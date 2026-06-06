Ausgewählter Artikel:

» (07.06.2026) derStandard.at

Warum Ergänzungen der Pride-Flag und des LGBT-Alphabets kontraproduktiv sind

Mit ihren Versuchen der Inklusion schließt die queere Community paradoxerweise automatisch gewisse Gruppen aus.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. Juni 2026

» "Dafür hasse ich den Suff"  Hella von Sinnen begann schon mit 12 mit dem Trinken

Andere bringt sie zum Lachen, doch es gab auch schwierige Zeiten im Leben von Hella von Sinnen. Die Komikerin berichtet nun, dass sie schon früh anfing, Alkohol zu konsumieren.

» Warum Ergänzungen der Pride-Flag und des LGBT-Alphabets kontraproduktiv sind

Mit ihren Versuchen der Inklusion schließt die queere Community paradoxerweise automatisch gewisse Gruppen aus.

» Änderung des Geschlechtseintrags: Standesämter sollen Missbrauch stoppen

Drei Bundesländer wollen gegen offensichtlich missbräuchliche Geschlechtsänderungen vorgehen. Das Selbstbestimmungsgesetz erlaubt das aber schon heute. S.a.: SBGG: Drei Bundesländer fordern "Prüfmechanismus" (02.06.2026)

» Warum hasst Fußball schwule Männer? Mit Lena Cassel

Endlich wieder WM! 1.248 Fußballer kämpfen in Nordamerika um den Pokal... keiner davon lebt offen schwul. Wie kann das sein? In dieser Folge extra 3 Takeover erklärt Sportmoderatorin Lena Cassel, warum ein Coming-Out für schwule Fußballer auch 2026 noch schwierig ist. (Obwohl sich selbst der FIFA-Präsident ab und zu gay fühlt.) Wir zeigen, warum trotz Pride-Flaggen im Stadion oft ein toxisches Umfeld mit Dusch-Angst herrscht. Wie eine laute Minderheit den Ton auf den Tribünen setzt. Und warum bei den Frauen mal wieder vieles besser ist. Das ist extra 3 Takeover: Ein wichtiges Thema und ein passender Host mit den besten Witzen dazu.

» Theologe warnt vor "Bibel-Missbrauch" in Diskussionen

In innerkirchlichen wie ethischen Debatten berufen sich manche immer wieder auf Bibelzitate. Warum das sogar falsch sein kann.

» Warum eine Regenbogenflagge Bad Hersfeld spaltet und vereint

Ein vermeintlicher Formfehler löst eine Welle des Protests aus. Am Freitag zeigten Bad Hersfelder Bürgerinnen und Bürger lautstark Flagge gegen Bürokratie und für Vielfalt. Doch hinter den Kulissen schwelt ein tieferer Konflikt.

» Delmenhorster Wasserturm leuchtet in Regenbogenfarben: der Hintergrund

Delmenhorst steht für Offenheit, Respekt und ein vielfältiges Zusammenleben. Deshalb setzt die Stadt anlässlich des Pride Month zwei Zeichen.

» 11 Stars, die ihre Homosexualität lange Zeit geheim hielten

Aus Angst vor negativen Konsequenzen für ihre Karriere leben viele Künstler jahrelang im Verborgenen und verschweigen ihre wahre Sexualität.

06. Juni 2026

» "Pride Month bringt Sichtbarkeit, aber es braucht mehr"

Zum Pride Month Juni nimmt die Sichtbarkeit queerer Menschen zu. Gleichzeitig steigt die Queer-Feindlichkeit. Dazu nimmt Psychotherapeut Michael Peintner im "Morgengespräch" Stellung.

» Charles Eismayer: "Schicksalsschläge hat jeder Mensch"

Nicht nur im Pride-Monat Juni sind Akzeptanz und Toleranz gegenüber der LGBTQIA+-Community wichtige Themen, die im Alltag nicht immer für Zustimmung sorgen. Das haben auch Charles und Mario Falak-Eismayer erfahren. Bei Mariella Gittler erzählten die beiden, wie sie sich beim Bundesheer kennengelernt haben, wie offen das Heer tatsächlich mit Homosexualität umgeht und wie es ihr Leben auf die Kinoleinwand geschafft hat.

» Polens Bischöfe fördern Widerstand gegen gleichgeschlechtliche Ehen

Polen muss im EU-Ausland geschlossene gleichgeschlechtliche Ehen anerkennen: So hat es der Europäische Gerichtshof entschieden. Die Polnische Bischofskonferenz unterstützt Standesbeamte, die das nicht umsetzen wollen.

» Jerusalem: Pride-Parade mit politischem Fokus vor Wahlen

Das Motto lautete: "Demanding Change". Und der Marsch führte, anders als in den Vorjahren, dieses Mal in Richtung Knesset, dem israelischen Parlament.

» "In Frankfurt feiert die Kirche einen Drag-Gottesdienst  das muss nicht sein" 💩

Discokugel im Taufbecken und Regenbogen-Stola. Ein Drag-Gottesdienst in Frankfurt sorgt für hitzige Diskussionen. Muss sich die Kirche dem Zeitgeist anpassen, wenn sie bestehen will? WELT-Autor Dennis Sand hält das für einen Fehler.

» FLINTA-Party: Besserer Vibe ohne Männer?

Wie feiern Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nichtbinäre, trans und agender Personen, wenn sie komplett unter sich sind? Eine Veranstalterin berichtet.

» Zürcher Gericht pfeift Gemeindeamt wegen lesbischer Mutter zurück

Das Zürcher Gemeindeamt wollte eine homosexuelle Frau nicht als Mutter des Kindes ihrer Frau anerkennen. Das Verwaltungsgericht hat das Amt nun zurückgepfiffen. Auch wenn das Kind im Ausland gezeugt wurde, soll sie als Elternteil eingetragen werden."

» 10 queere Romane, die man gelesen haben muss

Ob Coming-of-Age, Fantasy oder Liebesroman: Queere Bücher erzählen von Liebe, Identität und Selbstfindung  und sind vielfältiger denn je. Unsere Auswahl zeigt, wo man am besten anfängt.

» "Gerade jetzt müssen wir dagegenhalten": Teilnahme an CSD und Benefizspiel  wie politisch darf die DEG sein?

Am Wochenende geht die Düsseldorfer EG beim Christopher Street Day mit. Ende des Monats ist das Inlinehockey-Team bei einem Benefizspiel gegen Diskriminierung dabei. Manchen Fans ist das zu viel, ihr Klub soll sich auf Eishockey konzentrieren. Dabei können die Rot-Gelben nicht unpolitisch sein  und waren es auch nie.

» Ergebnis von CSD in Fritzlar: Queerer Jugendtreff entsteht

Im Jugendzentrum Fritzlar entsteht der einzige queere Jugendtreff im Schwalm-Eder-Kreis. Das Angebot soll nach den Sommerferien starten.

» Queeres Sportfestival für München

"Team München" gilt als größter queerer Sportverein Bayerns. Das 12. Sommersportfestival soll Wettkampf und Party, Bewegung und Begegnung vereinen.

» Queere Kultur in Wien während der Vienna Pride

Von der Operette "Die Fledermaus" über Stadt- und Bibliothekserkundungen bis zu Film und Party. Während der Vienna Pride wird queere Kultur großgeschrieben