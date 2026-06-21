Ausgewählter Artikel:

» (22.06.2026) Merkur

Sänger "Yu" kommt zum CSD nach Schongau  und warum sich das Orgateam so für die Veranstaltung einsetzt

In Schongau findet dieses Jahr wieder ein Christopher Street Day statt, zu dem Sänger "Yu" kommt. Vier Mitglieder des Orga-Teams berichten von Demütigungen und Gewalt im Alltag.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

22. Juni 2026

» Bob Young mit 64 Jahren gestorben: Trauer um Berliner Partyveranstalter

Der gebürtige US-Amerikaner kam 1983 aus Memphis nach Berlin. Seit den späten 1980er-Jahren prägte Young mit dem Club 90 Grad und den GMF-Partys die Clubszene der Stadt.

» CSD in Schwandorf: Queere Gemeinschaft ist auch in raueren Zeiten präsent

Bei hochsommerlichen Temperaturen von rund 33 Grad Celsius fand am Samstag der 6. Christopher Street Day (CSD) in Schwandorf statt. Zahlreiche Teilnehmer setzten dabei ein sichtbares Zeichen für Vielfalt, Akzeptanz und die Rechte queerer Menschen.

» Pride Parade in Marzahn: Queer am Stadtrand

Rund 1.000 Menschen kamen zur Marzahn-Pride. Rechte Gegenproteste wie im Vorjahr blieben aus. Doch die Bedrohung von rechts ist dort weiterhin Alltag.

» Kultdisco Pimpernel: Ehemalige Kölner Schwulenbar feiert Reunion im Café Bach

Als erste Schwulenbar in Köln war das Pimpernel bundesweit bekannt. Ein Abend soll an die Disco erinnern.

» Cologne Pride eröffnet: "Deshalb gehen wir heute noch auf die Straße"

Zum Auftakt der zweiwöchigen Veranstaltungsreihe erinnern die Initiatoren an die Relevanz des Pride.

» Neue Regenbogenbank: "Für Hass ist kein Platz in Wolkersdorf"

Nachdem die Regenbogenflagge vor dem Schloss Wolkersdorf mutwillig heruntergerissen wurde, wird nun auf ein robusteres Zeichen gesetzt.

» Sänger "Yu" kommt zum CSD nach Schongau  und warum sich das Orgateam so für die Veranstaltung einsetzt

In Schongau findet dieses Jahr wieder ein Christopher Street Day statt, zu dem Sänger "Yu" kommt. Vier Mitglieder des Orga-Teams berichten von Demütigungen und Gewalt im Alltag.

» Jena feiert Thüringens größten CSD: "Die Rechte, die wir heute haben, sind nicht vom Himmel gefallen"

Rund 5000 Menschen feierten beim größten CSD Thüringens Vielfalt, Toleranz und Sichtbarkeit.

21. Juni 2026

» CSD in Wittenberg: Dem Rechtsruck entgegen

Erneut ziehen Queers beim CSD durch Wittenberg. Eine rechte Gegendemo gibt es dieses Jahr nicht. Die anstehende Wahl gibt dennoch genug Anlass zur Sorge.

» AfD stellt Landtagsanfrage zu Pride Week  Schulleiter stellt klar

Die AfD-Fraktion fragt im Bayerischen Landtag nach Materialien, Kosten und Elternrechten zur geplanten Pride Week am Gymnasium Grünwald. Schulleiter Stephan Sprenger betont: Die Teilnahme findet nur in den Pausen statt und ist absolut freiwillig.

» CSD in Herrenberg: Buntes Fest, aber auch abgerissene Plakate

Der Christopher Street Day setzte in Herrenberg ein Zeichen für Vielfalt. Doch einigen scheint die Veranstaltung nicht zu gefallen.

» Queere Community in Sachsen-Anhalt: "Das Klima auf der Straße verschärft sich spürbar"

Beim CSD in Merseburg feiert sich die queere Community, doch die Verunsicherung ist riesig  gerade außerhalb der Großstädte. Siegt die AfD bei der Landtagswahl, droht den Regenbogen-Organisationen ein Ende der Förderung.

» Die Schweiz ist tolerant  ausser wenn zwei Männer sich küssen

Wir geben uns gerne als offenes, tolerantes Land. Sobald queere Menschen in der Öffentlichkeit sichtbar werden, haben viele jedoch Mühe. Und nein, das ist kein "importiertes" Problem.

» Gewalt gegen Queere

Immer wieder meldet die Polizei Übergriffe auf queere Menschen in Berlin  Beleidigungen, Körperverletzungen, Überfälle. Wer sich offen als schwul oder lesbisch zeigt, kann immer noch Hass und Abneigung erfahren. In der queeren Community sagen sogar viele, die Gewalt nehme wieder zu. Wie schlimm die Gewalttaten teilweise sind, zeigt ein aktueller Gerichtsprozess. Im Gespräch: Alfonso Pantisano (Queerbeauftragter)

» "Es braucht Aufklärung und Sichtbarkeit": Offenbachs queere Community nach Überfall-Serie

Sechsmal so viele Übergriffe im Vergleich zu 2020: Die jüngsten queerfeindlichen Angriffe in Offenbach sind Teil eines landesweiten Trends  der alle betrifft.

» Im zweiten Anlauf: Ja zur Regenbogenflagge am Rathaus Maisach

Die Grünen dringen im zweiten Anlauf mit ihrem Vorstoß durch: Nächstes Jahr am 17. Mai wird vor dem Maisacher Rathaus die Regenbogenflagge gehisst.

» Etwa 5.000 Menschen feiern Christopher-Street-Day in Oldenburg

Trotz hohen Temperaturen zogen am Samstag tausende Menschen beim CSD durch die Stadt. Das Motto in diesem Jahr lautete "Haltung zeigen  Weiterkämpfen!".

» CSD in Wetzlar: Teilnehmer fordern Vielfalt und Sichtbarkeit

Die Christopher Street Day Parade zieht am Samstag durch Wetzlar. Die Teilnehmenden wollen ein buntes Zeichen für Vielfalt setzen und queere Identität stärken.

» Der heißeste CSD lässt in Freiburg keinen kalt

Tausende feiern in Freiburg für Vielfalt und Toleranz. Bei Temperaturen bis 35 Grad sind Fächer und Wasserspritzpistolen die wichtigsten Begleiter des Christopher-Street-Day.

» "Gegen die Faschisierung und autoritäre Wende": Queer Pride zieht durch Dresden

Zum sechsten Mal zog am Samstagnachmittag die Queer Pride durch Dresden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.