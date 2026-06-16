Ausgewählter Artikel:

» (17.06.2026) BR24

Was machen katholische Seelsorger beim Christopher Street Day?

Zum "Pride Month" gehören Regenbogenflaggen und Paraden. Und die katholische Kirche? Die auch, finden die Mitarbeitenden der Regenbogenpastoral. So wollen sie die katholische Kirche zu einem Ort machen, an dem sich queere Menschen willkommen fühlen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. Juni 2026

» Was machen katholische Seelsorger beim Christopher Street Day?

Zum "Pride Month" gehören Regenbogenflaggen und Paraden. Und die katholische Kirche? Die auch, finden die Mitarbeitenden der Regenbogenpastoral. So wollen sie die katholische Kirche zu einem Ort machen, an dem sich queere Menschen willkommen fühlen.

» Volksabstimmung über Größe der Schweiz: Hass auf die Stadt

Das antiurbane Ressentiment ist ein ewiges Zentralmotiv rechter Gefühlsbewirtschaftung. Dahinter steckt nichts anderes als Hass auf die Freiheit.

» Neuer Verein "Keschet" will Safe Space für jüdische Queers schaffen

Trotz Sicherheitsbedenken wird der Verein "Keschet" an der diesjährigen Pride in Zürich teilnehmen. Ihr Ziel: Jüdisch-queere Menschen vernetzen und Vorurteile gegenüber der jüdischen Kultur abbauen.

» Laverne Cox verliert 90 Prozent des Einkommens. Ist Trumps Antidiversitätskurs schuld?

Durch »Orange is the New Black« wurde Laverne Cox berühmt und zur prominenten LGBTQ-Aktivistin. Nun wurden viele ihrer Engagements gekündigt. Sie selbst macht das Klima unter Trump dafür verantwortlich.

» Gender-Forscherin Amel Grami: "Die islamische Kultur kannte auch nicht-normative Identitäten"

Wie wird über Gender im Arabischen gesprochen? Die tunesische Akademikerin Amel Grami über gendersensible Sprache, den Einfluss des Kolonialismus auf Geschlechtervorstellungen und neue Ansätze aus der arabischsprachigen Wissenschaft.

» Riccardo Simonetti: "Ich wollte dahin, wo es Applaus gibt, dass ich bin, wie ich bin"

Riccardo Simonetti spricht im Podcast darüber, wie es ist, schon als Kind ständig das Gefühl zu haben, anders zu sein. Und verrät, was er von Lana Del Rey gelernt hat.

» Pride Month in Polen: Zwischen Fortschritt und Frust

Mehr Sichtbarkeit, mehr Akzeptanz  aber noch keine Gleichberechtigung: Warum viele queere Menschen in Polen heute hoffnungsvoller sind als noch vor einigen Jahren und trotzdem auf politische Veränderungen warten

» Regenbogenparade: Jeden Tag sollte Pride sein

Ein Wochenende lang war Wien so bunt wie nie. Warum ist es nicht immer so?

» Verlobt? Ring von Conchita Wurst sorgt für Spekulationen

Ein goldener Ring am linken Ringfinger lässt derzeit die Gerüchteküche brodeln. Medien berichten über mögliche Verlobungsspekulationen rund um Sänger Tom Neuwirth, alias Conchita Wurst.

» Jeder dritte junge Mann hat ein problematisches Männerbild

Fast jeder dritte junge Mann in der Schweiz hat ein problematisches Männerbild  das zeigt eine Studie der Universität Zürich.

» Renaissance-Maler Sodoma: Ein Alleskönner mit queeren Vorlieben

Der norditalienische Maler Sodoma war ein Zeitgenosse und Konkurrent Raffaels und Leonardo da Vincis, wurde aber von der Nachwelt vergessen  zu Unrecht. In einer Ausstellung in Turin kann man ihn neu entdecken.

Bezahltes Probeabo nötig

» Queere Kunst: David Hockneys Ästhetik war ganz bewusst "ein bisschen schwul"

Zwei Zahnpastatuben, ein Pool, ein nackter Hintern: David Hockney versteckte queeres Begehren in harmlosen Alltagsszenen und machte es dadurch sichtbarer als je zuvor

Kostenloses Probeabo nötig

16. Juni 2026

» Tel Aviv Gay Pride: Trotz Boykott und Raketenangst  wie Tel Aviv ein Zeichen setzte

Zum ersten Mal seit dem 7. Oktober 2023 fand in Tel Aviv wieder der Gay Pride als Fest der Lebensfreude statt. Der Schriftsteller Marko Martin war dabei  und verrät, was Feiern in einer von Hass und Hader zerfressenen Region bedeutet.

» Fußball-WM: Fahnenschwenkende Männerhorden mit Homophobie-Problem

Public-Viewing-Events zur Fußball-WM stoßen unseren Kolumnisten aus mehreren Gründen ab. Auch deswegen findet er ausnahmsweise lobende Worte für den Berliner Senat.

» Bei CSD in Kassel: Transmann bekommt Morddrohungen  und spürt Hass auf der Straße

Etwa 2000 Menschen demonstrierten beim CSD in Kassel für queere Rechte. Ein 27-jähriger Transmann berichtet von Morddrohungen im Internet und feindseligen Blicken, wenn er mit seinem Partner zärtlich ist.

» Auf Geld aus Europa verzichten: Neue Unabhängigkeit in Westafrika schadet queeren Menschen

Noch wartet Ghanas Präsident Mahama mit der Unterzeichnung eines Anti-LGBTIQ-Gesetzes. Andere afrikanische Länder haben ihre Gesetze schon verschärft.

» "Viele unterschätzen, wie emotional herausfordernd ein Ausstieg ist"

Fundamental frei ist ein Verein, der Menschen mit negativen Erfahrungen in fundamentalistisch-evangelikalen Gemeinschaften oder Freikirchen miteinander vernetzt und Aussteiger*innen unterstützt. Belltower News hat mit zwei Betroffenen gesprochen.

» Boy George und Culture Club kontern homophobe Störer  Clip aus neuem Dokumentarfilm

Die Band erinnert sich an Anfeindungen von Publikum und Plattenfirmen in Alison Ellwoods neuem Dokumentarfilm.

» Till Lindemanns Ex-Gitarristin: "Meine Heimat Texas bricht mir das Herz"

Dani Sophia beklagt die schwierigen Zustände für queere Menschen in ihrem US-Heimatbundesstaat Texas. Zugleich spricht sie verhalten über Hoffnung.

» Scharfe Kritik der Orthodoxie an Pride-Paraden

Streit um Werte und Gesellschaft: Orthodoxe Kirchen sehen in Regenbogen-Paraden eine Gefahr für Orientierung und Zusammenhalt. Welche Folgen sie für die Gesellschaft befürchten.