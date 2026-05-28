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» (30.05.2026) oe24

Vienna Pride: So bunt waren Wiens Öffis noch nie!

Die Wiener Linien setzen im Pride Month mit der Kampagne "We stay proud" ein Zeichen für Vielfalt und schicken ihre Öffis erneut im Regenbogen-Look durch Wien.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

30. Mai 2026

» CSD für alle? Nicht, wenn man jüdisch und sichtbar ist

Eine jüdische LGBT-Gruppe wird von der Pride-Parade in Rom ausgeschlossen, weil sie Israels Krieg in Gaza nicht als "Genozid" bezeichnet. Der Fall steht beispielhaft dafür, wie schnell "Diversität" endet, wenn Juden von der vorgegebenen Linie abweichen. S.a.: Kritik nach Ausschluss jüdischer Gruppen von Pride-Demo in Rom (29.05.2026)

» Ungarn-Urteil: Der Lüth-Moment des EuGH

Der EuGH hat im Fall des ungarischen LGBTQ-Gesetzes einen Verstoß gegen die EU-Grundwerte festgestellt. Kritiker sehen darin eine Selbstermächtigung. Zu Recht?

» Freispruch in Verhetzungsprozess um "Schwuchtel"-Posting

Ein unbescholtener 63-Jähriger hat in einer Diskussion einen Mitposter beschimpft. Verhetzung sei das aber keine gewesen, urteilt der Richter

» Queere Stimme: Wie Omed aus Bonn die Rap-Szene verändern will

Omed rappt über sein Aufwachsen in Tannenbusch, als queerer Sohn migrantischer Eltern.

» Über alte Ordnungen hinauswachsen: Das Senfkorngleichnis queer gelesen

Queere Bibelauslegung hat den Fokus auf mehr als Geschlecht und Sex. Sie eröffnet auch in anderen Bereichen neue Erkenntnisse zu den Texten. Das Senfkorngleichnis ist ein eindrückliches Beispiel, schreibt Burkhard Hose.

» Vienna Pride: So bunt waren Wiens Öffis noch nie!

Die Wiener Linien setzen im Pride Month mit der Kampagne "We stay proud" ein Zeichen für Vielfalt und schicken ihre Öffis erneut im Regenbogen-Look durch Wien.

» Kritik an Regenbogen-Beflaggung in Südtirol

Die Freiheitlichen sprechen sich gegen die Beflaggung öffentlicher Gebäude mit der Regenbogenfahne im Rahmen des Pride-Monats aus. In einer Aussendung fordert die Partei von Landesrätin Ulli Mair eine Rückkehr zur politischen Neutralität öffentlicher Institutionen in Südtirol.

» Dragqueen in Serbien: Die ultimative Vorurteile überwindende Barbie

Dragqueens ziehen überall, wo sie auftreten, die Blicke auf sich. Wir haben Alexis Plastik gefragt, was sich eigentlich hinter High Heels, Perücken und Korsetts verbirgt.

» Homosexuell und auf der Bühne  "Der Ton ist rauer": Schlagersänger aus Großhansdorf über Hass, Ausgrenzung und Haltung

Schlagersänger Matthias Eike singt beim CSD in Ahrensburg. Zuvor spricht er offen über zunehmenden Hass und die Entwicklung der queeren Szene.

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29. Mai 2026

» Queeres Leben im geteilten Berlin: Feste und Festnahmen

Andrea Rottmann stellt ihr Buch "Bedrohtes Begehren: Queeres Leben im geteilten Berlin, 1945-1970" in der Landeszentrale für politische Bildung vor.

» Nach Gender-Aussage: Drag Queen schießt gegen Haider

Mit Aussagen über Gender-Begriffe polarisiert Alfons Haider jetzt im Netz  neben viel Zuspruch hagelt es auch scharfe Kritik aus der Drag-Community.

» Zwischen Vielfalt und Gewalt: So queerfeindlich kann Berlin sein

Joël, der als Drag-Queen "Konfetti" auftritt, und sein Freund Marius berichten von queerfeindlicher Ausgrenzung, Anfeindungen und Angriffen im Alltag, auch im öffentlichen Raum.

» Gender und Forschung: Ge­äch­tet, ge­forscht, Ge­schich­te ge­schrie­ben

Die Medizin, wie wir sie heute kennen, gäbe es nicht ohne Erfindungen von Frauen und diversen Menschen. Zum Teil wurde die Tragweite und Bedeutung derer Innovationen herabgewürdigt, die jeweilige Erfindung gar nicht anerkannt, oder gestohlen und Männern zugeschrieben. Dies nennt man den "Matilda-Effekt".

» Die Bibel "queer" gelesen  Katholisches Bibelwerk veröffentlicht neues Heft

"Die Bibel queer lesen"  dieses Thema sei "brisant" und "polarisierend", räumt das Katholische Bibelwerk ein. Doch die Bibel-Experten raten dazu, die Heilige Schrift unvoreingenommen zu lesen.

» Größte Regenbogenflagge Deutschlands: Bei der diesjährigen CSD-Parade werden Rekorde gebrochen

Der Christopher Street Day in Ulm und Neu-Ulm entwickelt sich zu einer der wichtigsten queeren Veranstaltungen Süddeutschlands. Zum 15. Jubiläum werden 10.000 Besucher erwartet.

» Queersensible Seelsorge in Coburg: Ein Raum ohne Rechtfertigung

Queere Menschen erleben Kirche oft zugleich als Hoffnung und Verletzung. Vikar Ferdinand Brenner möchte das ändern: mit einer queersensiblen Seelsorge in Coburg, die auf Zuhören statt Rechtfertigung setzt.

» Warum es in Wien kaum lesbische Bars gibt  und eine jetzt dagegenhält

Die Wiener Bar Last Little Haven erinnert an die vergessene Geschichte sapphischer Orte  und schafft zugleich einen Treffpunkt für queer-lesbische Gemeinschaft

» Lea Blattner übernimmt Kommunikation bei Habs Queer Basel

Der Verein Habs Queer Basel hat seinen Vorstand neu besetzt. Neu verantwortet die ehemalige Co-Präsidentin der Jungen EVP Schweiz und heutige Grünen-Politikerin Lea Blattner die Kommunikation.

28. Mai 2026

» Pride Month 2026: Schauspieler Jeremy Pope verrät, was er selbst für mehr Sichtbarkeit tut

Der Schauspieler, Sänger und Produzent hat gelernt, nicht auf andere zu warten, sondern selbst in Erscheinung zu treten. Im Interview erklärt er sein Vorgehen

» Ein Jahr Queerbeauftragte Sophie Koch: Das Scharnier klemmt

Queerpolitische Themen werden in der Großen Koalition kleingeschrieben. Das macht den Job der Queerbeauftragten besonders wichtig - und schwierig.