Ausgewählter Artikel:

» (18.06.2026) mena-watch

Pride und Potenzial in Tel Aviv: Warum Israel die LGBTQ-Karte spielen sollte

Die israelische Gesellschaft bietet queeren Menschen die umfassendsten Freiheiten im Nahen Osten. Das selbstbewusst zu kommunizieren ist legitim  sofern Pride auch an jene Ziele erinnert, die noch ausstehen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

18. Juni 2026

» Pride Month: Wichtiges Zeichen oder längst überholt?

Der Pride Month steht für die Sichtbarkeit der LGBTQ+-Community und den Einsatz für Gleichberechtigung und Akzeptanz. Gleichzeitig gibt es immer wieder Diskussionen darüber, welche Rolle ein eigener Aktionsmonat heute noch spielt. Wir haben in der Region nachgefragt: Ist der Pride Month 2026 noch notwendig? Braucht es weiterhin Aufmerksamkeit für das Thema  oder ist Vielfalt in der Gesellschaft längst selbstverständlich geworden?

» Pride und Potenzial in Tel Aviv: Warum Israel die LGBTQ-Karte spielen sollte

Die israelische Gesellschaft bietet queeren Menschen die umfassendsten Freiheiten im Nahen Osten. Das selbstbewusst zu kommunizieren ist legitim  sofern Pride auch an jene Ziele erinnert, die noch ausstehen.

» Outing von Fußballern wäre "sehr wichtig"

Derzeit bekommt das Thema Fußball wegen der laufenden Weltmeisterschaft viel Aufmerksamkeit. Gerade im Männerfußball wäre ein "Outing von Fußballern ein sehr, sehr wichtiges Signal", sagt Clar Gallistl von der Initiative Fußballfans gegen Homophobie.

» SO bedroht sind queere Menschen jetzt

Angriffe auf CSDs, Beleidigungen im Alltag: Viele queere Menschen sagen, wie sicher sie sich fühlen, hätte sich bundesweit in den letzten Jahren verändert. Wir schauen auf Zahlen vom Bundeskriminalamt und allen 16 Landeskriminalämtern, sprechen mit Betroffenen darüber, was die Gewalt an ihrem Verhalten ändert und fragen die Verantwortlichen in der Politik: Was tun sie, um queere Menschen zu schützen?

» Warum es bei der gleichgeschlechtlichen Miteigentümerschaft um mehr als nur Eigentum geht

Der Oberste Gerichtshof hat kürzlich entschieden, dass gleichgeschlechtliche Paare in den Philippinen laut Gesetz gemeinsam Eigentum besitzen dürfen. Hier erfahren Sie, warum die Eigentumsrechte von LGBT+-Personen auch andere Grundrechte stärken.

» Drag-Queen verrät: "In denen kann man nicht laufen"  diese High Heels sind ein No-Go

Drag Queen Felicia Diamond spricht mit BRIGITTE über Tricks für bequeme High Heels, welche Marke gar nicht geht und worauf es am Ende wirklich ankommt.

» Kosmetikgigant rettet CSD Pirna 2026

Lange stand das Festival auf der Kippe, weil dem Verein das Geld ausging. Nun sichert ein internationaler Kosmetikkonzern das Jubiläum auf dem Pirnaer Marktplatz.

» Neuer Fan! Heidi Klum schwärmt von ESC-Sieger JJ

Was für ein Kompliment für ESC-Star JJ! Supermodel Heidi Klum outet sich als großer Fan des Sängers  und macht ihm eine öffentliche Liebeserklärung.

» Erleichterte Stiefkindadoption: Ständerat weist Vorlage an Bundesrat zurück

Neue Regeln zur Adoption von Stiefkindern sollen nach dem Willen des Ständerates in einem breiteren Kontext betrachtet werden.

» Sexarbeit im Berliner Kurfürstenkiez: Schutzraum für die einen, Störfaktor für die anderen

Mit der voranschreitenden Gentrifizierung im Kurfürstenkiez wird die Forderung nach Sperrbezirk lauter. Derweil sind Hilfsangebote für Sex­ar­bei­te­r*in­nen bedroht.

» Jena wird Zentrum queerer Sichtbarkeit: Das steckt hinter dem größten CSD Thüringens

Am kommenden Samstag, 20. Juni wird Jena wieder zum Treffpunkt für die queere Community aus ganz Thüringen und darüber hinaus, denn der Christopher Street Day findet statt. Erst 2019 gegründet, hat sich der CSD mittlerweile zum größten in Thüringen entwickelt: jedes Jahr kommen zwischen 3.000 und 5.000 Menschen, um für die Rechte queerer Menschen zu demonstrieren.

» Osnabrücker Innenstadt soll queere Ampelpärchen bekommen

In der Osnabrücker Innenstadt soll es zukünftig queere Ampelpärchen und einen Regenbogenstreifen geben. Der entsprechende Vorschlag der Parteien Grüne, SPD und Volt wird Mittwochabend im Osnabrücker Ausschuss für Personal und Chancengleichheit beraten.

17. Juni 2026

» Was machen katholische Seelsorger beim Christopher Street Day?

Zum "Pride Month" gehören Regenbogenflaggen und Paraden. Und die katholische Kirche? Die auch, finden die Mitarbeitenden der Regenbogenpastoral. So wollen sie die katholische Kirche zu einem Ort machen, an dem sich queere Menschen willkommen fühlen.

» Volksabstimmung über Größe der Schweiz: Hass auf die Stadt

Das antiurbane Ressentiment ist ein ewiges Zentralmotiv rechter Gefühlsbewirtschaftung. Dahinter steckt nichts anderes als Hass auf die Freiheit.

» Neuer Verein "Keschet" will Safe Space für jüdische Queers schaffen

Trotz Sicherheitsbedenken wird der Verein "Keschet" an der diesjährigen Pride in Zürich teilnehmen. Ihr Ziel: Jüdisch-queere Menschen vernetzen und Vorurteile gegenüber der jüdischen Kultur abbauen.

» Laverne Cox verliert 90 Prozent des Einkommens. Ist Trumps Antidiversitätskurs schuld?

Durch »Orange is the New Black« wurde Laverne Cox berühmt und zur prominenten LGBTQ-Aktivistin. Nun wurden viele ihrer Engagements gekündigt. Sie selbst macht das Klima unter Trump dafür verantwortlich.

» Gender-Forscherin Amel Grami: "Die islamische Kultur kannte auch nicht-normative Identitäten"

Wie wird über Gender im Arabischen gesprochen? Die tunesische Akademikerin Amel Grami über gendersensible Sprache, den Einfluss des Kolonialismus auf Geschlechtervorstellungen und neue Ansätze aus der arabischsprachigen Wissenschaft.

» Riccardo Simonetti: "Ich wollte dahin, wo es Applaus gibt, dass ich bin, wie ich bin"

Riccardo Simonetti spricht im Podcast darüber, wie es ist, schon als Kind ständig das Gefühl zu haben, anders zu sein. Und verrät, was er von Lana Del Rey gelernt hat.

» Pride Month in Polen: Zwischen Fortschritt und Frust

Mehr Sichtbarkeit, mehr Akzeptanz  aber noch keine Gleichberechtigung: Warum viele queere Menschen in Polen heute hoffnungsvoller sind als noch vor einigen Jahren und trotzdem auf politische Veränderungen warten

» Regenbogenparade: Jeden Tag sollte Pride sein

Ein Wochenende lang war Wien so bunt wie nie. Warum ist es nicht immer so?