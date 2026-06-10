Ausgewählter Artikel:

» (11.06.2026) Tageblatt

Regenbogenflagge sorgt in Contern für Hasskommentare

Contern zeigt im Pride Month Solidarität mit LGBTQIA+ und setzt ein Zeichen gegen Diskriminierung durch die jährliche Hissung der Regenbogenflagge am Rathaus.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

11. Juni 2026

» Juliane Rosin: Erschöpfter Widerstand

Über Burnout, Care-Arbeit und die Zukunft queerer Bewegungen. Ein Gastbeitrag von Juliane Rosin vom Lesben*Ring e.V. zur neuen Reihe "Perspektiven. Für die BMH der Zukunft".

» Regenbogenflagge sorgt in Contern für Hasskommentare

Contern zeigt im Pride Month Solidarität mit LGBTQIA+ und setzt ein Zeichen gegen Diskriminierung durch die jährliche Hissung der Regenbogenflagge am Rathaus.

» Drag Queens und ihre Bedeutung: Fierce Diven mit klarer Ansage

Glamouröse Outfits, dramatisches Make-up, dazu eine In-Your-Face-Attitüde und scharfzüngige Spitzen gegen das Establishment: Drag Queens sind längst über die Grenzen der LGBTQIA+-Community hinaus bekannt und fester Bestandteil der Popkultur. Aber was genau ist eigentlich eine Drag Queen? Hat Drag etwas mit Geschlechtsidentität zu tun? Und kann man auch als Frau eine Drag Queen sein? Wir erklären die Bedeutung von Drag Queens heute.

» Queerfeindlichkeit nimmt zu  jetzt zählt politisches Handeln

Mehr Angriffe, weniger Akzeptanz: Die Lage für queere Menschen in Deutschland verschärft sich. Was hinter den Zahlen steckt  und warum Politik und Gesellschaft jetzt Verantwortung übernehmen müssen: ein Beitrag von Chantal Müller von unserer Partnerorganisation LSVD⁺ und Ferdinand Mirbach aus unserem Team Demokratie.

» "Pride Week" im Oberbergischen Kreis: Zum ersten Mal findet ein "CSD" in der Region statt

Unter dem Motto "Queer. Proud. Bergisch. Laut" endet die kommende "Pride Week" im Oberbergischen Kreis mit einem ersten bunten Umzug. Veranstalter ist das oberbergische Netzwerk gegen Rechts.

» Hassgewalt, eine Berliner Realität  Betroffene berichten

Jeden Tag werden in Berlin Personen aus abwertungsideologischen Motiven wie Rassismus, Antisemitismus, Queerfeindlichkeit, Sexismus etc. angegriffen oder bedroht. Wer nach einem solchen Gewaltvorfall finanzielle Unterstützung braucht, kann beim Berliner Soforthilfefonds der Amadeu Antonio Stiftung einen Antrag stellen. Esra erzählt, welche Hassgewalt Esra erlebt hat und wie der Fonds half.

» Wie selbstverständlich ist queeres Leben?

" Ich bin schwul, und das ist auch gut so ", sagte Klaus Wowereit 2001. Das bis dato erste Coming Out in der Spitzenpolitik. Wie selbstverständlich ist sexuelle Vielfalt heute? Diskutieren Sie mit Sven Lehmann, MdB Grüne, ehemaliger Queer-Beauftragter und Tobi Schäfer im WDR 5 Tagesgespräch!

» 25 Jahre Wowereit-Coming Out in Berlin

Auf den Tag genau vor einem Vierteljahrhundert hat sich der Politiker Klaus Wowereit auf dem Landesparteitag der Berliner SPD öffentlich geoutet. Der Satz "Ich bin schwul  und das ist auch gut so" ist inzwischen legendär geworden. Wowereit wird wenig später Regierender Bürgermeister von Berlin. Wie hat sich queere Lebensrealität, insbesondere in der Arbeitswelt, seitdem entwickelt? Zu Gast: Klaus Wowereit, ehemaliger Regierender Bürgermeister von Berlin.

