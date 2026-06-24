Ausgewählter Artikel:

» (25.06.2026) tz

Ärger um CSD in München: Lokale müssen Freischankflächen räumen  Wirt "stinksauer"

Der Christopher Street Day (CSD) steht vor der Tür. Tausende Besucher feiern mit einem bunten Straßenfest zwischen Odeonsplatz und Siegestor vom 26. bis zum 28. Juni die Diversität in München.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

25. Juni 2026

» Debatte über queere Kunst in der DDR: Lesbische Ikonen und der Sozialismus

Ein Podium will dem Leitbild der sozialistischen Ehe entkommen. Daher wurde dort das Schicksal lesbischer Künstlerinnen in der DDR aufgearbeitet.

» Regenbogen-Katari sorgt für WM-Aufsehen

Eine wirklich außergewöhnliche WM-Botschaft! Dr. Nasser Mohamed (38) steht vor dem Chase Center, wo sonst NBA-Gigant Golden State Warriors spielt. Mehrere Hundert Fußball-Fans stehen um ihn herum. Hinter ihm auf der Großleinwand läuft das WM-Spiel zwischen England und Kroatien. Für ihn ist dieser Moment mehr als nur ein Fußballfest. Denn er will ein Zeichen setzen bei der Weltmeisterschaft!

» Queere Rechte: Warum der Kurs der Union so gefährlich ist

Queere Menschen erleben in Deutschland immer häufiger Hass, Hetze und Gewalt. Doch statt klare Solidarität zu zeigen, sendet die Union fragwürdige Signale. Das stärkt einen gefährlichen Kulturkampf von rechts.

» Kein WM-Bild aus Amerika: Bild von Fußball-Kommentatorin mit Regenbogenflagge entstand 2022

Ob im TV oder in sozialen Medien  die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko liefert überall Gesprächsstoff. Zurzeit verbreitet sich online ein Bild, das die Journalistin Claudia Neumann in einem Fußballstadion zeigt. Offenbar ist die Aufnahme ein Screenshot einer Spielübertragung im ZDF, dessen Logo oben links im Bild zu sehen ist. Kommentatorin Neumann trägt ein Headset sowie eine Armbinde in Regenbogenfarben und ein schwarzes Shirt mit einem aufgedruckten Herz in Regenbogenfarben.

» CSD in München: Entertainer zieht Wiesn-Vergleich

Die CSD-Saison hat begonnen. Auch in München wird am kommenden Wochenende wieder ein starkes Zeichen für Vielfalt und Gleichberechtigung gesetzt. Der AZ verrät Entertainer und Ex-Münchner Riccardo Simonetti, wie er über die queere Community in München denkt.

» Ärger um CSD in München: Lokale müssen Freischankflächen räumen  Wirt "stinksauer"

Der Christopher Street Day (CSD) steht vor der Tür. Tausende Besucher feiern mit einem bunten Straßenfest zwischen Odeonsplatz und Siegestor vom 26. bis zum 28. Juni die Diversität in München.

» Ungarischer Journalist über Maja T.: "Ich sehe große Chancen auf ein besseres Ergebnis"

Ein Film erzählt den Fall Maja T. Was sich für den Prozess mit dem neuen Ministerpräsidenten Péter Magyar ändern könnte, weiß Journalist Bénjamin Lázár.

» Nach Coming-out: Teenagerin suspendiert und von Abschlussfeier ausgeschlossen  Schule muss zahlen

Eigentlich sollte es längst keine große Sache mehr sein, das gleiche Geschlecht zu lieben  für manche Menschen ist es jedoch aus unerklärlichen Gründen weiterhin ein Problem. Auch einer Schule im US-Bundesstaat Tennessee passte diese Liebe offenbar nicht, denn eine Teenagerin wurde suspendiert, nachdem sie sich als lesbisch geoutet hatte.

» Like unter "LGBTQ vernichten"  ADR-Abgeordneter Weidig erhält Verwarnung

Der ADR-Abgeordnete Tom Weidig hat einen Facebook-Kommentar gelikt, der für die Justiz einen "Aufruf zum Hass" darstellt. Dafür erhält er jetzt eine Verwarnung. Der Urheber des Kommentars selbst wird zu einer Geldstrafe verurteilt.

» Pride-feindlicher Vandalismus: St. Georgen gibt klare Antwort auf zerrissene Regenbogenfahne

St. Georgen an der Gusen steht zu Demokratie, Meinungsfreiheit und Vielfalt und sendet eine klare Botschaft.

» Bad Bunnys "La Casita" wird zum Problem

Er bricht Rekorde, polarisiert und verändert den Reggaeton: Bad Bunny gilt für viele als Stimme einer neuen Generation. Doch ausgerechnet sein ikonisches Bühnenprojekt löst nun eine Debatte über die Widersprüche seines eigenen Images aus.

» Eine Frage der Rechte

Rechte Politiker wollen eine Geschlechterordnung von gestern. Und sie wollen Sexualität aus der Schule verbannen. Worum geht es da in Wahrheit?

» Männer goonen zu trans* Porn und bekämpfen gleichzeitig queere Rechte  wie kann das sein?

"Trans-Porn" gehört 2025 zu den meistgesuchten Inhalten weltweit auf Plattformen wie Pornhub  während Hassverbrechen gegen trans* Menschen Höchststände erreichen. Wie erklärt sich dieses Paradoxon?

Kostenloses Probeabo nötig

» Mehr als Drag: "Zaubernuss" in Erfurt schafft neue Räume für queere Kunst

Drag als Aktivismus in Erfurt: Hinter "Zaubernuss" steckt eine Geschichte, die persönliche Herkunft und Kunst unerwartet verbindet.

» Jung, queer und erste linke Stadträt*in in Dinkelsbühl

In Großstädten wie Nürnberg und Fürth sind linke Stadtratsmitglieder normal. Im eher konservativen Landkreis Ansbach doch ungewöhnlich. In Dinkelsbühl sind die Linken nun erstmals mit einem Sitz vertreten  Stadträt*in Yasmin Hübel ist dazu queer.

24. Juni 2026

» Queere/nde Theologien  eine Einleitung

Sonja Thomaier nimmt euch mit in den Teil 2 der Blogreihe zu queeren/den Theologien. Dieses Mal stellt euch Sonja die Einleitungen/Introductions vor.

» Philosophin: Leos Schweigen zu queeren Menschen ist bemerkenswert

In "Magnifica humanitas" kritisiert Papst Leo XIV. jene, die menschliche Körper überwinden wollen  aber queere Menschen kritisiert er dabei nicht. Für Philosophin Maren Behrensen ein Zeichen.

» Kevin Neon hisst Regenbogen- und Deutschlandflagge: Hasswelle nach Pride-Video erschüttert die Schlagerwelt

Kevin Neon hisst Deutschland- und Regenbogenflagge in Neustadt. Unter seinem Video entbrennt ein heftiger Shitstorm mit hunderten teils homophoben Kommentaren.

» Wer zahlt fürs Spermien-Einfrieren bei trans Menschen?

Das Bundesgericht entscheidet bald, ob das Einfrieren von Samen vor einer geschlechtsangleichenden Hormonbehandlung kassenpflichtig ist.

» Wie tolerant sind wir wirklich? Leonie Löwenherz im Interview über LGBTQ+-Rechte, Pride Month und Allyship

Pride Paraden sind essentiell, um Queere Rechte zu sichern, sagt Leonie Löwenherz im Interview