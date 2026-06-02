Ausgewählter Artikel:

» (02.06.2026) Tagesspiegel

"Wenn Homosexualität eine Entscheidung wäre, dann wären viel mehr Frauen lesbisch": Über Macht und Ungleichheit in Beziehungen

Eine Paartherapeutin gibt dem Satz eines Kriminalbeamten recht: Frauen sollten statistisch keine Beziehung mit Männern eingehen. Die Tagesspiegel-Community reagiert  mit Selbstkritik, Erfahrungsberichten und Widerspruch.

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Die neusten Meldungen der Presseschau:

02. Juni 2026

» "Wenn Homosexualität eine Entscheidung wäre, dann wären viel mehr Frauen lesbisch": Über Macht und Ungleichheit in Beziehungen

Eine Paartherapeutin gibt dem Satz eines Kriminalbeamten recht: Frauen sollten statistisch keine Beziehung mit Männern eingehen. Die Tagesspiegel-Community reagiert  mit Selbstkritik, Erfahrungsberichten und Widerspruch.

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» Grenzen des Empowerments

Gewalt in queeren Beziehungen galt bislang als wenig erforscht. Ein Berliner Institut veröffentlicht nun eine Studie dazu und benennt Hilfesysteme.

» AfD-Fraktionschef kritisiert CSD-Parade in Saarbrücken

Der AfD-Fraktionsvorsitzende Josef Dörr hat die Veranstaltungen zum Christopher Street Day (CSD) am Wochenende kritisiert und sieht darin problematische "Propaganda" einer Minderheit.

» Erster Queer-Gottesdienst vereint 60 Gläubige in der Johanneskirche

Am Vortag des Christopher Street Days fand in Gießen der erste Queer-Gottesdienst statt. Statt eines gemeinsamen Segens konnten sich die Besucher individuell segnen lassen  mit Duftwasser, Glitzerring oder aufgelegter Hand.

» Antonia Beutler erzählt ihre Geschichte als Transfrau

Viele erinnern sich gerne an ihre Kindheit zurück. Doch nicht jede Kindheit fühlt sich unbeschwert an. Manche merken schon früh, dass etwas anders ist. Die 26-jährige Antonia Beutler aus Langnau spricht diese Woche im neo1-Porträt offen über ihr Leben als Transfrau. Bei ihrer Geburt wurde ihr das männliche Geschlecht zugewiesen. Später merkte sie aber, dass das nicht zu ihr passt.

» Pride-Monat: Grüne legen zum Auftakt Fünfpunkteplan vor

Die Grünen läuten mit der Präsentation eines Fünfpunkteplans zur Verbesserung von Rechten und Schutz der LGBTQ-Community den Pride-Monat Juni ein.

» Rorschach bekommt einen queeren Stammtisch

Stephan Zeller und Adriano Carrera wohnen seit zehn Jahren in Rorschach. Was das Paar vermisst? Ein Angebot für die LGBTQ+-Szene. Deshalb startet das Paar gemeinsam mit einem Nachbarn nun den queeren Stammtisch "SeeLaVie". Am Dienstag geht's los.

» Pride Month 2026: Büchertipps, die LGBTIQA+ sichtbar machen

Zum Pride Month 2026 stellen wir 10 Bücher vor, die die LGBTIQA+ Community sichtbar machen und neue Perspektiven bieten

» Pride Month: Flaggenstreit geht in die nächste Runde

Die Freiheitlichen fordern den Verzicht auf Regenbogenflaggen an öffentlichen Gebäuden. Die Debatte sorgt in Südtirol bereits seit einiger Zeit für politische Spannungen.

» Zentrum für sexuelle Gesundheit im Wiener Aids Hilfe Haus eröffnet

Die niederschwellige Walk-In-Ambulanz will künftig 30.000 Patienten pro Jahr behandeln und 61 Stunden pro Woche geöffnet sein

» Drag Queen trifft Artistik: Glamour-Casting im Revue Palast Ruhr

Der Revue Palast Ruhr in Herne sucht neue Künstler. Am liebsten einen ungeschliffenen Diamanten.

» Fabian  Coming out

Der 25-Jährige Fabian outet sich als gay. Neun Jahre war er mit einer Frau zusammen  fühlte sich gefangen. Jetzt entdeckt er das queere Datingleben.

» Japanische Datingshows auf Netflix: Mal sanft, mal hart

Zwei japanische Datingformate zeigen, wie die Gesellschaft gerade tickt: "The Boyfriend" auf sanfte Art, "Badly in Love" eher auf die harte Tour. S.a.: Zehn Männer im Schnee: "The Boyfriend" geht in die zweite Runde (17.01.2026)

» Oldenburg als Vorreiter beim Abstammungs- und Familienrecht  Lara Frölje sieht queere Perspektive

Oldenburg kann bunter sein. Lara Frölje träumt von Schulen mit queerer Bildung, von Vielfalt in Führungspositionen und Akzeptanz im Alltag. Ihre Vision zeigt, wie Gleichberechtigung in der Stadt gelingen könnte.

» "Ja, ich will  ins Grundgesetz! Artikel 3+ jetzt!"

Niemand darf wegen seiner sexuellen Identität benachteiligt werden. Das ist in der saarländischen Verfassung festgeschrieben -- im Grundgesetz noch nicht. Die Grundgesetzänderung war deshalb das zentrale Motto beim CSD 2026 in Saarbrücken

» BDSM-Master: "Ich sage stolz, dass ich Nutte bin"

Neal Brüwer ist ein ungewöhnlicher Sexarbeiter: 25 Jahre war er als Manager in der Techbranche tätig. Heute arbeitet er im BDSM-Studio in Berlin.

» Beginn des "Pride Months": "Wir werden zur Zielscheibe"  Kritik aus Köln an Kanzler Merz

Die Grünen nutzen den Beginn des "Pride Month" für deutliche Worte. Auch aus Köln kommt Kritik an Bundeskanzler Merz.

» "Ich will mein Kind schützen"  wie Queerfeindlichkeit als Fürsorge getarnt wird

Eine Kinderlesung mit Dragqueen und Hubert Aiwanger spricht vom Jugendamt. Auch für die AfD ist "Frühsexualisierung" ein beliebter Kampfbegriff. Queerfeindlichkeit kann einen überall treffen. Was du dann tun kannst.

» "Das bunte Neukölln sichtbar machen": Queeres Straßenfest gibt die Antwort auf ständige Attacken gegen ein Lokal

DJs, Drag-Shows, Comedy und mehr: Am 6. und 7. Juni wird an der Pflügerstraße Ecke Nansenstraße bei einem queeren Straßenfest gefeiert. Was geplant ist.

» Riccardo Simonetti erklärt: Darum ist der Pride Month immer noch wichtig

Riccardo Simonetti hat sich kurz vor Beginn des diesjährigen Pride Month mit einer klaren Botschaft zu Wort gemeldet.