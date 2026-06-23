Ausgewählter Artikel:

» (24.06.2026) SRF

Wer zahlt fürs Spermien-Einfrieren bei trans Menschen?

Das Bundesgericht entscheidet bald, ob das Einfrieren von Samen vor einer geschlechtsangleichenden Hormonbehandlung kassenpflichtig ist.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

24. Juni 2026

» Queere/nde Theologien  eine Einleitung

Sonja Thomaier nimmt euch mit in den Teil 2 der Blogreihe zu queeren/den Theologien. Dieses Mal stellt euch Sonja die Einleitungen/Introductions vor.

» Philosophin: Leos Schweigen zu queeren Menschen ist bemerkenswert

In "Magnifica humanitas" kritisiert Papst Leo XIV. jene, die menschliche Körper überwinden wollen  aber queere Menschen kritisiert er dabei nicht. Für Philosophin Maren Behrensen ein Zeichen.

» Kevin Neon hisst Regenbogen- und Deutschlandflagge: Hasswelle nach Pride-Video erschüttert die Schlagerwelt

Kevin Neon hisst Deutschland- und Regenbogenflagge in Neustadt. Unter seinem Video entbrennt ein heftiger Shitstorm mit hunderten teils homophoben Kommentaren.

» Wer zahlt fürs Spermien-Einfrieren bei trans Menschen?

Das Bundesgericht entscheidet bald, ob das Einfrieren von Samen vor einer geschlechtsangleichenden Hormonbehandlung kassenpflichtig ist.

» Wie tolerant sind wir wirklich? Leonie Löwenherz im Interview über LGBTQ+-Rechte, Pride Month und Allyship

Pride Paraden sind essentiell, um Queere Rechte zu sichern, sagt Leonie Löwenherz im Interview

» Baran Kok: Schwuler Rap mit Ikkimel-Gütesiegel

Mit Songs wie "Traurige Hure" wurde der Rapper Baran Kok zum TikTok-Phänomen. "Deutschrap gehört allen", findet er  und macht seine ganz eigene, schwule Version daraus.

» Stonewall, Christopher Street und die Pride: Warum der Kampf weitergeht

Vom Paragrafen 175 bis zur "Ehe für alle": Warum queere Rechte trotz historischer Erfolge heute wieder unter Druck stehen

Kostenloses Probeabo nötig

» Für LGBTQIA-Rechte: Aktivisten demonstrierten vor ÖVP-Zentrale

Der Verein #aufstehn und queere Organisationen demonstrierten am Dienstag vor der ÖVP-Zentrale in Wien. Gemeinsam forderten sie ein Verbot von Konversionsmaßnahmen in Österreich, die queere Menschen "umpolen" sollen, und mehr Schutz für Transpersonen.

» Wegen Sicherheit: Stadt Wien lehnt Regenbogen-Zebrastreifen in Ottakring ab

Seit einigen Jahren versuchen die Grünen Ottakring einen Zebrastreifen mit Regenbogenfarben auf der Ottakringer Straße zu etablieren. MeinBezirk hat bei der Stadt nachgefragt, warum es trotz Zustimmung des Bezirks bislang noch nicht dazu gekommen ist.

» Forderung nach Parität: "Wir brauchen die Hälfte der Macht und der Demokratie"

Nora Langenbacher vom Verein "Parité in den Parlamenten" fordert ein Gesetz für 50 Prozent Frauen im Bundestag. Die Wahlrechtsreformkommission bietet dafür jetzt ein "politisches Gelegenheitsfenster".

» Ross Antony richtet emotionale Worte an Ehemann Paul: "Unsere Kinder können sich glücklich schätzen"

Seit über 20 Jahren sind Ross Antony und Paul Reeves ein Paar. Anlässlich des Vatertags in den USA und Großbritannien hat Antony nun emotionale Worte an seinen Ehemann gerichtet und über dessen Rolle als Vater gesprochen.

» Taina Bofferding setzt mit ihrem Kleid ein Zeichen

Mit einem ungewöhnlichen Kleid will Taina Bofferding am Nationalfeiertag auf Hassrede in sozialen Netzwerken aufmerksam machen.

» Feuerwehr, Philharmoniker, Standesamt: München stellt sich beim CSD gemeinsam auf

Die Stadt München nimmt am Christopher Street Day und den PrideWeeks teil. Mit Paraden, Infoständen und Sonderterminen setzt sie ein Zeichen für Vielfalt.

» Queere Bücher: Romane und Krimis mit queeren Hauptfiguren  Buchtipps

Die Zeiten, in denen queere und diverse Figuren allenfalls eine Nebenrolle in Büchern einnehmen konnten, sind zum Glück vorbei.

23. Juni 2026

» Debatte über Selbstbestimmungsgesetz: "Das Gesetz kann sein Versprechen nicht immer einhalten"

Das Selbstbestimmungsgesetz sollte Menschen, die sich mit einem anderen Geschlecht identifizieren, mehr Autonomie geben. Doch nun wird wieder über Missbrauchsmöglichkeiten diskutiert. Rechtsprofessorin Judith Froese erklärt, was sie davon hält.

» Abschiebehaft für Geflüchtete aus Uganda: Angel N. kämpft um Asyl

Die 26-jährige Angel N. floh als lesbische Frau vor Verfolgung aus Uganda nach Deutschland  nun sitzt sie wegen eines formalen Fehlers in Abschiebehaft. Während ihre Partnerin und Beraterinnen um sie kämpfen, verschärfen die Behörden ihren Kurs gegen queere Geflüchtete.

» Weil er Homo-Ehen ablehnt: Armee schmeißt Pfarrer raus

Ein schwedischer Militärpfarrer darf nicht mehr für die Streitkräfte arbeiten. Der Grund: Er lehnt Trauungen gleichgeschlechtlicher Paare ab. Nun entbrennt eine Debatte über Religionsfreiheit und staatliche Vorgaben.

» "Einmalige Chance": Militär soll jungen Männern Sexismus austreiben

"Alle 18-Jährigen gehen in die RS." Für einen Tiktoker bietet das Militär eine "einmalige Chance" zur Aufklärung. Mit einer Ausstrahlung übers Militär hinaus.

» Drag King: "Wolfgangs Performance soll im Publikum etwas auslösen"

Viele kennen Drag Queens  Drag Kings hingegen sind weniger bekannt. Nastasja aus der Region Hannover tritt als "Wolfgang Bäng" auf und möchte auf die Konstruktion von Geschlecht aufmerksam machen.

» Jimmy Somerville: Sein Leben zwischen Pop-Erfolg, politischem Kampf und queerer Sichtbarkeit

Jimmy Somerville, bekannt für "Smalltown Boy", feiert 65. Geburtstag und bleibt musikalisch und politisch aktiv.