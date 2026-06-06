Ausgewählter Artikel:

» (08.06.2026) Tagesspiegel

25 Jahre Coming-out-Statement: Wowereits Satz war ein Schlüsselmoment gesellschaftlicher Veränderung

"Ich bin schwul, und das ist auch gut so" - Klaus Wowereit formulierte den Anspruch auf Zugehörigkeit. Und definierte damit eine neue Selbstverständlichkeit. Diese Errungenschaft gilt es zu verteidigen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

08. Juni 2026

» CSD-Organisatorin erlebte "viel Gegenwind": Warum sie Lüdenscheid trotzdem liebt

Carina Büdenbender ist Mitorganisatorin des Christopher Street Days. Sie hat eine ambivalente Beziehung zur Stadt. Dennoch möchte sie nirgendwo anders wirken.

» Akzeptanz für LGBTQ+ wächst

Eine aktuelle Umfrage des Suan Dusit Poll zeigt eine wachsende gesellschaftliche Akzeptanz von Menschen mit unterschiedlichen Geschlechtsidentitäten in Thailand. Gleichzeitig erwartet eine Mehrheit der Bevölkerung, dass die Regierung ihre Bemühungen zur Förderung von Gleichberechtigung und Inklusion fortsetzt.

» 25 Jahre Coming-out-Statement: Wowereits Satz war ein Schlüsselmoment gesellschaftlicher Veränderung

"Ich bin schwul, und das ist auch gut so" - Klaus Wowereit formulierte den Anspruch auf Zugehörigkeit. Und definierte damit eine neue Selbstverständlichkeit. Diese Errungenschaft gilt es zu verteidigen.

» Pride Month: Diese Filme und Serien empfehlen wir

Vom Schwärmen in der Schule über die epische Liebe bis zu Sex ohne Stigma: Zum Pride Month empfehlen wir wichtige, wenig bekannte oder schlichtweg schöne Werke der queeren Film- und Seriengeschichte.

07. Juni 2026

» "Dafür hasse ich den Suff"  Hella von Sinnen begann schon mit 12 mit dem Trinken

Andere bringt sie zum Lachen, doch es gab auch schwierige Zeiten im Leben von Hella von Sinnen. Die Komikerin berichtet nun, dass sie schon früh anfing, Alkohol zu konsumieren.

» Warum Ergänzungen der Pride-Flag und des LGBT-Alphabets kontraproduktiv sind

Mit ihren Versuchen der Inklusion schließt die queere Community paradoxerweise automatisch gewisse Gruppen aus.

» Änderung des Geschlechtseintrags: Standesämter sollen Missbrauch stoppen

Drei Bundesländer wollen gegen offensichtlich missbräuchliche Geschlechtsänderungen vorgehen. Das Selbstbestimmungsgesetz erlaubt das aber schon heute. S.a.: SBGG: Drei Bundesländer fordern "Prüfmechanismus" (02.06.2026)

» Warum hasst Fußball schwule Männer? Mit Lena Cassel

Endlich wieder WM! 1.248 Fußballer kämpfen in Nordamerika um den Pokal... keiner davon lebt offen schwul. Wie kann das sein? In dieser Folge extra 3 Takeover erklärt Sportmoderatorin Lena Cassel, warum ein Coming-Out für schwule Fußballer auch 2026 noch schwierig ist. (Obwohl sich selbst der FIFA-Präsident ab und zu gay fühlt.) Wir zeigen, warum trotz Pride-Flaggen im Stadion oft ein toxisches Umfeld mit Dusch-Angst herrscht. Wie eine laute Minderheit den Ton auf den Tribünen setzt. Und warum bei den Frauen mal wieder vieles besser ist. Das ist extra 3 Takeover: Ein wichtiges Thema und ein passender Host mit den besten Witzen dazu.

