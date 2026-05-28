Ausgewählter Artikel:

» (29.05.2026) Kreisbote

Queersensible Seelsorge in Coburg: Ein Raum ohne Rechtfertigung

Queere Menschen erleben Kirche oft zugleich als Hoffnung und Verletzung. Vikar Ferdinand Brenner möchte das ändern: mit einer queersensiblen Seelsorge in Coburg, die auf Zuhören statt Rechtfertigung setzt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

29. Mai 2026

» Queeres Leben im geteilten Berlin: Feste und Festnahmen

Andrea Rottmann stellt ihr Buch "Bedrohtes Begehren: Queeres Leben im geteilten Berlin, 1945-1970" in der Landeszentrale für politische Bildung vor.

» Nach Gender-Aussage: Drag Queen schießt gegen Haider

Mit Aussagen über Gender-Begriffe polarisiert Alfons Haider jetzt im Netz  neben viel Zuspruch hagelt es auch scharfe Kritik aus der Drag-Community.

» Zwischen Vielfalt und Gewalt: So queerfeindlich kann Berlin sein

Joël, der als Drag-Queen "Konfetti" auftritt, und sein Freund Marius berichten von queerfeindlicher Ausgrenzung, Anfeindungen und Angriffen im Alltag, auch im öffentlichen Raum.

» Gender und Forschung: Ge­äch­tet, ge­forscht, Ge­schich­te ge­schrie­ben

Die Medizin, wie wir sie heute kennen, gäbe es nicht ohne Erfindungen von Frauen und diversen Menschen. Zum Teil wurde die Tragweite und Bedeutung derer Innovationen herabgewürdigt, die jeweilige Erfindung gar nicht anerkannt, oder gestohlen und Männern zugeschrieben. Dies nennt man den "Matilda-Effekt".

» Die Bibel "queer" gelesen  Katholisches Bibelwerk veröffentlicht neues Heft

"Die Bibel queer lesen"  dieses Thema sei "brisant" und "polarisierend", räumt das Katholische Bibelwerk ein. Doch die Bibel-Experten raten dazu, die Heilige Schrift unvoreingenommen zu lesen.

» Größte Regenbogenflagge Deutschlands: Bei der diesjährigen CSD-Parade werden Rekorde gebrochen

Der Christopher Street Day in Ulm und Neu-Ulm entwickelt sich zu einer der wichtigsten queeren Veranstaltungen Süddeutschlands. Zum 15. Jubiläum werden 10.000 Besucher erwartet.

» Queersensible Seelsorge in Coburg: Ein Raum ohne Rechtfertigung

Queere Menschen erleben Kirche oft zugleich als Hoffnung und Verletzung. Vikar Ferdinand Brenner möchte das ändern: mit einer queersensiblen Seelsorge in Coburg, die auf Zuhören statt Rechtfertigung setzt.

» Warum es in Wien kaum lesbische Bars gibt  und eine jetzt dagegenhält

Die Wiener Bar Last Little Haven erinnert an die vergessene Geschichte sapphischer Orte  und schafft zugleich einen Treffpunkt für queer-lesbische Gemeinschaft

» Lea Blattner übernimmt Kommunikation bei Habs Queer Basel

Der Verein Habs Queer Basel hat seinen Vorstand neu besetzt. Neu verantwortet die ehemalige Co-Präsidentin der Jungen EVP Schweiz und heutige Grünen-Politikerin Lea Blattner die Kommunikation.

28. Mai 2026

» Pride Month 2026: Schauspieler Jeremy Pope verrät, was er selbst für mehr Sichtbarkeit tut

Der Schauspieler, Sänger und Produzent hat gelernt, nicht auf andere zu warten, sondern selbst in Erscheinung zu treten. Im Interview erklärt er sein Vorgehen

» Ein Jahr Queerbeauftragte Sophie Koch: Das Scharnier klemmt

Queerpolitische Themen werden in der Großen Koalition kleingeschrieben. Das macht den Job der Queerbeauftragten besonders wichtig - und schwierig.

» Rechtsextremistin zeigt PRO-Autorin an  wegen Selbstbestimmungsgesetz

Die Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich änderte ihren einst männlichen Geschlechtseintrag mithilfe des Selbstbestimmungsgesetzes. PRO berichtete  und wurde von der Neonazi angezeigt. Ein persönlicher Rückblick auf einen kuriosen Fall.

» Mann oder Frau  jeder, wie er will?

Jan Fleischhauer meint: Das Selbstbestimmungsgesetz ist schlecht gemacht und lädt zu Missbrauch ein. Grünen-Politikerin Nyke Slawik hält dagegen: Es schützt Würde und Freiheit von trans Menschen.

» Magnus Osterkamp und sein Coming-out auf dem Land

Mit 13 Jahren hatte er sein Coming-out. Mitten auf dem Land, in einer erzkatholischen Schule. Heute will er anderen Mut machen.

» Pride in Rom schließt jüdische LGBTQ-Organisationen aus

Die Organisatoren der Rome Pride Parade verbannen jüdische LGBTQ-Gruppen, die sich nicht von einem angeblichen Völkermord in Gaza distanzieren

» Jetzt ist es offiziell: Nadia Brönimann ist wieder ein Mann

Chris Brönimann hat seinen Namen und Geschlecht amtlich ändern lassen. Brönimann galt einst als eine der bekanntesten Trans-Personen der Schweiz.

» Kirchenpredigten in den USA oft politisch

In vielen US-Kirchen wird von der Kanzel über Reizthemen gesprochen: Eine neue Studie zeigt, dass Pastoren häufig zu Abtreibung, Israel, Homosexualität und Einwanderung Stellung beziehen  meist mit klarer Haltung.

» Präsident gegen eingetragene Partnerschaften

In Polen zeichnet sich ein Konflikt um die geplante Einführung eingetragener Partnerschaften ab. Der Chef des Präsidialamtes, Paweł Szefernaker, erklärte, Präsident Karol Nawrocki werde einer Legalisierung solcher Partnerschaften nicht zustimmen.

» Was ich von Olivia Jones über meine queere Tochter gelernt habe

LGBTQ+-Jugendliche brauchen Eltern, die bedingungslos hinter ihnen stehen. Warum das Biopic über die Travestie-Ikone Olivia Jones Müttern und Vätern helfen kann, solche Kinder besser zu verstehen - und selbst daran zu wachsen

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» Queere Kollektive tanzen für die Hoffnung

Die Veranstalter-Teams Tuntopia und Impuls laden ihre Gäste ein zu Techno und Schlager gegen die Ohnmacht der Gegenwart.