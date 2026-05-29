Ausgewählter Artikel:

» (31.05.2026) evangelisch.de

Neuer Lesestoff zu queeren Themen

Im Juni wird der Pride Month gefeiert. Das Evangelische Literaturportal hat dazu spannende Neuerscheinungen zum Thema für Jung und Alt zusammengestellt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

31. Mai 2026

» Großer Durchbruch in der HIV-Behandlung: Bis zu zwei Jahre ohne Medikamenteneinnahme möglich

Durchbruch bei HIV? Ein neuer Antikörper-Cocktail hält das Virus bis zu zwei Jahre ohne tägliche Tabletten unter Kontrolle.

» Berliner TikTok-Star: "Warum krampfhaft aus einer Box aussteigen, in die dich Leute stecken?"

"Die Huepsche" wirbelt die deutsche Social-Media-Landschaft auf. Ein Porträt über TikTok-Erfolg, queere Realität und das konfrontative Gespräch mit toxischen Männern.

» Ohne Kanada hätte es Schitt's Creek nie gegeben, sagt Dan Levy

Dan Levy vergleicht den Erfolg von Schitt's Creek und Heated Rivalry und fordert mehr Geld für queere Stimmen in der Branche. Kanada war Vorreiter.

» Neuer Lesestoff zu queeren Themen

Im Juni wird der Pride Month gefeiert. Das Evangelische Literaturportal hat dazu spannende Neuerscheinungen zum Thema für Jung und Alt zusammengestellt.

» Schwestern im Patriarchat: Was Linda Perry von Christina Aguilera über Vorurteile lernte

Linda Perry (4 Non Blondes) ist wieder da. Auch wenn sie eigentlich nie weg war. Sie verhalf sie diversen Pop-Diven als Producerin zu Weltruhm. Aber erst jetzt traut sie sich, ihren Song "Beautiful" selbst zu singen.

» Hessen: 3.700 Menschen feiern beim CSD in Wiesbaden

Errungene Freiheiten feiern und gegen Diskriminierung protestieren  das haben die Veranstalter als Motto für den diesjährigen Christopher Street Day in Wiesbaden ausgerufen. Zu der Demo kamen mehr Menschen als erwartet.

» CSD zieht zum siebten Mal durch Frankfurt und Slubice

Unter dem Motto "Jetzt erst recht" haben am Samstag rund 400 Menschen am deutsch-polnischen Christopher-Street-Day-Umzug von Slubice nach Frankfurt (Oder) teilgenommen. Sie machten sich gegen Diskriminierung und für Sichtbarkeit von lesbischen, schwulen, trans und inter Personen stark.

» CSD in Osnabrück und Lüneburg: Queere Szene demonstriert

Die CSD-Saison ist in Gange: Auf den Christopher Street Days demonstrieren Menschen für queere Rechte und Sicherheit  in Niedersachsen fand am Wochenende unter anderem eine Parade in Osnabrück statt.

30. Mai 2026

» Fotograf über queere Söhne und Väter: "Sollen wir uns umarmen?"

Der Berliner Fotograf Rainer Christian Kurzeder porträtiert queere Söhne und ihre Väter. Ein Gespräch über Intimität unter Männern und diese Stille.

» CSD für alle? Nicht, wenn man jüdisch und sichtbar ist

Eine jüdische LGBT-Gruppe wird von der Pride-Parade in Rom ausgeschlossen, weil sie Israels Krieg in Gaza nicht als "Genozid" bezeichnet. Der Fall steht beispielhaft dafür, wie schnell "Diversität" endet, wenn Juden von der vorgegebenen Linie abweichen. S.a.: Kritik nach Ausschluss jüdischer Gruppen von Pride-Demo in Rom (29.05.2026)

» Ungarn-Urteil: Der Lüth-Moment des EuGH

Der EuGH hat im Fall des ungarischen LGBTQ-Gesetzes einen Verstoß gegen die EU-Grundwerte festgestellt. Kritiker sehen darin eine Selbstermächtigung. Zu Recht?

» Freispruch in Verhetzungsprozess um "Schwuchtel"-Posting

Ein unbescholtener 63-Jähriger hat in einer Diskussion einen Mitposter beschimpft. Verhetzung sei das aber keine gewesen, urteilt der Richter

» Queere Stimme: Wie Omed aus Bonn die Rap-Szene verändern will

Omed rappt über sein Aufwachsen in Tannenbusch, als queerer Sohn migrantischer Eltern.

» Über alte Ordnungen hinauswachsen: Das Senfkorngleichnis queer gelesen

Queere Bibelauslegung hat den Fokus auf mehr als Geschlecht und Sex. Sie eröffnet auch in anderen Bereichen neue Erkenntnisse zu den Texten. Das Senfkorngleichnis ist ein eindrückliches Beispiel, schreibt Burkhard Hose.

» Vienna Pride: So bunt waren Wiens Öffis noch nie!

Die Wiener Linien setzen im Pride Month mit der Kampagne "We stay proud" ein Zeichen für Vielfalt und schicken ihre Öffis erneut im Regenbogen-Look durch Wien.

» Kritik an Regenbogen-Beflaggung in Südtirol

Die Freiheitlichen sprechen sich gegen die Beflaggung öffentlicher Gebäude mit der Regenbogenfahne im Rahmen des Pride-Monats aus. In einer Aussendung fordert die Partei von Landesrätin Ulli Mair eine Rückkehr zur politischen Neutralität öffentlicher Institutionen in Südtirol.

» Dragqueen in Serbien: Die ultimative Vorurteile überwindende Barbie

Dragqueens ziehen überall, wo sie auftreten, die Blicke auf sich. Wir haben Alexis Plastik gefragt, was sich eigentlich hinter High Heels, Perücken und Korsetts verbirgt.

» Homosexuell und auf der Bühne  "Der Ton ist rauer": Schlagersänger aus Großhansdorf über Hass, Ausgrenzung und Haltung

Schlagersänger Matthias Eike singt beim CSD in Ahrensburg. Zuvor spricht er offen über zunehmenden Hass und die Entwicklung der queeren Szene.

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29. Mai 2026

» Queeres Leben im geteilten Berlin: Feste und Festnahmen

Andrea Rottmann stellt ihr Buch "Bedrohtes Begehren: Queeres Leben im geteilten Berlin, 1945-1970" in der Landeszentrale für politische Bildung vor.

» Nach Gender-Aussage: Drag Queen schießt gegen Haider

Mit Aussagen über Gender-Begriffe polarisiert Alfons Haider jetzt im Netz  neben viel Zuspruch hagelt es auch scharfe Kritik aus der Drag-Community.