» Theologe warnt vor "Bibel-Missbrauch" in Diskussionen

In innerkirchlichen wie ethischen Debatten berufen sich manche immer wieder auf Bibelzitate. Warum das sogar falsch sein kann.

» Warum eine Regenbogenflagge Bad Hersfeld spaltet und vereint

Ein vermeintlicher Formfehler löst eine Welle des Protests aus. Am Freitag zeigten Bad Hersfelder Bürgerinnen und Bürger lautstark Flagge gegen Bürokratie und für Vielfalt. Doch hinter den Kulissen schwelt ein tieferer Konflikt.

» Delmenhorster Wasserturm leuchtet in Regenbogenfarben: der Hintergrund

Delmenhorst steht für Offenheit, Respekt und ein vielfältiges Zusammenleben. Deshalb setzt die Stadt anlässlich des Pride Month zwei Zeichen.

» 11 Stars, die ihre Homosexualität lange Zeit geheim hielten

Aus Angst vor negativen Konsequenzen für ihre Karriere leben viele Künstler jahrelang im Verborgenen und verschweigen ihre wahre Sexualität.

06. Juni 2026

» "Pride Month bringt Sichtbarkeit, aber es braucht mehr"

Zum Pride Month Juni nimmt die Sichtbarkeit queerer Menschen zu. Gleichzeitig steigt die Queer-Feindlichkeit. Dazu nimmt Psychotherapeut Michael Peintner im "Morgengespräch" Stellung.

» Charles Eismayer: "Schicksalsschläge hat jeder Mensch"

Nicht nur im Pride-Monat Juni sind Akzeptanz und Toleranz gegenüber der LGBTQIA+-Community wichtige Themen, die im Alltag nicht immer für Zustimmung sorgen. Das haben auch Charles und Mario Falak-Eismayer erfahren. Bei Mariella Gittler erzählten die beiden, wie sie sich beim Bundesheer kennengelernt haben, wie offen das Heer tatsächlich mit Homosexualität umgeht und wie es ihr Leben auf die Kinoleinwand geschafft hat.

» Polens Bischöfe fördern Widerstand gegen gleichgeschlechtliche Ehen

Polen muss im EU-Ausland geschlossene gleichgeschlechtliche Ehen anerkennen: So hat es der Europäische Gerichtshof entschieden. Die Polnische Bischofskonferenz unterstützt Standesbeamte, die das nicht umsetzen wollen.

» Jerusalem: Pride-Parade mit politischem Fokus vor Wahlen

Das Motto lautete: "Demanding Change". Und der Marsch führte, anders als in den Vorjahren, dieses Mal in Richtung Knesset, dem israelischen Parlament.

» "In Frankfurt feiert die Kirche einen Drag-Gottesdienst  das muss nicht sein" 💩

Discokugel im Taufbecken und Regenbogen-Stola. Ein Drag-Gottesdienst in Frankfurt sorgt für hitzige Diskussionen. Muss sich die Kirche dem Zeitgeist anpassen, wenn sie bestehen will? WELT-Autor Dennis Sand hält das für einen Fehler.

» FLINTA-Party: Besserer Vibe ohne Männer?

Wie feiern Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nichtbinäre, trans und agender Personen, wenn sie komplett unter sich sind? Eine Veranstalterin berichtet.

» Zürcher Gericht pfeift Gemeindeamt wegen lesbischer Mutter zurück

Das Zürcher Gemeindeamt wollte eine homosexuelle Frau nicht als Mutter des Kindes ihrer Frau anerkennen. Das Verwaltungsgericht hat das Amt nun zurückgepfiffen. Auch wenn das Kind im Ausland gezeugt wurde, soll sie als Elternteil eingetragen werden."

» 10 queere Romane, die man gelesen haben muss

Ob Coming-of-Age, Fantasy oder Liebesroman: Queere Bücher erzählen von Liebe, Identität und Selbstfindung  und sind vielfältiger denn je. Unsere Auswahl zeigt, wo man am besten anfängt.