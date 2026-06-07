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» (09.06.2026) InStyle

Pride ist durch? Nein! Wieso der Pride Month 2026 immer noch wichtig ist

Regenbogen-Logos überall, dazu queere Serien und sichtbare Vielfalt: Alles gut also? Leider nein. Warum Pride 2026 immer noch politisch ist.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

09. Juni 2026

» Allen Ginsberg: Der queere Dichter, der Amerika veränderte

Zum 100. Geburtstag von Allen Ginsberg  eine Würdigung seines prophetischen Werks, seines revolutionären Geistes und seiner tiefen Liebe zur Musik.

» Spiritueller Zwischenruf aus Grevenbroich: Erste Pride in Kapellen  Ansehen der Verschiedenheit

In seiner Kolumne greift Prior Bruno aus dem Kloster Langwaden die Geschehnisse von Samstag in Kapellen auf: Er findet es richtig, dass die queere Community sichtbar wird  und nennt dafür mehrere Gründe.

» Streit um Ghanas Anti-LGBTQ-Gesetz verschärft politischen Konflikt

In Ghana eskaliert der Streit um das Anti-LGBTQ-Gesetz. Hinter der Debatte stehen Konflikte über politische Macht und gesellschaftliche Werte.

» Pride ist durch? Nein! Wieso der Pride Month 2026 immer noch wichtig ist

Regenbogen-Logos überall, dazu queere Serien und sichtbare Vielfalt: Alles gut also? Leider nein. Warum Pride 2026 immer noch politisch ist.

» Bücher wie "Heated Rivalry": 7 queere Sports-Romances, die du lieben wirst!

Entdecke 7 berührende Bücher wie "Heated Rivalry". Von Eishockey über das Schwimmbecken bis hin zur Formel 1.

» Ein Schimpfwort im Stadion spaltet die Nation: Mexikos Fankultur und der Kampf gegen Homophobie

Kurz vor dem WM-Auftakt in Mexiko flammt eine alte Debatte wieder auf. Der umstrittene "puto"-Ruf bringt dem Verband Strafen ein  und ist aus den Stadien kaum wegzubekommen.

» Fragen rund um die Pride spalten die Wählerschaften

61 Prozent unterstützen die Ehe für Alle. Geht es aber um das Hissen der Regenbogenfahne oder um die Regenbogenparade, sind vor allem die FPÖ-Wähler stark dagegen

» Debatte um queere Menschen eskaliert im Zürcher Kantonsrat

Für die SVP sind Migranten schuld an der Diskriminierung von queeren Menschen. Linke Kantonsrätinnen und Kantonsräte haben der Partei daraufhin Rassismus vorgeworfen. Eine Debatte um ein abzuschreibendes Postulat eskalierte am Montag im Zürcher Kantonsrat.

» Eine Schalterhalle für die Vielfalt

Zum ersten Mal gab es in Jülich einen Aktionstag, bei der es explizit darum ging, dass sich queere Angebote aus der Stadt und Region präsentieren können. Eine Premiere der Vielfalt.

» Größte Regenbogenflagge Deutschlands: Bei der diesjährigen CSD-Parade werden Rekorde gebrochen

Der Christopher Street Day in Ulm und Neu-Ulm entwickelt sich zu einer der wichtigsten queeren Veranstaltungen Süddeutschlands. Zum 15. Jubiläum werden 10.000 Besucher erwartet.

» Regenbogenfahne auf dem Markt zum zweiten Mal gestohlen

Templins Bürgermeister macht auf die Konsequenzen der Tat aufmerksam. Die Stadt überlegt, eine Belohnung für sachdienliche Hinweise auszusetzen, um die Täter zu ermitteln.

» Erster CSD in Hattingen

Die Lokalzeit Ruhr ist das regionale Magazin im WDR Fernsehen fürs Ruhrgebiet.

» Studiogespräch: Daniel Petzoldt, Vorstand Vestischer Christopher Street Day e.V.

Die Lokalzeit Ruhr ist das regionale Magazin im WDR Fernsehen fürs Ruhrgebiet.

» Queere Party: Auffangbecken mit Dancefloor

Andy Reiter aka Anita Asfinag erzählt, warum das aus der Wiener Queer-Party-Not geborene "Rhinoplasty" nach 19 Jahren noch immer existiert

08. Juni 2026

» CSD-Organisatorin erlebte "viel Gegenwind": Warum sie Lüdenscheid trotzdem liebt

Carina Büdenbender ist Mitorganisatorin des Christopher Street Days. Sie hat eine ambivalente Beziehung zur Stadt. Dennoch möchte sie nirgendwo anders wirken.

» Akzeptanz für LGBTQ+ wächst

Eine aktuelle Umfrage des Suan Dusit Poll zeigt eine wachsende gesellschaftliche Akzeptanz von Menschen mit unterschiedlichen Geschlechtsidentitäten in Thailand. Gleichzeitig erwartet eine Mehrheit der Bevölkerung, dass die Regierung ihre Bemühungen zur Förderung von Gleichberechtigung und Inklusion fortsetzt.

» 25 Jahre Coming-out-Statement: Wowereits Satz war ein Schlüsselmoment gesellschaftlicher Veränderung

"Ich bin schwul, und das ist auch gut so" - Klaus Wowereit formulierte den Anspruch auf Zugehörigkeit. Und definierte damit eine neue Selbstverständlichkeit. Diese Errungenschaft gilt es zu verteidigen.

» Pride Month: Diese Filme und Serien empfehlen wir

Vom Schwärmen in der Schule über die epische Liebe bis zu Sex ohne Stigma: Zum Pride Month empfehlen wir wichtige, wenig bekannte oder schlichtweg schöne Werke der queeren Film- und Seriengeschichte.

07. Juni 2026

» "Dafür hasse ich den Suff"  Hella von Sinnen begann schon mit 12 mit dem Trinken

Andere bringt sie zum Lachen, doch es gab auch schwierige Zeiten im Leben von Hella von Sinnen. Die Komikerin berichtet nun, dass sie schon früh anfing, Alkohol zu konsumieren.

» Warum Ergänzungen der Pride-Flag und des LGBT-Alphabets kontraproduktiv sind

Mit ihren Versuchen der Inklusion schließt die queere Community paradoxerweise automatisch gewisse Gruppen aus.