Ausgewählter Artikel:

» (21.06.2026) Offenbach-Post

"Es braucht Aufklärung und Sichtbarkeit": Offenbachs queere Community nach Überfall-Serie

Sechsmal so viele Übergriffe im Vergleich zu 2020: Die jüngsten queerfeindlichen Angriffe in Offenbach sind Teil eines landesweiten Trends  der alle betrifft.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

21. Juni 2026

» Die Schweiz ist tolerant  ausser wenn zwei Männer sich küssen

Wir geben uns gerne als offenes, tolerantes Land. Sobald queere Menschen in der Öffentlichkeit sichtbar werden, haben viele jedoch Mühe. Und nein, das ist kein "importiertes" Problem.

» Gewalt gegen Queere

Immer wieder meldet die Polizei Übergriffe auf queere Menschen in Berlin  Beleidigungen, Körperverletzungen, Überfälle. Wer sich offen als schwul oder lesbisch zeigt, kann immer noch Hass und Abneigung erfahren. In der queeren Community sagen sogar viele, die Gewalt nehme wieder zu. Wie schlimm die Gewalttaten teilweise sind, zeigt ein aktueller Gerichtsprozess. Im Gespräch: Alfonso Pantisano (Queerbeauftragter)

» "Es braucht Aufklärung und Sichtbarkeit": Offenbachs queere Community nach Überfall-Serie

Sechsmal so viele Übergriffe im Vergleich zu 2020: Die jüngsten queerfeindlichen Angriffe in Offenbach sind Teil eines landesweiten Trends  der alle betrifft.

» Im zweiten Anlauf: Ja zur Regenbogenflagge am Rathaus Maisach

Die Grünen dringen im zweiten Anlauf mit ihrem Vorstoß durch: Nächstes Jahr am 17. Mai wird vor dem Maisacher Rathaus die Regenbogenflagge gehisst.

» Etwa 5.000 Menschen feiern Christopher-Street-Day in Oldenburg

Trotz hohen Temperaturen zogen am Samstag tausende Menschen beim CSD durch die Stadt. Das Motto in diesem Jahr lautete "Haltung zeigen  Weiterkämpfen!".

» CSD in Wetzlar: Teilnehmer fordern Vielfalt und Sichtbarkeit

Die Christopher Street Day Parade zieht am Samstag durch Wetzlar. Die Teilnehmenden wollen ein buntes Zeichen für Vielfalt setzen und queere Identität stärken.

» Der heißeste CSD lässt in Freiburg keinen kalt

Tausende feiern in Freiburg für Vielfalt und Toleranz. Bei Temperaturen bis 35 Grad sind Fächer und Wasserspritzpistolen die wichtigsten Begleiter des Christopher-Street-Day.

» "Gegen die Faschisierung und autoritäre Wende": Queer Pride zieht durch Dresden

Zum sechsten Mal zog am Samstagnachmittag die Queer Pride durch Dresden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

» "Mein SVP-Vater sagt mir, dass man mich verprügeln wird": Wir waren an der Pride-Demo

Auch dieses Jahr gibt es in gut zehn Schweizer Städten Pride-Demos und CSDs (Christopher Street Day). Wir waren beim Auftakt am 20. Juni in Zürich dabei und wollten wissen, warum es die Pride 2026 überhaupt noch braucht.

20. Juni 2026

» "Kann man heute schon gar nicht mehr glauben": Münchner Stadtrat nach 30 Jahren verabschiedet

1996 zog der erste Vertreter der queeren Community in den Münchner Stadtrat ein. Jetzt wurde er verabschiedet. Was von ihm bleibt, kommentiert Münchens Alt-OB Christian Ude in seiner Kolumne.

» Sterben queere Menschen anders?

Welche Bedürfnisse sind anders und wie können Pflegende damit umgehen? Dazu ein Gespräch mit Dr. Axel Doll, Diplom-Pflegepädagoge am Zentrum für Palliativmedizin der Uniklinik Köln.

» Polly Adlers Kolumne: Hat irgendjemand einen heterosexuellen Freund für mich über?

Hat irgendjemand einen heterosexuellen Freund für mich über? Im Ernst jetzt: Mit Frauenfreundschaften bin ich gesegnet, aber meine männlichen Herzibinkis sind alle schwul. Kein Cis-Normativer in Sicht, der mir Tauchgänge in die männliche Psyche anbieten könnte. Die großen, alten Männer, die mein Leben mit Schmäh und Unfug bereicherten, sind leider alle schon abgetreten. Offensichtlich ist regelmäßiger Alkoholkonsum doch nicht so vitaminhaltig, wie wir erhofft hatten. In der Regel sind die Verzauberten ja mehr Mädchen als man selbst. Und mindestens so lustig.

» "Gott ist auch queer": Eine lesbische Katholikin erzählt

Mentari Baumann lebt offen als lesbische Katholikin. Warum sie glaubt, dass Kirche und Queerness zusammengehören, verrät sie im Fragenbot.

» Queerer Protest in New York: Als von der Christopher Street aus die Welt verändert wurde

Im Juni 1969 wehren sich queere Menschen gegen Polizeigewalt. Wie der Gründungsmythos einer weltweiten Bewegung entstand  und was das für deutsche CSD-Umzüge bedeutet.

Bezahltes Probeabo nötig

» Sichtbar, aber nicht sicher: Die Lage queerer Menschen weltweit

Neue Daten zeigen wachsende Hürden, sinkende Akzeptanz und steigende Gewalt gegen queere Menschen  von Wien bis Washington

» Queerfeindliche Sprüche am ZOB: Zwei Jugendliche aus Weiden erzählen

Pride Month steht für Sichtbarkeit und Akzeptanz. Doch für viele queere Jugendliche gehören abfällige Sprüche und unangenehme Situationen zum Alltag. Zwei 15-Jährige aus Weiden erzählen, warum Zivilcourage einen Unterschied machen kann.

» Zwei Kardinäle unterstützen LGBTQ-Konferenz

Die katholische Kirche ringt weiter um den Umgang mit LGBTQ-Personen. Zwei prominente US-Kardinäle unterstützen nun eine Konferenz zur queeren Seelsorge und werben für einen synodalen Weg des Zuhörens und Begleitens.

» Wenn queere Kinder unsichtbar bleiben

Happy Pride Month? Für viele queere Menschen spielt sich die Realität fernab von Regenbogenlogos und Straßenparaden ab. Dort, wo Sichtbarkeit oft fehlt: in Klassenzimmern, Turnhallen und Kinderzimmern. Unser Autor berichtet aus seiner Zeit in der Schule.

» "Symbole allein bringen nichts": Lässt die Solidarität mit der queeren Community nach?

Weniger Regenbogenflaggen, mehr Zurückhaltung  das gesellschaftliche Klima verändert den Pride Month. Warum das aber laut Verband nicht schlecht sein muss.

» Weitere Vorwürfe gegen Zurich Pride: Setzte Vorstandsmitglied Dragqueens unter Druck?

Die Zurich Pride gerät vor dem Demonstrationsumzug in Zürich in Turbulenzen. Partykönig Reto Hanselmann und Dragqueen Gossipa werfen dem Vorstand Ignoranz und Erpressung vor  ein Auftragsverbot für Dragqueens sorgt für Wirbel.