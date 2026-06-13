Ausgewählter Artikel:

» (14.06.2026) Steirerin

Sebastian Humi: Arabisch  Katholisch  Schwul

Comedian Sebastian Humi thematisiert humorvoll seine Identität, Integration und familiäre Prägung in Österreich. Am 11. Juni ist er im Grazer Theatercafé mit seinem Programm "Arabisch  Katholisch  Schwul: Das zerrissene Kind" zu sehen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

14. Juni 2026

» Berlin ist kein queeres Paradies für Flüchtlinge

In Berlin haben viele queere Flüchtlinge Zuflucht gefunden. Doch auch hier sind sie vor Diskriminierung und Gewalt nicht sicher.

» Schwuler Katarer vor dem WM-Spiel seines Heimatlandes: "Ich werde den ganzen Tag von Sicherheitspersonal begleitet"

Nas Mohamed floh aus Katar, weil er schwul ist, und lebt heute in San Francisco. Nun spielt sein Heimatland dort bei der WM. Im Stadion will er daher ein Zeichen setzen.

» Kenia: Geldnöte bei Angeboten für LGBTQ-Personen

Die drastischen Kürzungen bei USAID und anderen internationalen Partnern bringen auch die queere Szene in Kenia in Bedrängnis: Organisationen mussten Personal entlassen und Programme streichen. Doch sie wollen kämpfen.

» Out and proud: Die 5 bekanntesten queeren Paare Hollywoods

Hollywood gilt seit Jahrzehnten als Traumfabrik der großen Liebesgeschichten  und längst schreiben nicht mehr nur heterosexuelle Paare die romantischsten Kapitel der Branche.

» Sebastian Humi: Arabisch  Katholisch  Schwul

Comedian Sebastian Humi thematisiert humorvoll seine Identität, Integration und familiäre Prägung in Österreich. Am 11. Juni ist er im Grazer Theatercafé mit seinem Programm "Arabisch  Katholisch  Schwul: Das zerrissene Kind" zu sehen.

» Verheiratet, zwei Kinder  und dann das Coming-out

Er lernt eine Frau kennen, heiratet sie und bekommt zwei Kinder. Ein Besuch in der Gay-Sauna verändert sein Leben für immer. Jahrelang verheimlicht er seiner Frau seine Homosexualität, bis er sie ihr beichtet.

» Queere Menschen im Job: "Wurde gebeten, nicht von 'meinem Mann' zu sprechen"

Nur wenige queere Beschäftigte sind in der Arbeit ganz offen. Erfahrungsberichte und Fachleute zeigen, was Sichtbarkeit kostet  und wie echte Zugehörigkeit gelingt

» Weniger Sponsoren, mehr Hass auf der Straße: Wiener Pride feiert gegen den Backlash

Während die Politik bei besserem Schutz vor Diskriminierung mauert und die Feindseligkeit steigt, muss die Pride in der Hauptstadt schrumpfen. Wie ist die Lage für queere Menschen in Österreich?

» Trotz Wolkenbruch und Gegenwind: So prächtig strahlte die Regenbogenparade

Viel Tanz, viel Lärm, viel Party, aber auch Kampf um Gleichberechtigung: Zum 30. Mal zog die queere Community über die Wiener Ringstraße. Der STANDARD fing Stimmen und Bilder ein

» Édouard Louis: "Familie ist permanenter Krieg"

Mit Anfang 20 wurde Édouard Louis mit seinem ersten Roman über seine Kindheit in Armut und voller Gewalt berühmt. Wie er dennoch gute Beziehungen aufbaute.

Bezahltes Probeabo nötig

» Von Angermünde bis Budapest: Die Pride-Bewegung wächst trotz Widerstands

Gerade in Regionen, wo man es nicht vermuten würde.

Registrierung erforderlich

» Freising organisiert ersten CSD: "Kuscheligere Atmosphäre als in München"

Alle schauen beim CSD nach München, aber auch kleinere Städte setzen ein Zeichen für Vielfalt. In diesem Jahr ist erstmals Freising dabei. Das ist bemerkenswert, findet ein katholischer Priester aus München. Was Besucher erwartet.

» Müritz Pride: Waren feiert zum ersten Mal CSD

Hannes hat den ersten queeren Verein in Waren mitgegründet. Für den CSD hat er geplant, organisiert und mobilisiert  mit Erfolg.

» Soest hisst Regenbogenflaggen zum CSD  und prüft dauerhafte Symbole

Der Stadtentwicklungsausschuss hat einstimmig beschlossen, zum Christopher Street Day am 27. Juni Regenbogenflaggen an der Stadthalle zu hissen.

» Tausende Teilnehmer, gute Stimmung: So läuft der Christopher Street Day in Augsburg

Der Demonstrationszug zum Christopher Street Day läuft am Samstag eine Route durch die Innenstadt. Den Teilnehmern geht es darum, queere Rechte zu verteidigen.

13. Juni 2026

» KI-Panne auf Plakat: Rechte FPÖ wirbt mit Person mit Bart im Dirndl für Parteifest

Die queerfeindliche FPÖ wirbt für ihr Parteifest mit einer bärtigen Person im Dirndl. Das sorgt im österreichischen Nationalrat für Spott.

» Special mit Hape Kerkeling  Botschafter CSD Leipzig 2026

In diesem Podcast-Special ist unser diesjähriger Botschafter Hape Kerkeling zu Gast. Er sagt: " Wer für queere Rechte eintritt, der tritt für die Rechte von allen Menschen ein!" Wir sind super stolz und glücklich, dass sich der Entertainer, Schauspieler und Autor Zeit nimmt und mit Host Jasmin über seine Rolle als Botschafter für den CSD Leipzig 2026 spricht. Ihr erfahrt, warum es ihm so wichtig ist, sich öffentlich für die queere Community stark zu machen. Außerdem geht es um Politik. Hape hat eine ganz klare Haltung zur aktuellen Lage in Deutschland. Wir haben natürlich auch über die Petition "Hape for Bundespräsident!" gesprochen. Wir wissen ja nicht was ihr davon haltet, aber für uns ist ganz klar: Ja, Hape kann Bundespräsident :-) Die Podcastfolge wurde online aufgezeichnet. An einigen Stellen macht sich das in der Tonqualität bemerkbar  wir hoffen, ihr seht uns das nach. Denn die Gedanken, Geschichten und Botschaften unseres Gastes sind jede Minute wert!

» Überfallen, ausgegrenzt, deportiert  eine Ausstellung über Queerness

Er wurde auf offener Straße angegriffen, sie wurde nach Auschwitz deportiert: Mikolaj Sobczaks Ausstellung verbindet seine eigene Geschichte mit dem Schicksal queerer Menschen durch die Jahrhunderte.

» "Entmenschlicht": LGBTQ+-Fans durchleben Ängste bei Trumps WM

Diese WM können nicht alle genießen: LGBTQ+-Fans müssen in den USA aufgrund von Donald Trumps gefährlich diskriminierender Politik zittern. Die FIFA bietet keinen Schutz, viele bleiben Zuhause. Ein Katarer erlebt einen "schlechten Film".

» Tipps für Heteromänner auf der Pride-Parade

Das A in LGBTQIA+ steht für "Allies". Ein satirischer Ratgeber für echte Verbündete