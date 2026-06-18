Ausgewählter Artikel:

» (19.06.2026) Abendzeitung

Hella von Sinnen: "Die Community fühlt sich von den Faschisten bedroht"

Juni ist Pride Month und deutschlandweit wird (Regenbogen-)Flagge gezeigt. In der AZ spricht Hella von Sinnen über aktuelle Sorgen in der queeren Community  und teilt auch ihre Gedanken zu Political Correctness und dem Gendersternchen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

19. Juni 2026

» Pride Parade in Berlin-Marzahn: "Sichtbarkeit ist Widerstand"

Letztes Jahr hatten Rechtsextreme gegen sie mobilisiert: Die Marzahn-Pride findet nun zum siebten Mal statt, bislang ohne angekündigten Gegenprotest.

» Pride: "Wir verstecken uns nicht mehr"

In Tel Aviv erlebt die LGBTQ+-Szene Akzeptanz und Freiheit. Doch bis dahin war es ein langer Weg

» Hella von Sinnen: "Die Community fühlt sich von den Faschisten bedroht"

Juni ist Pride Month und deutschlandweit wird (Regenbogen-)Flagge gezeigt. In der AZ spricht Hella von Sinnen über aktuelle Sorgen in der queeren Community  und teilt auch ihre Gedanken zu Political Correctness und dem Gendersternchen.

» Jannik Schümann über LGBTQIA+-Sichtbarkeit: "Wenn ich einer Person Mut machen konnte, hat es sich gelohnt"

Anlässlich des Pride Month 2026 blicken wir auf ein Interview mit Jannik Schümann zurück. Der Schauspieler war 2021 Teil der #ActOut-Kampagne, die ein starkes Zeichen für mehr Sichtbarkeit in der LGBTQ+-Community setzte. Im Gespräch mit InStyle sprach er über Diversität in Film und Mode, seinen Wunsch nach mehr Offenheit in der Gesellschaft und warum er auf das Coming-out eines aktiven Fußballers in Deutschland hofft.

» Stolpersteine für schwules Paar in Köln-Holweide verlegt

In Köln-Holweide wurden Stolpersteine für Josef Schlauss und Max Kahn verlegt. Sie wurden aufgrund ihrer Sexualität im Zweiten Weltkrieg verfolgt.

» "Gaybrücke" statt "Quaibrücke": Ex-Bankdirektor Joe mag die Idee

Die Zürcher Quaibrücke wurde anlässlich der Pride in "Gaybrücke" umbenannt. Einige Zürcherinnen und Zürcher finden es cool, andere rümpfen die Nase.

» "Betroffen und wütend"  Regenbogenfahne angezündet

Regenbogenfahne-Anschlag in Linz: Politik verurteilt Angriff, Ermittlungen laufen. Solidarität mit LGBTIQ+-Community und Schutz der Vielfalt.

» Mit einer XXL-Regenbogenfahne durch Ulm

Im Juni wird in vielen Städten der Christopher Street Day gefeiert. Der Tag soll an die Rechte queerer Menschen erinnern. Bekanntestes Symbol ist die Regenbogenfahne, die 1978 in San Francisco entworfen wurde.

» Über 600 Menschen beim Christopher Street Day in Murnau  "Wir verändern das Oberland"

Zum zweiten Mal hat der Verein "Queer im Oberland" einen Christopher Street Day in Murnau organisiert. Erstmals waren auch Drag-Queens dabei  die Organisatoren hatten sie bewusst ins Programm geholt.

» Offener Brief zur geplanten Anerkennung des ICF Karlsruhe als Träger der freien Jugendhilfe

In einem heute veröffentlichten Offenen Brief fordert FundiWatch die Anerkennung der ICF Karlsruhe als Träger der freien Jugendhilfe zurückzustellen. Wesentliche Fragen zu den gesetzlichen Anerkennungsvoraussetzungen, zur weltanschaulichen Ausrichtung der ICF Karlsurhe sowie zum Schutz der Rechte junger Menschen scheinen bislang nicht hinreichend berücksichtigt.

