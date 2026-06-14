Ausgewählter Artikel:

» (15.06.2026) Heute.at

Mist-Chaos nach Regenbogenparade in Wiener City

Regenbogenparade Wien: Nach dem Fest blieb massenhaft Müll in der City zurück. MA 48 im Großeinsatz, Diskussionen um Umweltschutz entbrannt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

15. Juni 2026

» ZF entfernt heimlich Flaggen: "Keine Neubewertung oder Abkehr von unseren Werten"

Beim CSD an diesem Samstag sind Menschen in Friedrichshafen für Gleichstellung auf die Straße gegangen. Zugleich fällt auf, dass die Regenbogenflagge an einer Stelle plötzlich fehlt.

» Queere Sichtbarkeit im Pride Month: Jeder CSD ist auch eine Demonstration

In Deutschland gibt es immer mehr Christopher Street Days. Das ist bemerkenswert. Denn niemand organisiert einen CSD, weil es besonders bequem wäre.

» Foucault und die Macht des Geständniszwangs

Foucaults Arbeiten zur Sexualität hinterfragten die Euphorie der sexuellen Revolution. Unbequem bleiben seine Thesen für Gender- oder Queer-Studies.

» Großbritannien: Wie eine Transfrau den Londoner Frauenteich inklusiver machte

Die Schwimmerinnen am Ladies Pond stellen sich gegen einen Entscheid des Obersten Gerichts zur Frage des biologischen Geschlechts  ein Votum für Inklusivität

» König Ludwig II.  eine Ikone der Schwulenbewegung?

Zum 140. Todestag von Ludwig II. hat München dem "Märchenkönig" ein neues Denkmal gewidmet, prominent platziert auf der Corneliusbrücke. Ein Standort nahe dem queeren Glockenbachviertel. Kann man Ludwig II. auch als Schwulenikone sehen? S.a.: Neues Denkmal für den queeren "Märchenkönig" (14.06.2026)

» Pride Month: "Es bleibt noch viel zu tun"

Hana Yael Tebelmann im Gespräch über den "Pride Month", die Pläne von "Keshet Deutschland" und Antisemitismus in der LGBTIQ-Community

» CSDs in Sachsen: Feiern unter Polizeischutz

Queere Menschen feiern auf CSDs im ländlichen Sachsen Vielfalt und Gemeinschaft. Doch die Angst vor rechten Angriffen fährt oft mit.

» Mist-Chaos nach Regenbogenparade in Wiener City

Regenbogenparade Wien: Nach dem Fest blieb massenhaft Müll in der City zurück. MA 48 im Großeinsatz, Diskussionen um Umweltschutz entbrannt.

» Nach Festival-Aus: Reto Hanselmann organisiert Pride-Party

Weil das Zurich Pride Festival 2026 ausfällt, lancieren Reto Hanselmann, Michael Epiney und Gossipa die neue Party Ride. Der Anlass soll eine Lücke im offiziellen Programm füllen.

» 300 Menschen setzen Zeichen  Erster CSD in Waren zieht positive Bilanz

Hunderte, Regenbogenfahnen, laute Musik: An der Müritz hat die queere Szene ihre Premiere gefeiert  friedlich, bei Regen und Gegenprotest. Die nächste ist in zwei Jahren geplant.

» CSD in Kassel: So viel Hass erleben Transmenschen und andere queere Menschen

Beim CSD in Kassel demonstrierten etwa 2000 Teilnehmende für die Rechte von queeren Menschen. Im Alltag erleben manche von ihnen wieder zunehmend Hass.

14. Juni 2026

» KI in Medien, Queerfeinlichkeit, WM: Zwei Schritt vorwärts, einer zurück

Deutschland kommt nicht so recht voran mit den Rechten für Queers. Ein WM-Vorrunden-Aus wäre ein Statement. Und dieser Text wurde nicht von einer KI geschrieben.

» CSD Delmenhorst sind nächste Helden im Fenster

Delmenhorsts Wirtschaftsförderung stellt den CSD als "Helden im Fenster" vor. Die zweite Ausgabe des Christopher Street Day ist für den 19. September geplant  mit rund 1500 Teilnehmern.

» Berlin ist kein queeres Paradies für Flüchtlinge

In Berlin haben viele queere Flüchtlinge Zuflucht gefunden. Doch auch hier sind sie vor Diskriminierung und Gewalt nicht sicher.

» Schwuler Katarer vor dem WM-Spiel seines Heimatlandes: "Ich werde den ganzen Tag von Sicherheitspersonal begleitet"

Nas Mohamed floh aus Katar, weil er schwul ist, und lebt heute in San Francisco. Nun spielt sein Heimatland dort bei der WM. Im Stadion will er daher ein Zeichen setzen.

» Kenia: Geldnöte bei Angeboten für LGBTQ-Personen

Die drastischen Kürzungen bei USAID und anderen internationalen Partnern bringen auch die queere Szene in Kenia in Bedrängnis: Organisationen mussten Personal entlassen und Programme streichen. Doch sie wollen kämpfen.

» Out and proud: Die 5 bekanntesten queeren Paare Hollywoods

Hollywood gilt seit Jahrzehnten als Traumfabrik der großen Liebesgeschichten  und längst schreiben nicht mehr nur heterosexuelle Paare die romantischsten Kapitel der Branche.

» Sebastian Humi: Arabisch  Katholisch  Schwul

Comedian Sebastian Humi thematisiert humorvoll seine Identität, Integration und familiäre Prägung in Österreich. Am 11. Juni ist er im Grazer Theatercafé mit seinem Programm "Arabisch  Katholisch  Schwul: Das zerrissene Kind" zu sehen.

» Verheiratet, zwei Kinder  und dann das Coming-out

Er lernt eine Frau kennen, heiratet sie und bekommt zwei Kinder. Ein Besuch in der Gay-Sauna verändert sein Leben für immer. Jahrelang verheimlicht er seiner Frau seine Homosexualität, bis er sie ihr beichtet.

» Queere Menschen im Job: "Wurde gebeten, nicht von 'meinem Mann' zu sprechen"

Nur wenige queere Beschäftigte sind in der Arbeit ganz offen. Erfahrungsberichte und Fachleute zeigen, was Sichtbarkeit kostet  und wie echte Zugehörigkeit gelingt