Ausgewählter Artikel:

» (13.06.2026) Tagesspiegel

KI-Panne auf Plakat: Rechte FPÖ wirbt mit Person mit Bart im Dirndl für Parteifest

Die queerfeindliche FPÖ wirbt für ihr Parteifest mit einer bärtigen Person im Dirndl. Das sorgt im österreichischen Nationalrat für Spott.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

13. Juni 2026

» KI-Panne auf Plakat: Rechte FPÖ wirbt mit Person mit Bart im Dirndl für Parteifest

Die queerfeindliche FPÖ wirbt für ihr Parteifest mit einer bärtigen Person im Dirndl. Das sorgt im österreichischen Nationalrat für Spott.

» Special mit Hape Kerkeling  Botschafter CSD Leipzig 2026

In diesem Podcast-Special ist unser diesjähriger Botschafter Hape Kerkeling zu Gast. Er sagt: " Wer für queere Rechte eintritt, der tritt für die Rechte von allen Menschen ein!" Wir sind super stolz und glücklich, dass sich der Entertainer, Schauspieler und Autor Zeit nimmt und mit Host Jasmin über seine Rolle als Botschafter für den CSD Leipzig 2026 spricht. Ihr erfahrt, warum es ihm so wichtig ist, sich öffentlich für die queere Community stark zu machen. Außerdem geht es um Politik. Hape hat eine ganz klare Haltung zur aktuellen Lage in Deutschland. Wir haben natürlich auch über die Petition "Hape for Bundespräsident!" gesprochen. Wir wissen ja nicht was ihr davon haltet, aber für uns ist ganz klar: Ja, Hape kann Bundespräsident :-) Die Podcastfolge wurde online aufgezeichnet. An einigen Stellen macht sich das in der Tonqualität bemerkbar  wir hoffen, ihr seht uns das nach. Denn die Gedanken, Geschichten und Botschaften unseres Gastes sind jede Minute wert!

» Überfallen, ausgegrenzt, deportiert  eine Ausstellung über Queerness

Er wurde auf offener Straße angegriffen, sie wurde nach Auschwitz deportiert: Mikolaj Sobczaks Ausstellung verbindet seine eigene Geschichte mit dem Schicksal queerer Menschen durch die Jahrhunderte.

» "Entmenschlicht": LGBTQ+-Fans durchleben Ängste bei Trumps WM

Diese WM können nicht alle genießen: LGBTQ+-Fans müssen in den USA aufgrund von Donald Trumps gefährlich diskriminierender Politik zittern. Die FIFA bietet keinen Schutz, viele bleiben Zuhause. Ein Katarer erlebt einen "schlechten Film".

» Tipps für Heteromänner auf der Pride-Parade

Das A in LGBTQIA+ steht für "Allies". Ein satirischer Ratgeber für echte Verbündete

» Verlernen wir die Toleranz? Offenheit und Respekt sind nicht selbstverständlich

Vielleicht ist es nur ein Gefühl. Ein diffuses Gefühl, das sich schwer belegen lässt. Denn wer über die Jugend von heute urteilt, sollte vorsichtig sein. Schon unsere Eltern und Großeltern waren überzeugt, dass mit der nächsten Generation etwas nicht stimmt.

» "Im Treppenhaus sagte er, dass er Schwule hasst": 20-Jähriger soll sieben Männer in Berlin zu Dates gelockt und sie dann ausgeraubt haben

Daniel F. steht nach sieben Überfällen vor dem Berliner Landgericht. Betroffene sprechen als Zeugen von Hass gegen Schwule. Der Angeklagte selbst sagt, er habe seinen Drogenkonsum finanzieren wollen.

» "Ein Mann im Kleid ist immer noch ein Statement": Wie sichtbar leben queere Menschen in Bayern?

CSD-Paraden ziehen wieder durch die Städte: Wie fühlen sich queere Menschen in Bayern? Nachgefragt in einem Schwulen-Café, einem Augsburger Stammtisch  und bei Münchens OB Krause.

