Ausgewählter Artikel:

» (10.06.2026) inforadio

25 Jahre nach Coming Out: "Wowereits Satz war ein Meilenstein"

Vor genau 25 Jahren sagte Klaus Wowereit: "Ich bin schwul  und das ist auch gut so!" Florian Winkler-Schwarz vom Verband Queere Vielfalt erklärt, warum ihn das zum Vorbild macht.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

10. Juni 2026

» Queere "Fledermaus": Ein Amüsement mit Längen

Zum Pridemonat wirft die Volksoper einen neuen Blick auf den Strauss-Klassiker  Tom Neuwirth alias Conchita mit an Bord.

» 25 Jahre nach Coming Out: "Wowereits Satz war ein Meilenstein"

Vor genau 25 Jahren sagte Klaus Wowereit: "Ich bin schwul  und das ist auch gut so!" Florian Winkler-Schwarz vom Verband Queere Vielfalt erklärt, warum ihn das zum Vorbild macht.

» 800 Hasskommentare unter Facebook-Post zur TaunusPride in Hofheim

Bürgermeister Wilhelm Schultze hisst am 17. Mai die Regenbogenflagge vor dem Rathaus  und löst damit eine Welle aus Hass aus. Unter dem Facebook-Beitrag sammeln sich binnen Stunden 800 Kommentare mit homophoben Beleidigungen und Morddrohungen.

» FPÖ-Kritik an WIENXTRA: "Queer- und Transgender-Propaganda für Dreijährige"

Die Wiener FPÖ übt scharfe Kritik an Pride-Schwerpunkten der städtisch finanzierten WIENXTRA-Kinderinfo und kündigt eine Anfrage an.

» Queer in der Arbeitswelt: Wenn der Job zum Versteckspiel wird

"Ich bin schwul, und das ist auch gut so", sagte Klaus Wowereit vor 25 Jahren. Offen queer zu sein, ist trotzdem immer noch nicht selbstverständlich  vor allem im Job.

» 25 Jahre "und das ist auch gut so!": Offenheit lohnt sich

Wowereits legendäres Coming-out am 10. Juni 2001 hat Homosexualität in der Politik entdramatisiert. Warum passiert das nicht auch im Männer-Profifußball?

» Wer hat die Pride-Fahne in der Schaffhauser Rhybadi geklaut?

Für den Pride Month hat die Rhybadi in Schaffhausen eine Regenbogenfahne gehisst. Eine Person klaute die Flagge in der Nacht auf den Pfingstsonntag. Der Pächter erzählt, dass er bereits zuvor "White Power"- und Nazi-Aufkleber entdeckt hatte.

» Liebe für alle! Diese LGBTQI+-Bücher gehören ins Bücherregal

Von der knisternden Sommerromanze bis zur schmerzhaften Selbstfindung: Diese queeren Buch-Tipps sind ehrlich, aufregend, tiefgründig, bewegend. Und sie zeigen, wie bunt das Leben (und Lesen) wirklich ist.

» Regenbogenfahne: "Kindische Aktion"

Die Regenbogenfahne am Bozner Naturmuseum ist verschwunden. Angebracht war sie an einem Gerüst neben dem Eingang des Museums. Das Museum will eine neue aufhängen lassen.

» CSD: SPD, Grüne und Linke wollen Regenbogen-Zebrastreifen am Dasselwall

SPD, Grüne und Linke wollen einen Fußgängerüberweg in Soest dauerhaft mit Regenbogenelementen gestalten lassen. Der Stadtentwicklungsausschuss soll entscheiden.

» Geschlechtsbezogene Gewalt: Getriggert von Glitzer und Barbies

Seit Julia Gerner in ihrem Laden in Heidelberg anlässlich des CSD ihr Schaufenster mit queeren Barbies dekoriert hat, wird sie von Rechtsextremen bedroht.

» "Queer Frames" bringt Vielfalt ins Kino

Von Liebesgeschichten bis Ballroom-Kultur: Heute wird das queere Filmfestival "Queer Frames" im Filmcasino und im Filmhaus am Spittelberg eröffnet. Acht internationale Arbeiten begleiten hier den Pride-Monat auf der großen Leinwand.

» 30 Jahre Forumsisters++

Über 60 weiblich gelesene Personen haben das 30jährige Jubiläum der Forumsisters++ des European Forum of Christian LGBTI+ Groups in Norwegen gefeiert.

09. Juni 2026

» Hamburger Künstler*innen-Kollektiv beschwört Geister per App

Mehr über die Schicksale hinter den Grabsteinen erfahren? Mit der App "Enter Ghost" verwandelt das Hamburger Künstler*innenkollektiv Swoosh Lieu den Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg in einen Ort digitaler Geisterbeschwörung.

» Regenbogen que(e)r durch Graz: Neue Schutzwege vor Uni, PH und Kunsthaus

Mit neuen Regenbogen-Schutzwegen stärkt Graz die Sichtbarkeit von LGBTQIA-Themen im öffentlichen Raum. Vor der Uni Graz, der Pädagogischen Hochschule und dem Kunsthaus entstehen zentrale Zeichen für Offenheit.

» Allen Ginsberg: Der queere Dichter, der Amerika veränderte

Zum 100. Geburtstag von Allen Ginsberg  eine Würdigung seines prophetischen Werks, seines revolutionären Geistes und seiner tiefen Liebe zur Musik.

» Spiritueller Zwischenruf aus Grevenbroich: Erste Pride in Kapellen  Ansehen der Verschiedenheit

In seiner Kolumne greift Prior Bruno aus dem Kloster Langwaden die Geschehnisse von Samstag in Kapellen auf: Er findet es richtig, dass die queere Community sichtbar wird  und nennt dafür mehrere Gründe.

» Streit um Ghanas Anti-LGBTQ-Gesetz verschärft politischen Konflikt

In Ghana eskaliert der Streit um das Anti-LGBTQ-Gesetz. Hinter der Debatte stehen Konflikte über politische Macht und gesellschaftliche Werte.

» Pride ist durch? Nein! Wieso der Pride Month 2026 immer noch wichtig ist

Regenbogen-Logos überall, dazu queere Serien und sichtbare Vielfalt: Alles gut also? Leider nein. Warum Pride 2026 immer noch politisch ist.

» Bücher wie "Heated Rivalry": 7 queere Sports-Romances, die du lieben wirst!

Entdecke 7 berührende Bücher wie "Heated Rivalry". Von Eishockey über das Schwimmbecken bis hin zur Formel 1.