» Es geht um Misswirtschaft, Grössenwahn und leere Versprechungen: Zurich Pride steckt in tiefer Krise

Finanzielle Engpässe und interne Streitigkeiten setzen der Zurich Pride zu. Nach Sponsorenausstiegen und Vorstandswechseln steht die Demo unter dem Motto "Protect queer youth  Zugang schafft Zukunft" im Fokus, das Festival fällt aus.

18. Juni 2026

» Homosexuelle im Profifußball: Bis' wohl schwul, Alda?

Die Bedingungen für homosexuelle Fußballer haben sich nicht wirklich geändert. Warum zur Weltmeisterschaft mit keinem Promi-Outing zu rechnen ist.

» Pierre Thielbörger: Erinnern allein reicht nicht

Um Queere Rechte zu verteidigen, braucht es unter anderem mehr juristische Forschung, mehr öffentliche Sichtbarkeit und einen Fokus auf Regenbogenfamilien  meint Pierre Thielbörger.

» Pride Month: Wichtiges Zeichen oder längst überholt?

Der Pride Month steht für die Sichtbarkeit der LGBTQ+-Community und den Einsatz für Gleichberechtigung und Akzeptanz. Gleichzeitig gibt es immer wieder Diskussionen darüber, welche Rolle ein eigener Aktionsmonat heute noch spielt. Wir haben in der Region nachgefragt: Ist der Pride Month 2026 noch notwendig? Braucht es weiterhin Aufmerksamkeit für das Thema  oder ist Vielfalt in der Gesellschaft längst selbstverständlich geworden?

» Pride und Potenzial in Tel Aviv: Warum Israel die LGBTQ-Karte spielen sollte

Die israelische Gesellschaft bietet queeren Menschen die umfassendsten Freiheiten im Nahen Osten. Das selbstbewusst zu kommunizieren ist legitim  sofern Pride auch an jene Ziele erinnert, die noch ausstehen.

» Outing von Fußballern wäre "sehr wichtig"

Derzeit bekommt das Thema Fußball wegen der laufenden Weltmeisterschaft viel Aufmerksamkeit. Gerade im Männerfußball wäre ein "Outing von Fußballern ein sehr, sehr wichtiges Signal", sagt Clar Gallistl von der Initiative Fußballfans gegen Homophobie.

» SO bedroht sind queere Menschen jetzt

Angriffe auf CSDs, Beleidigungen im Alltag: Viele queere Menschen sagen, wie sicher sie sich fühlen, hätte sich bundesweit in den letzten Jahren verändert. Wir schauen auf Zahlen vom Bundeskriminalamt und allen 16 Landeskriminalämtern, sprechen mit Betroffenen darüber, was die Gewalt an ihrem Verhalten ändert und fragen die Verantwortlichen in der Politik: Was tun sie, um queere Menschen zu schützen?

» Warum es bei der gleichgeschlechtlichen Miteigentümerschaft um mehr als nur Eigentum geht

Der Oberste Gerichtshof hat kürzlich entschieden, dass gleichgeschlechtliche Paare in den Philippinen laut Gesetz gemeinsam Eigentum besitzen dürfen. Hier erfahren Sie, warum die Eigentumsrechte von LGBT+-Personen auch andere Grundrechte stärken.

» Drag-Queen verrät: "In denen kann man nicht laufen"  diese High Heels sind ein No-Go

Drag Queen Felicia Diamond spricht mit BRIGITTE über Tricks für bequeme High Heels, welche Marke gar nicht geht und worauf es am Ende wirklich ankommt.

» Kosmetikgigant rettet CSD Pirna 2026

Lange stand das Festival auf der Kippe, weil dem Verein das Geld ausging. Nun sichert ein internationaler Kosmetikkonzern das Jubiläum auf dem Pirnaer Marktplatz.