» Was die Natur über Geschlecht und Sexualität verrät

Bonobos, Giraffen, Albatrosse und Clownfische zeigen: Die Tierwelt kennt weit mehr Lebensformen, als konservative Vorstellungen von "Natürlichkeit" vermuten lassen.

» Wir lassen uns die LGBT-Parade nicht vom Krieg vermiesen

Über dem einzigen großen Pride im Nahen Osten kreisen Drohnen, auf dem Meer patrouillieren Boote und Jetskis, jeder Truck wird von Polizisten mit Sturmgewehren eskortiert. Israel befindet sich im Ausnahmezustand  und trotzdem ziehen in Tel Aviv Zehntausende für Vielfalt durch die Straßen. In weiten Teilen des Nahen Ostens drohen Homosexuellen Verfolgung oder sogar der Tod  aber hier können sie in knappen Outfits die Liebe feiern.

» Kickl und Putin knutschen bei der Pride

Am Samstag rollt die Regenbogenparade zum 30. Mal über die Wiener Ringstraße  bereits vor dem Start sorgt ein Sujet am Pride-Truck der NEOS für mächtig Zündstoff.

» Der Klang der Vielfalt  Ein Trans-Chor findet seine Stimmen

Wenn Menschen ihr Geschlecht angleichen, verändern sie häufig auch ihre Stimme. Für den ausgebildeten Sänger Marius Bernard war dieser Prozess so herausfordernd, dass er während seiner Transition beinahe aufgehört hätte zu singen. Um anderen diese Erfahrung zu ersparen, gründete er das "Berliner Transemble"  einen der wenigen Chöre für trans Menschen in Deutschland.

» Republikaner machen in Texas mit irren KI-Videos Front gegen den Demokraten James Talarico

Demokrat James Talarico singt im Frauenkleid fröhliche trans-Lieder, schreit irre auf der Strasse herum und holt brutale Gangmitglieder ins Haus: Die Unterstützer seines Kontrahenten Ken Paxton machen mit schrägen KI-Videos Wahlkampf in Texas. Das könnte für Trump zum Eigengoal werden.

» Neue Regenbogenfahne als Antwort auf Diebstahl in Neulengbach

Nach der Forderung der FPÖ nach dem Abhängen der Regenbogenfahne am Rathaus Neulengbach sowie dem Diebstahl einer Regenbogenfahne am Finsterhof meldete sich nun der Verein "St. Pride  Queere Menschen in Niederösterreich" zu Wort. Dieser sieht die sichtbaren Zeichen für Vielfalt und Gleichberechtigung notwendiger denn je.

» Zehn queere Bücher, die ihr im Pride Month 2026 lesen solltet

Ihr wollt mehr über euch selbst oder die LGBTQ-Gemeinschaft erfahren? Diese LGBTQ-Bücher können euch dabei helfen  und dabei unterhalten!

» Drag Queen Catrice Liberty: "Ich wohne hier in einer WG mit mir selbst"

Die Wiener Drag-Queen Catrice Liberty wohnt mit ihrem bürgerlichen Alter Ego mitten in Gumpendorf

» Heidi Reichinnek: "Hey, du bist hier nicht allein"

Heidi Reichinnek will die Linke an die Macht bringen und die AfD zurückdrängen. Mit ihrer ganzen Wucht zieht sie in den Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt. Gelingt das?

» Chinesische Dating-Show: Verliebt in die Producerin

"LeLaLes" ist die erste chinesische queere Realityshow, die es so gar nicht geben dürfte. Aber am Ende ist die Liebe doch das Stärkste, was es gibt.

» Queer und stolz  wie ein Podcast-Duo seine Community stärken will

Rica und Yvonne teilen ihre Erfahrungen als queere Menschen in Mainz. Mit ihrem Podcast schaffen sie Raum für Austausch, Humor und Sichtbarkeit.

12. Juni 2026

» "Schwulau"  Wiener Öffi-Stationen sind plötzlich queer

Am Samstag findet in Wien die Regenbogenparade statt. Pünktlich vor der "Pride" sorgen die Wiener Linien mit einem Posting auf Instagram für Lacher.