» "Angst, abgestoßen zu werden"  ÖFB-Star über Outing

Manuela Zinsberger spricht im Mindgames Podcast offen über ihr Coming-out, ihre Fußball-Erfolge und die berührende Reaktion ihrer Mutter.

» 9 Jahre mit Frau zusammen  dann gesteht Fabian alles

9 Jahre Doppelleben, Identitätssuche und Akzeptanz  Fabian erzählt seine bewegende Geschichte in der ZDF-Doku "37 Grad".

» "Pride Maus": Conchita und die geoutete "Fledermaus"

Vom Ereignischarakter her hat der Dienstagabend an der Wiener Volksoper vielleicht das bisherige Opernhighlight des Jahres gebracht: Die "Pride-Edition" der "Fledermaus" mit Tom Neuwirth als Frosch und einem überraschenden Conchita-Auftritt beim Prinzen Orlofsky zeigte, wie mit dem Drehen an wenigen Schrauben ein Unterhaltungsklassiker zum Aufdecker-Stück wird. Der Bubenstreich als Kern dieser beliebten Silvesteroperette könnte ja einen anderen Hintergrund haben: die heimliche Liebe zweier Männer, die zum Schein in gesellschaftlichen Konventionen leben. Das Verstellungsspiel erhält dann rasch eine neue Dynamik. Und die Aufdeckung obendrein.

» Anselm Grün: Keine theologischen Gründe gegen Frauenpriestertum

Bei zentralen Reformfragen braucht es aus Sicht von Benediktiner Anselm Grün unterschiedliche Antworten. In einem Interview sprach der Benediktiner auch darüber, wie Mission heute aussehen sollte.

» Lara Liqueur  "Elektronisch, queer, konzeptlos"

Ein Gespräch über Sets ohne Plan und ein Album ohne festes Konzept

10. Juni 2026

» Queere "Fledermaus": Ein Amüsement mit Längen

Zum Pridemonat wirft die Volksoper einen neuen Blick auf den Strauss-Klassiker  Tom Neuwirth alias Conchita mit an Bord.

» 25 Jahre nach Coming Out: "Wowereits Satz war ein Meilenstein"

Vor genau 25 Jahren sagte Klaus Wowereit: "Ich bin schwul  und das ist auch gut so!" Florian Winkler-Schwarz vom Verband Queere Vielfalt erklärt, warum ihn das zum Vorbild macht.

» 800 Hasskommentare unter Facebook-Post zur TaunusPride in Hofheim

Bürgermeister Wilhelm Schultze hisst am 17. Mai die Regenbogenflagge vor dem Rathaus  und löst damit eine Welle aus Hass aus. Unter dem Facebook-Beitrag sammeln sich binnen Stunden 800 Kommentare mit homophoben Beleidigungen und Morddrohungen.

» FPÖ-Kritik an WIENXTRA: "Queer- und Transgender-Propaganda für Dreijährige"

Die Wiener FPÖ übt scharfe Kritik an Pride-Schwerpunkten der städtisch finanzierten WIENXTRA-Kinderinfo und kündigt eine Anfrage an.

» Queer in der Arbeitswelt: Wenn der Job zum Versteckspiel wird

"Ich bin schwul, und das ist auch gut so", sagte Klaus Wowereit vor 25 Jahren. Offen queer zu sein, ist trotzdem immer noch nicht selbstverständlich  vor allem im Job.

» 25 Jahre "und das ist auch gut so!": Offenheit lohnt sich

Wowereits legendäres Coming-out am 10. Juni 2001 hat Homosexualität in der Politik entdramatisiert. Warum passiert das nicht auch im Männer-Profifußball?

» Wer hat die Pride-Fahne in der Schaffhauser Rhybadi geklaut?

Für den Pride Month hat die Rhybadi in Schaffhausen eine Regenbogenfahne gehisst. Eine Person klaute die Flagge in der Nacht auf den Pfingstsonntag. Der Pächter erzählt, dass er bereits zuvor "White Power"- und Nazi-Aufkleber entdeckt hatte.