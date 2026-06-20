Ausgewählter Artikel:

» (20.06.2026) SR

Sterben queere Menschen anders?

Welche Bedürfnisse sind anders und wie können Pflegende damit umgehen? Dazu ein Gespräch mit Dr. Axel Doll, Diplom-Pflegepädagoge am Zentrum für Palliativmedizin der Uniklinik Köln.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

20. Juni 2026

» "Kann man heute schon gar nicht mehr glauben": Münchner Stadtrat nach 30 Jahren verabschiedet

1996 zog der erste Vertreter der queeren Community in den Münchner Stadtrat ein. Jetzt wurde er verabschiedet. Was von ihm bleibt, kommentiert Münchens Alt-OB Christian Ude in seiner Kolumne.

» Sterben queere Menschen anders?

Welche Bedürfnisse sind anders und wie können Pflegende damit umgehen? Dazu ein Gespräch mit Dr. Axel Doll, Diplom-Pflegepädagoge am Zentrum für Palliativmedizin der Uniklinik Köln.

» Polly Adlers Kolumne: Hat irgendjemand einen heterosexuellen Freund für mich über?

Hat irgendjemand einen heterosexuellen Freund für mich über? Im Ernst jetzt: Mit Frauenfreundschaften bin ich gesegnet, aber meine männlichen Herzibinkis sind alle schwul. Kein Cis-Normativer in Sicht, der mir Tauchgänge in die männliche Psyche anbieten könnte. Die großen, alten Männer, die mein Leben mit Schmäh und Unfug bereicherten, sind leider alle schon abgetreten. Offensichtlich ist regelmäßiger Alkoholkonsum doch nicht so vitaminhaltig, wie wir erhofft hatten. In der Regel sind die Verzauberten ja mehr Mädchen als man selbst. Und mindestens so lustig.

» "Gott ist auch queer": Eine lesbische Katholikin erzählt

Mentari Baumann lebt offen als lesbische Katholikin. Warum sie glaubt, dass Kirche und Queerness zusammengehören, verrät sie im Fragenbot.

» Queerer Protest in New York: Als von der Christopher Street aus die Welt verändert wurde

Im Juni 1969 wehren sich queere Menschen gegen Polizeigewalt. Wie der Gründungsmythos einer weltweiten Bewegung entstand  und was das für deutsche CSD-Umzüge bedeutet.

Bezahltes Probeabo nötig

» Sichtbar, aber nicht sicher: Die Lage queerer Menschen weltweit

Neue Daten zeigen wachsende Hürden, sinkende Akzeptanz und steigende Gewalt gegen queere Menschen  von Wien bis Washington

» Queerfeindliche Sprüche am ZOB: Zwei Jugendliche aus Weiden erzählen

Pride Month steht für Sichtbarkeit und Akzeptanz. Doch für viele queere Jugendliche gehören abfällige Sprüche und unangenehme Situationen zum Alltag. Zwei 15-Jährige aus Weiden erzählen, warum Zivilcourage einen Unterschied machen kann.

» Zwei Kardinäle unterstützen LGBTQ-Konferenz

Die katholische Kirche ringt weiter um den Umgang mit LGBTQ-Personen. Zwei prominente US-Kardinäle unterstützen nun eine Konferenz zur queeren Seelsorge und werben für einen synodalen Weg des Zuhörens und Begleitens.

» Wenn queere Kinder unsichtbar bleiben

Happy Pride Month? Für viele queere Menschen spielt sich die Realität fernab von Regenbogenlogos und Straßenparaden ab. Dort, wo Sichtbarkeit oft fehlt: in Klassenzimmern, Turnhallen und Kinderzimmern. Unser Autor berichtet aus seiner Zeit in der Schule.

» "Symbole allein bringen nichts": Lässt die Solidarität mit der queeren Community nach?

Weniger Regenbogenflaggen, mehr Zurückhaltung  das gesellschaftliche Klima verändert den Pride Month. Warum das aber laut Verband nicht schlecht sein muss.

» Weitere Vorwürfe gegen Zurich Pride: Setzte Vorstandsmitglied Dragqueens unter Druck?

Die Zurich Pride gerät vor dem Demonstrationsumzug in Zürich in Turbulenzen. Partykönig Reto Hanselmann und Dragqueen Gossipa werfen dem Vorstand Ignoranz und Erpressung vor  ein Auftragsverbot für Dragqueens sorgt für Wirbel.

» "Es gibt mehr als eine Art zu lieben": Was bedeutet Liebe für dich?

Queere Menschen werden oft diskriminiert oder ausgegrenzt gezeigt. Diese Geschichten sind wichtig  doch sie erzählen nicht das ganze Bild.

» Japan wagt jetzt endlich einen Schritt, auf den die LGBTQIA+-Community seit Jahren wartet

Japan geht bei der Aufklärung über sexuelle Vielfalt einen neuen Weg. Erstmals hat die Regierung einen landesweiten Maßnahmenplan beschlossen. Aktivist:innen begrüßen den Schritt, sehen gleichzeitig aber weiterhin Handlungsbedarf.

» Zum Pride-Month empfehlen wir 3 queere Bücher

Pride-Month 2026: Diese drei Lesetipps verbinden emotionale Nähe, Identität und Beziehungen  ideal, wenn du Bücher liebst, die dich komplett mitreißen!

» Repräsentation zählt: Queerer Frauenfußball in Budapest  ein Gespräch mit den Veranstalterinnen

Anlässlich des Pride Month organisierte das ungarische lesbische Magazin und Community-Netzwerk qLit am 13. Juni zum dritten Mal ein Frauenfußballturnier, das auf dem Kunstrasenplatz der Eötvös-Loránd-Universität (ELTE) in Budapest stattfand.

» "Wir dürfen uns nicht verstecken!": Demonstration zum CSD Falkensee gegen Queerfeindlichkeit

Bei über 30 Grad und mit bunten Fahnen und lauter Musik ausgestattet, gingen zum CSD Falkensee knapp 200 Menschen auf die Straße. Die Demonstration sollte ein Zeichen gegen Queerfeindlichkeit und für mehr Toleranz setzen. Das sind die schönsten Bilder des Tages.

» Regenbogenzebrastreifen bei Uni übermalt

Der Regenbogenzebrastreifen vor der Karl-Franzens-Universität Graz wurde mutwillig beschädigt. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) zeigte sich betroffen und veranlasste die Wiederherstellung des Zebrastreifens. Der Vandalismus wird zur Anzeige gebracht.

» Zurich Pride: Stadtzürcherin Heidi als Mutmacherin

Mit 69 Jahren wagte Heidi Grebe den Schritt zu einem neuen Leben. An der Zurich Pride setzt sie ein Zeichen für Mut und Sichtbarkeit.

» Queerer Empfang: Signal für Schutz vor Diskriminierung

Rund 150 Gäste aus Politik, Zivilgesellschaft, Verbänden und Initiativen haben am Queeren Empfang im Landtag teilgenommen. Die Veranstaltung setzte ein Zeichen für Akzeptanz, Sichtbarkeit und gleiche Rechte.

» Queer Football Fans Austria

Fußball wird oft als Männersache wahrgenommen. Dass die Realität aber vielfältiger ist, zeigte Clar Gallistl vom Verein "Queer Football Fans Austria" mit einem Vortrag an der VHS Wien Landstraße.