Ausgewählter Artikel:

» (06.06.2026) Rheinische Post

10 queere Romane, die man gelesen haben muss

Ob Coming-of-Age, Fantasy oder Liebesroman: Queere Bücher erzählen von Liebe, Identität und Selbstfindung  und sind vielfältiger denn je. Unsere Auswahl zeigt, wo man am besten anfängt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

06. Juni 2026

» "Pride Month bringt Sichtbarkeit, aber es braucht mehr"

Zum Pride Month Juni nimmt die Sichtbarkeit queerer Menschen zu. Gleichzeitig steigt die Queer-Feindlichkeit. Dazu nimmt Psychotherapeut Michael Peintner im "Morgengespräch" Stellung.

» Charles Eismayer: "Schicksalsschläge hat jeder Mensch"

Nicht nur im Pride-Monat Juni sind Akzeptanz und Toleranz gegenüber der LGBTQIA+-Community wichtige Themen, die im Alltag nicht immer für Zustimmung sorgen. Das haben auch Charles und Mario Falak-Eismayer erfahren. Bei Mariella Gittler erzählten die beiden, wie sie sich beim Bundesheer kennengelernt haben, wie offen das Heer tatsächlich mit Homosexualität umgeht und wie es ihr Leben auf die Kinoleinwand geschafft hat.

» Polens Bischöfe fördern Widerstand gegen gleichgeschlechtliche Ehen

Polen muss im EU-Ausland geschlossene gleichgeschlechtliche Ehen anerkennen: So hat es der Europäische Gerichtshof entschieden. Die Polnische Bischofskonferenz unterstützt Standesbeamte, die das nicht umsetzen wollen.

» Jerusalem: Pride-Parade mit politischem Fokus vor Wahlen

Das Motto lautete: "Demanding Change". Und der Marsch führte, anders als in den Vorjahren, dieses Mal in Richtung Knesset, dem israelischen Parlament.

» "In Frankfurt feiert die Kirche einen Drag-Gottesdienst  das muss nicht sein" 💩

Discokugel im Taufbecken und Regenbogen-Stola. Ein Drag-Gottesdienst in Frankfurt sorgt für hitzige Diskussionen. Muss sich die Kirche dem Zeitgeist anpassen, wenn sie bestehen will? WELT-Autor Dennis Sand hält das für einen Fehler.

» FLINTA-Party: Besserer Vibe ohne Männer?

Wie feiern Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nichtbinäre, trans und agender Personen, wenn sie komplett unter sich sind? Eine Veranstalterin berichtet.

» Zürcher Gericht pfeift Gemeindeamt wegen lesbischer Mutter zurück

Das Zürcher Gemeindeamt wollte eine homosexuelle Frau nicht als Mutter des Kindes ihrer Frau anerkennen. Das Verwaltungsgericht hat das Amt nun zurückgepfiffen. Auch wenn das Kind im Ausland gezeugt wurde, soll sie als Elternteil eingetragen werden."

» 10 queere Romane, die man gelesen haben muss

Ob Coming-of-Age, Fantasy oder Liebesroman: Queere Bücher erzählen von Liebe, Identität und Selbstfindung  und sind vielfältiger denn je. Unsere Auswahl zeigt, wo man am besten anfängt.

» "Gerade jetzt müssen wir dagegenhalten": Teilnahme an CSD und Benefizspiel  wie politisch darf die DEG sein?

Am Wochenende geht die Düsseldorfer EG beim Christopher Street Day mit. Ende des Monats ist das Inlinehockey-Team bei einem Benefizspiel gegen Diskriminierung dabei. Manchen Fans ist das zu viel, ihr Klub soll sich auf Eishockey konzentrieren. Dabei können die Rot-Gelben nicht unpolitisch sein  und waren es auch nie.

» Ergebnis von CSD in Fritzlar: Queerer Jugendtreff entsteht

Im Jugendzentrum Fritzlar entsteht der einzige queere Jugendtreff im Schwalm-Eder-Kreis. Das Angebot soll nach den Sommerferien starten.

» Queeres Sportfestival für München

"Team München" gilt als größter queerer Sportverein Bayerns. Das 12. Sommersportfestival soll Wettkampf und Party, Bewegung und Begegnung vereinen.

» Queere Kultur in Wien während der Vienna Pride

Von der Operette "Die Fledermaus" über Stadt- und Bibliothekserkundungen bis zu Film und Party. Während der Vienna Pride wird queere Kultur großgeschrieben

05. Juni 2026

» Wowereits spektakuläres Coming-out vor 25 Jahren: Alles begann mit einer SMS

Am 10. Juni 2001 outete sich der ehemalige Regierende Bürgermeister als homosexuell. Damals ein wahrer Paukenschlag. Eine Chronologie. S.a.: 25 Jahre "Das ist auch gut so": Wie Wowereits Satz nachwirkt (04.06.2026)

» Sophie Koch: Mehr Fördern wagen

Wie können queere Strukturen in Zeiten gesellschaftlicher Polarisierung und zunehmender Angriffe auf Queers gesichert werden? Anstatt Förderungen in Frage zu stellen, fordert Sophie Koch das genaue Gegenteil: eine deutliche Ausweitung der Bundesförderung für queere Projekte. Die Queerbeauftragte der Bundesregierung liefert dazu konkrete Umsetzungsvorschläge  auch wie die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld dabei eine wichtigere Rolle spielen kann.

» Pride Aarau: Pro-Palästina-Demonstrierende zünden Rauchpetarden  und werden bestraft

Bei der Pride Aarau schloss sich ein Pro-Palästina-Block dem Umzug an. Zwei junge Teilnehmende wurden wegen Widerhandlung gegen das Sprengstoffgesetz und gegen das Vermummungsverbot gebüsst.

» Sächsisches OVG zu CSD Dresden: Wann Feiern auch Demon­s­trieren ist

Das Sächsische OVG stellt neben der Demo auch das mehrtägige Fest unter den Schutz der Versammlungsfreiheit  anders als zuvor das VG Dresden. S.a.: CSD Dresden kann 2026 wie geplant stattfinden (02.06.2026)

» Neues Album von Zoh Amba: Ein Fluss, ein Gebet und viel Schmerzmittel

Roh, wild, zärtlich: Zoh Amba, non-binäre Sa­xo­fo­nis­t:in aus den USA, kommt auf dem beflügelnden Folkalbum "Eyes Full" näher zu sich selbst und der Gitarre.

» Pride Month: 7 Sätze, die bisexuelle Personen nicht mehr hören können

Als bisexuelle Person wird man oft mit einer Vielzahl an stereotypen, ignoranten und einfach nur nervigen Aussagen konfrontiert.

» LGBTQ-Risikokarte: Rückschritt bei der Gleichberechtigung

Die Rechte von LGBTQ-Reisenden werden weltweit zunehmend eingeschränkt. Zwar hat sich die Risikokarte für LGBTQ-Geschäftsreisende kaum verändert, aber Riskline zufolge haben zahlreiche Staaten ihre Gesetzgebung gegen Personen mit anderen Geschlechtsidentitäten erheblich verschärft.

» Eine Reise durch den queeren Aktivismus in Düsseldorf

Der Verein "Queere Geschichten Düsseldorf" organisiert regelmäßig Gesprächsreihen und Diskussionsrunden im Schaufenster der Zentralbibliothek im KAP1.