Ausgewählter Artikel:

» (23.06.2026) NDR

Drag King: "Wolfgangs Performance soll im Publikum etwas auslösen"

Viele kennen Drag Queens  Drag Kings hingegen sind weniger bekannt. Nastasja aus der Region Hannover tritt als "Wolfgang Bäng" auf und möchte auf die Konstruktion von Geschlecht aufmerksam machen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

23. Juni 2026

» Debatte über Selbstbestimmungsgesetz: "Das Gesetz kann sein Versprechen nicht immer einhalten"

Das Selbstbestimmungsgesetz sollte Menschen, die sich mit einem anderen Geschlecht identifizieren, mehr Autonomie geben. Doch nun wird wieder über Missbrauchsmöglichkeiten diskutiert. Rechtsprofessorin Judith Froese erklärt, was sie davon hält.

» Abschiebehaft für Geflüchtete aus Uganda: Angel N. kämpft um Asyl

Die 26-jährige Angel N. floh als lesbische Frau vor Verfolgung aus Uganda nach Deutschland  nun sitzt sie wegen eines formalen Fehlers in Abschiebehaft. Während ihre Partnerin und Beraterinnen um sie kämpfen, verschärfen die Behörden ihren Kurs gegen queere Geflüchtete.

» Weil er Homo-Ehen ablehnt: Armee schmeißt Pfarrer raus

Ein schwedischer Militärpfarrer darf nicht mehr für die Streitkräfte arbeiten. Der Grund: Er lehnt Trauungen gleichgeschlechtlicher Paare ab. Nun entbrennt eine Debatte über Religionsfreiheit und staatliche Vorgaben.

» "Einmalige Chance": Militär soll jungen Männern Sexismus austreiben

"Alle 18-Jährigen gehen in die RS." Für einen Tiktoker bietet das Militär eine "einmalige Chance" zur Aufklärung. Mit einer Ausstrahlung übers Militär hinaus.

» Drag King: "Wolfgangs Performance soll im Publikum etwas auslösen"

Viele kennen Drag Queens  Drag Kings hingegen sind weniger bekannt. Nastasja aus der Region Hannover tritt als "Wolfgang Bäng" auf und möchte auf die Konstruktion von Geschlecht aufmerksam machen.

» Jimmy Somerville: Sein Leben zwischen Pop-Erfolg, politischem Kampf und queerer Sichtbarkeit

Jimmy Somerville, bekannt für "Smalltown Boy", feiert 65. Geburtstag und bleibt musikalisch und politisch aktiv.

» LGBTQ-Haushalte leiden überproportional unter Energiearmut

Eine neue Studie zeigt: Über ein Viertel der queeren Haushalte in den USA kann Energierechnungen nicht bezahlen oder muss gesundheitlich bedenkliche Raumtemperaturen ertragen. 38 Prozent verzichten auf Lebensmittel oder Medikamente, um Strom- und Heizkosten zu begleichen.

» Viele Unternehmen verzichten auf Pride-Kampagnen

Regenbogenflaggen als Profilfoto von Unternehmen, queere Menschen auf großen Plakaten: Das begegnet uns normalerweise im Juni  dem Pride-Month. Es soll auf die Gleichberechtigung von queeren Menschen aufmerksam machen. Aber: Da hat sich etwas verändert.

» Berliner Queerbeauftragter: Gefahr für queere Menschen lauert überall

Der Berliner Queerbeauftragte Alfonso Pantisano registriert immer mehr Hass und körperliche Übergriffe auf queere Menschen in der Hauptstadt.

» Premiere auf dem Oktoberfest: Erste Flinta-Wiesn sorgt für großen Andrang

In München entsteht eine neue queere Feierkultur für Frauen: Mit den Lost-Girls-Partys und der ersten Flinta-Wiesn in der Bräurosl schafft Initiatorin Sina Scherer geschützte Räume jenseits von Onlineportalen  und könnte damit eine neue Ära in der Stadtgastronomie einläuten.

22. Juni 2026

» Bob Young mit 64 Jahren gestorben: Trauer um Berliner Partyveranstalter

Der gebürtige US-Amerikaner kam 1983 aus Memphis nach Berlin. Seit den späten 1980er-Jahren prägte Young mit dem Club 90 Grad und den GMF-Partys die Clubszene der Stadt.

» CSD in Schwandorf: Queere Gemeinschaft ist auch in raueren Zeiten präsent

Bei hochsommerlichen Temperaturen von rund 33 Grad Celsius fand am Samstag der 6. Christopher Street Day (CSD) in Schwandorf statt. Zahlreiche Teilnehmer setzten dabei ein sichtbares Zeichen für Vielfalt, Akzeptanz und die Rechte queerer Menschen.

» Pride Parade in Marzahn: Queer am Stadtrand

Rund 1.000 Menschen kamen zur Marzahn-Pride. Rechte Gegenproteste wie im Vorjahr blieben aus. Doch die Bedrohung von rechts ist dort weiterhin Alltag.

» Kultdisco Pimpernel: Ehemalige Kölner Schwulenbar feiert Reunion im Café Bach

Als erste Schwulenbar in Köln war das Pimpernel bundesweit bekannt. Ein Abend soll an die Disco erinnern.

» Cologne Pride eröffnet: "Deshalb gehen wir heute noch auf die Straße"

Zum Auftakt der zweiwöchigen Veranstaltungsreihe erinnern die Initiatoren an die Relevanz des Pride.

» Neue Regenbogenbank: "Für Hass ist kein Platz in Wolkersdorf"

Nachdem die Regenbogenflagge vor dem Schloss Wolkersdorf mutwillig heruntergerissen wurde, wird nun auf ein robusteres Zeichen gesetzt.

» Sänger "Yu" kommt zum CSD nach Schongau  und warum sich das Orgateam so für die Veranstaltung einsetzt

In Schongau findet dieses Jahr wieder ein Christopher Street Day statt, zu dem Sänger "Yu" kommt. Vier Mitglieder des Orga-Teams berichten von Demütigungen und Gewalt im Alltag.

» Jena feiert Thüringens größten CSD: "Die Rechte, die wir heute haben, sind nicht vom Himmel gefallen"

Rund 5000 Menschen feierten beim größten CSD Thüringens Vielfalt, Toleranz und Sichtbarkeit.

21. Juni 2026

» CSD in Wittenberg: Dem Rechtsruck entgegen

Erneut ziehen Queers beim CSD durch Wittenberg. Eine rechte Gegendemo gibt es dieses Jahr nicht. Die anstehende Wahl gibt dennoch genug Anlass zur Sorge.

» AfD stellt Landtagsanfrage zu Pride Week  Schulleiter stellt klar

Die AfD-Fraktion fragt im Bayerischen Landtag nach Materialien, Kosten und Elternrechten zur geplanten Pride Week am Gymnasium Grünwald. Schulleiter Stephan Sprenger betont: Die Teilnahme findet nur in den Pausen statt und ist absolut freiwillig.