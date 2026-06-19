Ausgewählter Artikel:

» (20.06.2026) watson

Japan wagt jetzt endlich einen Schritt, auf den die LGBTQIA+-Community seit Jahren wartet

Japan geht bei der Aufklärung über sexuelle Vielfalt einen neuen Weg. Erstmals hat die Regierung einen landesweiten Maßnahmenplan beschlossen. Aktivist:innen begrüßen den Schritt, sehen gleichzeitig aber weiterhin Handlungsbedarf.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

20. Juni 2026

» Sichtbar, aber nicht sicher: Die Lage queerer Menschen weltweit

Neue Daten zeigen wachsende Hürden, sinkende Akzeptanz und steigende Gewalt gegen queere Menschen  von Wien bis Washington

» Queerfeindliche Sprüche am ZOB: Zwei Jugendliche aus Weiden erzählen

Pride Month steht für Sichtbarkeit und Akzeptanz. Doch für viele queere Jugendliche gehören abfällige Sprüche und unangenehme Situationen zum Alltag. Zwei 15-Jährige aus Weiden erzählen, warum Zivilcourage einen Unterschied machen kann.

» Zwei Kardinäle unterstützen LGBTQ-Konferenz

Die katholische Kirche ringt weiter um den Umgang mit LGBTQ-Personen. Zwei prominente US-Kardinäle unterstützen nun eine Konferenz zur queeren Seelsorge und werben für einen synodalen Weg des Zuhörens und Begleitens.

» Wenn queere Kinder unsichtbar bleiben

Happy Pride Month? Für viele queere Menschen spielt sich die Realität fernab von Regenbogenlogos und Straßenparaden ab. Dort, wo Sichtbarkeit oft fehlt: in Klassenzimmern, Turnhallen und Kinderzimmern. Unser Autor berichtet aus seiner Zeit in der Schule.

» "Symbole allein bringen nichts": Lässt die Solidarität mit der queeren Community nach?

Weniger Regenbogenflaggen, mehr Zurückhaltung  das gesellschaftliche Klima verändert den Pride Month. Warum das aber laut Verband nicht schlecht sein muss.

» Weitere Vorwürfe gegen Zurich Pride: Setzte Vorstandsmitglied Dragqueens unter Druck?

Die Zurich Pride gerät vor dem Demonstrationsumzug in Zürich in Turbulenzen. Partykönig Reto Hanselmann und Dragqueen Gossipa werfen dem Vorstand Ignoranz und Erpressung vor  ein Auftragsverbot für Dragqueens sorgt für Wirbel.

» "Es gibt mehr als eine Art zu lieben": Was bedeutet Liebe für dich?

Queere Menschen werden oft diskriminiert oder ausgegrenzt gezeigt. Diese Geschichten sind wichtig  doch sie erzählen nicht das ganze Bild.

» Japan wagt jetzt endlich einen Schritt, auf den die LGBTQIA+-Community seit Jahren wartet

Japan geht bei der Aufklärung über sexuelle Vielfalt einen neuen Weg. Erstmals hat die Regierung einen landesweiten Maßnahmenplan beschlossen. Aktivist:innen begrüßen den Schritt, sehen gleichzeitig aber weiterhin Handlungsbedarf.

» Zum Pride-Month empfehlen wir 3 queere Bücher

Pride-Month 2026: Diese drei Lesetipps verbinden emotionale Nähe, Identität und Beziehungen  ideal, wenn du Bücher liebst, die dich komplett mitreißen!

» Repräsentation zählt: Queerer Frauenfußball in Budapest  ein Gespräch mit den Veranstalterinnen

Anlässlich des Pride Month organisierte das ungarische lesbische Magazin und Community-Netzwerk qLit am 13. Juni zum dritten Mal ein Frauenfußballturnier, das auf dem Kunstrasenplatz der Eötvös-Loránd-Universität (ELTE) in Budapest stattfand.

» "Wir dürfen uns nicht verstecken!": Demonstration zum CSD Falkensee gegen Queerfeindlichkeit

Bei über 30 Grad und mit bunten Fahnen und lauter Musik ausgestattet, gingen zum CSD Falkensee knapp 200 Menschen auf die Straße. Die Demonstration sollte ein Zeichen gegen Queerfeindlichkeit und für mehr Toleranz setzen. Das sind die schönsten Bilder des Tages.

» Regenbogenzebrastreifen bei Uni übermalt

Der Regenbogenzebrastreifen vor der Karl-Franzens-Universität Graz wurde mutwillig beschädigt. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) zeigte sich betroffen und veranlasste die Wiederherstellung des Zebrastreifens. Der Vandalismus wird zur Anzeige gebracht.

» Zurich Pride: Stadtzürcherin Heidi als Mutmacherin

Mit 69 Jahren wagte Heidi Grebe den Schritt zu einem neuen Leben. An der Zurich Pride setzt sie ein Zeichen für Mut und Sichtbarkeit.

» Queerer Empfang: Signal für Schutz vor Diskriminierung

Rund 150 Gäste aus Politik, Zivilgesellschaft, Verbänden und Initiativen haben am Queeren Empfang im Landtag teilgenommen. Die Veranstaltung setzte ein Zeichen für Akzeptanz, Sichtbarkeit und gleiche Rechte.

» Queer Football Fans Austria

Fußball wird oft als Männersache wahrgenommen. Dass die Realität aber vielfältiger ist, zeigte Clar Gallistl vom Verein "Queer Football Fans Austria" mit einem Vortrag an der VHS Wien Landstraße.

» Netzwerk in Neuss gegründet: "Wir müssen als queere Community sichtbarer sein"

Andrea Kuckert hat in Neuss ein queeres Netzwerk gegründet. Solche Angebote sind aus ihrer Sicht wichtig  schließlich weiß sie aus eigener Erfahrung, wie schwer der Alltag als nicht heterosexuelle Person sein kann.

» Erstmals Regenbogenfahne am Rathaus Golßen gehisst

Am Rathaus in Golßen (Dahme-Spreewald) ist am Freitag zum ersten Mal die Regenbogenfahne gehisst worden. Hintergrund ist der Christopher Street Day (CSD), der am Samstag im Ort stattfindet.

» Queer durch Dortmund

Dortmund ist nicht nur schwarz-gelb. Dortmund ist bunt. Das zeigt die neue Tour: Dortmunds queere Geschichte.

19. Juni 2026

» Die Klima-News der Woche: Sind queere Haushalte stärker von Energiearmut betroffen?

Fast jedes Kind ist Klimarisiko ausgesetzt. Wie Energiearmut in den USA die LGBTQ-Community betrifft. Deutschland will noch bis 2050 Flüssiggas beziehen.

» Pride Parade in Berlin-Marzahn: "Sichtbarkeit ist Widerstand"

Letztes Jahr hatten Rechtsextreme gegen sie mobilisiert: Die Marzahn-Pride findet nun zum siebten Mal statt, bislang ohne angekündigten Gegenprotest.