Ausgewählter Artikel:

» (01.06.2026) Saarbrücker Zeitung

Politisches Klima hat sich verändert  gemeinsam einstehen für queere Rechte ist wichtiger denn je

Beim CSD Saar-Lor-Lux feiern dieses Wochenende Zehntausende für die Rechte von queeren Menschen. Das politische und gesellschaftliche Klima ist in den vergangenen Jahren rauer geworden. Und die Parade hat deswegen neue Relevanz.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

01. Juni 2026

» Eine kleine Geschichte der Queerness

Was all diese unterschiedlichen Gruppen unter dem Dach "queer" vereint, ist das Nichtkonforme, das Abweichen von der Norm der Mehrheitsgesellschaft.

» Melissa Etheridge wird 65: Ihr Lied gegen die Dunkelheit

Vor wenigen Tagen feierte Melissa Etheridge ihren 65. Geburtstag. Es ist das Alter, in dem viele kürzertreten. Sie aber steht wieder auf der Bühne, lauter und freier als je zuvor. Dabei hat das Leben ihr zweimal genommen, was kaum zu ertragen ist.

» Christopher Street Day: Die Geschichte vom Protest zur Bewegung

Die Geschichte des Christopher Street Day: Von den Stonewall-Unruhen 1969 über die ersten CSD in Deutschland bis heute.

» Für Gleichberechtigung und Sichtbarkeit: Das bedeutet der Pride Month

Was ist der Pride Month? Wir erklären Bedeutung, Geschichte von Stonewall bis heute und warum Sichtbarkeit für LGBTQIA+ weiterhin so wichtig ist.

» Aktivisten warnen bei Gießener CSD vor Angriffen auf LGBTQ+-Rechte

Beim Christopher-Street-Day in Gießen haben Organisatoren vor zunehmenden Anfeindungen gewarnt. In anderen hessischen Städten habe es im vergangenen Jahr viele Attacken gegeben.

» Cold Case aus Niedersachsen: Dieser rätselhafte Mord wirft bis heute Fragen auf

Seit über 20 Jahren ist der Mord an Arne Leif Conrad aus der Region Hannover ungeklärt. Allerdings haben die Ermittler eine Vermutung  und bieten eine Belohnung für Hinweise.

» Politisches Klima hat sich verändert  gemeinsam einstehen für queere Rechte ist wichtiger denn je

Beim CSD Saar-Lor-Lux feiern dieses Wochenende Zehntausende für die Rechte von queeren Menschen. Das politische und gesellschaftliche Klima ist in den vergangenen Jahren rauer geworden. Und die Parade hat deswegen neue Relevanz.

» Berliner Rapper Baran Kok: "Ich bin kein Opfer  ich mache mich lieber über homophobe Leute lustig"

Baran Kok ist Deutschlands erster großer offen schwuler Rapper. Wieso sagt er Sachen lieber "auf die Fresse" statt durch die Blume? Ein Treffen in Kreuzberg.

» Bangkok feiert Pride Parade trotz Regen

Trotz starker Regenfälle haben Tausende Menschen am Samstag (31. Mai 2026) an der "Bangkok Pride Parade 2026" teilgenommen

» Warum werden es mehr?: Viermal so viele Jugendliche wie noch 2010 wollen ihr Geschlecht wechseln

Diskussionen sind schon in vollem Gange, aber erst jetzt kommen belastbare Daten hinzu: Immer mehr Menschen in Deutschland suchen Hilfe, weil sie sich mit dem ihnen zugewiesenen Geschlecht nicht wohlfühlen.

Registrierung erforderlich

» "Konversionstherapie": Schützt die Regenbogen-Community vor Wunderheilern und religiösen Fundis

Der Pride-Monat Juni wäre der perfekte Zeitpunkt, um endlich sogenannte "Konversionstherapien", die homo- oder transsexuelle Menschen "heilen" sollen, zu verbieten

» Transgender in Oberschwaben  ein mutiger Film erzählt davon

Ein Dokumentarfilm zeigt nah und ohne Klischees, wie Menschen in Oberschwaben ihr Queer-Sein leben. Regisseur Douglas Wolfsperger setzt auf Heimat statt Parade. S.a.: Ein Leben im Dorf ist auch ein queeres, trans und inter Leben! (16.04.2026)

» Herausforderungen queerer Familie in Hamburg

Homophobie und Feindseligkeit gegenüber anderen Familienmodellen erleben Dortje Schirok und ihre Partnerin. Dagegen engagieren sie sich.

» Queere Geschichte: 15 wichtige Bücher aus aller Welt

Queere Klassiker erzählen von Liebe, Unterdrückung und der Suche nach Zugehörigkeit. Sie zeigen eindringlich, wie Literatur Räume für Sichtbarkeit schafft.

31. Mai 2026

» Großer Durchbruch in der HIV-Behandlung: Bis zu zwei Jahre ohne Medikamenteneinnahme möglich

Durchbruch bei HIV? Ein neuer Antikörper-Cocktail hält das Virus bis zu zwei Jahre ohne tägliche Tabletten unter Kontrolle.

» Berliner TikTok-Star: "Warum krampfhaft aus einer Box aussteigen, in die dich Leute stecken?"

"Die Huepsche" wirbelt die deutsche Social-Media-Landschaft auf. Ein Porträt über TikTok-Erfolg, queere Realität und das konfrontative Gespräch mit toxischen Männern.

» Ohne Kanada hätte es Schitt's Creek nie gegeben, sagt Dan Levy

Dan Levy vergleicht den Erfolg von Schitt's Creek und Heated Rivalry und fordert mehr Geld für queere Stimmen in der Branche. Kanada war Vorreiter.

» Neuer Lesestoff zu queeren Themen

Im Juni wird der Pride Month gefeiert. Das Evangelische Literaturportal hat dazu spannende Neuerscheinungen zum Thema für Jung und Alt zusammengestellt.

» Schwestern im Patriarchat: Was Linda Perry von Christina Aguilera über Vorurteile lernte

Linda Perry (4 Non Blondes) ist wieder da. Auch wenn sie eigentlich nie weg war. Sie verhalf sie diversen Pop-Diven als Producerin zu Weltruhm. Aber erst jetzt traut sie sich, ihren Song "Beautiful" selbst zu singen.

» Hessen: 3.700 Menschen feiern beim CSD in Wiesbaden

Errungene Freiheiten feiern und gegen Diskriminierung protestieren  das haben die Veranstalter als Motto für den diesjährigen Christopher Street Day in Wiesbaden ausgerufen. Zu der Demo kamen mehr Menschen als erwartet.