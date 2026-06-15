Ausgewählter Artikel:

» (16.06.2026) Belltower News

"Viele unterschätzen, wie emotional herausfordernd ein Ausstieg ist"

Fundamental frei ist ein Verein, der Menschen mit negativen Erfahrungen in fundamentalistisch-evangelikalen Gemeinschaften oder Freikirchen miteinander vernetzt und Aussteiger*innen unterstützt. Belltower News hat mit zwei Betroffenen gesprochen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

16. Juni 2026

» Tel Aviv Gay Pride: Trotz Boykott und Raketenangst  wie Tel Aviv ein Zeichen setzte

Zum ersten Mal seit dem 7. Oktober 2023 fand in Tel Aviv wieder der Gay Pride als Fest der Lebensfreude statt. Der Schriftsteller Marko Martin war dabei  und verrät, was Feiern in einer von Hass und Hader zerfressenen Region bedeutet.

» Fußball-WM: Fahnenschwenkende Männerhorden mit Homophobie-Problem

Public-Viewing-Events zur Fußball-WM stoßen unseren Kolumnisten aus mehreren Gründen ab. Auch deswegen findet er ausnahmsweise lobende Worte für den Berliner Senat.

» Bei CSD in Kassel: Transmann bekommt Morddrohungen  und spürt Hass auf der Straße

Etwa 2000 Menschen demonstrierten beim CSD in Kassel für queere Rechte. Ein 27-jähriger Transmann berichtet von Morddrohungen im Internet und feindseligen Blicken, wenn er mit seinem Partner zärtlich ist.

» Auf Geld aus Europa verzichten: Neue Unabhängigkeit in Westafrika schadet queeren Menschen

Noch wartet Ghanas Präsident Mahama mit der Unterzeichnung eines Anti-LGBTIQ-Gesetzes. Andere afrikanische Länder haben ihre Gesetze schon verschärft.

» "Viele unterschätzen, wie emotional herausfordernd ein Ausstieg ist"

Fundamental frei ist ein Verein, der Menschen mit negativen Erfahrungen in fundamentalistisch-evangelikalen Gemeinschaften oder Freikirchen miteinander vernetzt und Aussteiger*innen unterstützt. Belltower News hat mit zwei Betroffenen gesprochen.

» Boy George und Culture Club kontern homophobe Störer  Clip aus neuem Dokumentarfilm

Die Band erinnert sich an Anfeindungen von Publikum und Plattenfirmen in Alison Ellwoods neuem Dokumentarfilm.

» Till Lindemanns Ex-Gitarristin: "Meine Heimat Texas bricht mir das Herz"

Dani Sophia beklagt die schwierigen Zustände für queere Menschen in ihrem US-Heimatbundesstaat Texas. Zugleich spricht sie verhalten über Hoffnung.

» Scharfe Kritik der Orthodoxie an Pride-Paraden

Streit um Werte und Gesellschaft: Orthodoxe Kirchen sehen in Regenbogen-Paraden eine Gefahr für Orientierung und Zusammenhalt. Welche Folgen sie für die Gesellschaft befürchten.

» Dilan Sev  Mutter eines transgender Sohnes

"Ich stecke im falschen Körper ", sagt Dilan Sevs Tochter mit zwölf Jahren zu ihrer Mutter und stellt das Leben der beiden von einem Tag auf den anderen auf den Kopf. Eine Odyssee mit unzähligen Krisen, Tränen, aber auch Glücksmomenten beginnt. S.a.: Eine Mutter, die sich viele queere Kids wünschen würden (20.02.2026)

» Pride Month in Frankfurt  "Gender ist ein Spektrum"

Ly Ernst und Julia Mensendiek vom Verein Lesben Informations- und Beratungsstelle sprechen im FR-Interview über queeres Leben

» Queer- und transinklusive Geburtshilfe: "Wir wollen endlich sichere Geburtsräume für alle Körper"

Doula Gem Kocher kritisiert transfeindliche und rassistische Strukturen und erklärt, wie queere Geburtshilfe funktioniert.

» Stimmen der Pride: Europas Stars setzen sich für LGBTQIA+-Rechte ein

Der Pride Month im Juni rückt LGBTQIA+-Menschen, ihre Erfolge und die bestehenden Hürden in den Fokus. Viele bekannte Persönlichkeiten setzen sich jedoch das ganze Jahr über für ihre Rechte ein.

» Heuer keine Charity von Gery Keszler in Salzburg

Salzburg ist kein leichtes Pflaster, um Neues zu etablieren. Diese Erfahrung musste auch Lifeball-Schöpfer Gery Keszler machen. Im vergangenen Jahr stellte er parallel zu den Festspielen eine Charity-Gala für die Foundation for AIDS Research (amfAR) auf die Beine. Auch heuer sollte eine ähnlich gelagerte Wohltätigkeitsveranstaltung stattfinden. Doch nun kam es anders ...

» Pride Walk mit Alpakas vereint Drag Queens und Familien

Wenn Drag-Queens mit Alpakas durch ein Dorf spazieren, ist Hoffest auf dem Lebenshof Birkenkamp in Bresegard bei Picher. Nicht nur Festgäste, auch das Wetter feierten die Vielfalt.

» Lesbische Mütter Nina und Nadia über Stiefkindadoption: "Kein Heteropaar muss solche Fragen beantworten"

Regenbogenfamilien müssen viele Hürden nehmen, damit ihre Elternschaft anerkannt wird. Das könnte sich jetzt ändern.

» Überfallen, ausgegrenzt, deportiert  eine Ausstellung über Queerness

Er wurde auf offener Straße angegriffen, sie wurde nach Auschwitz deportiert: Mikolaj Sobczaks Ausstellung verbindet seine eigene Geschichte mit dem Schicksal queerer Menschen durch die Jahrhunderte.

» Pink Pride Dinner: Drag, Dinner und Tanz bis drei: die Pride-Woche startet im Beast

Bork Melms füllt seit über 20 Jahren Berlins Tanzflächen  und tut es weiter. Jetzt lädt der Party-Macher zusätzlich zum Pink Pride Dinner ins Beast am Alexanderplatz, mit weißen Tischdecken neben der Tanzfläche.

» Stolz ohne Vorurteile

Die Stadt Frankfurt unterstützt den solidarischen Pride-Monat mit einem Sondertopf von 50.000 Euro für zivilgesellschaftliche Träger und Initiativen. In diesem Jahr gibt es 40 Veranstaltungen in elf Stadtteilen  von Club-Events über Lesungen bis zu Erzählcafés für Regenbogenfamilien.

» Das sind die 7 besten Partys zum Kölner CSD 2026

Beim ColognePride 2026 erwarten uns wieder zahlreiche CSD-Partys. Wir haben einige der Highlights für Sie.

15. Juni 2026

» Queer verliebt in der frühen Neuzeit

Was in jeden Feed gehört: die Geschichten auf yesterqueers der Historikerin Amanda Timpson. Denn sie erzählen davon, was immer schon normal war