Ausgewählter Artikel:

» (12.06.2026) Heute.at

"Schwulau"  Wiener Öffi-Stationen sind plötzlich queer

Am Samstag findet in Wien die Regenbogenparade statt. Pünktlich vor der "Pride" sorgen die Wiener Linien mit einem Posting auf Instagram für Lacher.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

12. Juni 2026

» "Schwulau"  Wiener Öffi-Stationen sind plötzlich queer

Am Samstag findet in Wien die Regenbogenparade statt. Pünktlich vor der "Pride" sorgen die Wiener Linien mit einem Posting auf Instagram für Lacher.

» Kim Petras im Cover-Interview: "Trans* zu sein, ist keine Entscheidung"

Grammy-Gewinnerin Kim Petras über Pride als Haltung, Kontrolle als Selbstermächtigung  und ihr neues Album "Detour", das sich wie ein Befreiungsschlag anfühlt

» "As One": Semper Zwei spielt Oper über Geschlechtsangleichung  Dresdner trans*frau Romy hat eine Probe besucht

Am 20. Juni hat "As One" Premiere auf Semper Zwei. Die US-Kammeroper erzählt von einer jungen trans*Frau. Die Dresdnerin Romy Jähne, hat all das selbst erlebt.

» Warum Coming-outs im Männerfußball selten bleiben

Der moderne Fußball präsentiert sich gerne als offen, vielfältig und tolerant. Doch der Streit um ein geplantes "Pride Match" rund um das WM-Spiel zwischen Iran und Ägypten am 27. Juni in Seattle zeigt, dass diese Selbstverständlichkeit längst nicht überall geteilt wird.

» Ist "queer" eine moderne Erfindung?

Geschlechtergrenzen werden nicht erst seit heute überschritten. Die außergewöhnliche Lebensgeschichte von Catharina Margaretha Linck alias Anastasius Lagrantinus Rosenstengel zeigt, wie eng Geschlecht, Freiheit und soziale Herkunft miteinander verbunden sind.

» Pride Month: "Toleranz allein reicht nicht aus"

Queere Christinnen und Christen wünschen sich mehr als bloße Duldung: "Toleranz allein reicht nicht aus", sagte die Obfrau des Vereins Queer Glauben Wien, Claudia Marleen Schröder, im Kathpress-Interview anlässlich des ökumenischen "Pride Prayer" am 10. Juni in Wien.

» In der Familie, im Fußball und in der Weltmeisterschaft sollte Platz für alle sein: Überlegungen eines trans Aktivisten in Beirut

Y* ist ein libanesischer trans Mann der in Beirut lebt. In diesem Text erzählt er von seiner Reise als trans Mann, von seiner Liebe zum Fußball und vom Krieg in Israel und Libanon.

» Wie schwul ist Fußball? (mit Riccardo Simonetti)

Fussball gilt als letzte Bastion harter Männlichkeit. Gleichzeitig wird nirgendwo so viel umarmt, geküsst, gesungen und gelitten wie im Stadion.

» Der Slowakei drohen Millionenverluste wegen Diskriminierung von LGBTI+-Personen

Der Streit findet vor dem Hintergrund wachsender Spannungen zwischen Brüssel und Bratislava in Bezug auf LGBTI+-Rechte statt. Die Regierung von Ministerpräsident Robert Fico vertritt eine zunehmend konservative Haltung in sozialen Fragen.

» LGBTIQ: Ministerin wünscht sich mehr Gemeinden, die Haltung zeigen

Zwischen Symbolpolitik und Angriffen: Auch in Luxemburg wächst die Polarisierung rund um LGBTIQ-Themen. Yuriko Backes will, dass die Kommunen handeln.

» Abnehmerfolg: "GNTM"-Siegerin Alex Mariah Peter sorgt mit Bikini-Foto für Aufsehen

Alex Mariah Peter (28) sorgt mit einem freizügigen Bikini-Schnappschuss für Aufsehen. Voller Stolz präsentiert das Model so seinen Abnehmerfolg. Gleichzeitig räumt die 28-Jährige mit Spekulationen auf.

» Zum "Pride Month": KSC entblößt Autoren von Hasskommentaren

Anlässlich des Pride Month zeigt der KSC mit einem Beitrag via Instagram eine klare Haltung gegen Hass und Diskriminierung gegenüber der LGBTQIA+-Community.

» Pride Month in Bayern: Wie gefährlich lebt die LGBTQI-Community im Freistaat?

Ein Blick auf die Kriminalstatistik zeigt: Die Fälle von Hassgewalt gegen schwule, lesbische, queere Menschen nehmen nicht ab. Verbände fordern von der Bayern-Staatsregierung einen Aktionsplan.

» Startschuss Hamburg: Sportliches Zuhause für queere Menschen

Dieser Verein ist mehr als nur ein Sportverein: Er bietet queeren Menschen einen geschützten Raum für gemeinsamen Sport  fern von blöden Sprüchen oder Blicken.

» "Loud & Proud": So will Mülheim seinen CSD noch größer und bunter machen

Breiteres Team, barrierearme Route, mehrere Locations: Die queere Community lässt sich ihre Sichtbarkeit am Christopher Street Day nicht nehmen.

» "Pride braucht mehr als ein buntes Logo"

Der Juni steht weltweit im Zeichen des Pride-Month. Er ist ein Monat der Sichtbarkeit, des Gedenkens und der Solidarität mit der queeren Community. "In einer Zeit, in der queere Rechte zunehmend unter Druck geraten, sind öffentliche Zeichen der Solidarität wichtig. Gleichzeitig gilt allerdings: Sichtbarkeit allein reicht nicht", erklärt netz / Dachverband Offene Jugendarbeit.

11. Juni 2026

» Juliane Rosin: Erschöpfter Widerstand

Über Burnout, Care-Arbeit und die Zukunft queerer Bewegungen. Ein Gastbeitrag von Juliane Rosin vom Lesben*Ring e.V. zur neuen Reihe "Perspektiven. Für die BMH der Zukunft".

» Regenbogenflagge sorgt in Contern für Hasskommentare

Contern zeigt im Pride Month Solidarität mit LGBTQIA+ und setzt ein Zeichen gegen Diskriminierung durch die jährliche Hissung der Regenbogenflagge am Rathaus.

» Drag Queens und ihre Bedeutung: Fierce Diven mit klarer Ansage

Glamouröse Outfits, dramatisches Make-up, dazu eine In-Your-Face-Attitüde und scharfzüngige Spitzen gegen das Establishment: Drag Queens sind längst über die Grenzen der LGBTQIA+-Community hinaus bekannt und fester Bestandteil der Popkultur. Aber was genau ist eigentlich eine Drag Queen? Hat Drag etwas mit Geschlechtsidentität zu tun? Und kann man auch als Frau eine Drag Queen sein? Wir erklären die Bedeutung von Drag Queens heute.

» Queerfeindlichkeit nimmt zu  jetzt zählt politisches Handeln

Mehr Angriffe, weniger Akzeptanz: Die Lage für queere Menschen in Deutschland verschärft sich. Was hinter den Zahlen steckt  und warum Politik und Gesellschaft jetzt Verantwortung übernehmen müssen: ein Beitrag von Chantal Müller von unserer Partnerorganisation LSVD⁺ und Ferdinand Mirbach aus unserem Team Demokratie.