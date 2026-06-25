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» (26.06.2026) Süddeutsche Zeitung

SZ-Podcast "Hey München": Wieso der Christopher Street Day keine reine Spaßveranstaltung ist

In dieser Woche geht es bei "Hey München" um den Christopher Street Day: Woher kommt er und welche Bedeutung hat er heute für die queere Community?

Die neusten Meldungen der Presseschau:

26. Juni 2026

» Pride Month  Was können wir aus queeren Filmen lernen?

Was macht einen Film zu einem queeren Film? Welche Meilensteine haben das Kino geprägt? Und welche Filme lohnen sich sogar für den Gemeindeabend? Ein Gespräch darüber, warum Liebe, Verlust und Akzeptanz uns alle angehen.

» "Queere Geschichte ist Menschheitsgeschichte"  Bisi Alimi über Wikipedia und die Bedeutung von Sichtbarkeit

Bisi Alimi ist Aktivist, Redner und eine führende Stimme für LGBTQIA+-Rechte in Afrika und darüber hinaus. Anlässlich des Pride-Monats, in dem die Vielfalt, die Widerstandsfähigkeit und die Beiträge der LGBTQIA+-Community gefeiert werden, sprachen wir mit Bisi über die Bedeutung von Sichtbarkeit und Bewahrung queerer Geschichten. Seit 2025 ist er der erste Geschäftsführer von Wikimedia LGBT+ und setzt sich dafür ein, queere Geschichten und Persönlichkeiten auf der weltweit größten Plattform für freies Wissen sichtbarer zu machen.

» Zuneigung als queere Menschen in der Öffentlichkeit zeigen  traut man sich das im aktuellen politischen Klima?

Küssen, Händchenhalten, verliebte Blicke  was für viele Paare in der Öffentlichkeit normal ist, ist für queere Menschen mit Risikoabwägung verbunden. Denn die Gewalt gegen gleichgeschlechtliche Paare nimmt auch in Deutschland zu. Wir haben uns die Ergebnisse des LGBTQIA+ D.A.T.E. Report von Hinge genauer angesehen und Couples nach ihren persönlichen Erfahrungen gefragt. Traut man sich im aktuellen politischen Klima noch, Zuneigung in der Öffentlichkeit zu zeigen?

» Frankfurt hat bundesweit die höchste HIV-Diagnoserate

Laut Barmer-Daten aus 2023 liegt Frankfurt bei HIV- und Aids-Diagnosen vor Berlin und Köln. Die Aidshilfe warnt aber vor vorschnellen Schlüssen  und fordert mehr Tests statt weniger.

» Vom Schwarzen Meer an den bunten Bodensee: Eine Dragqueen sorgt in Konstanz für Furore

Lange war das Internet der einzige Rückzugsort für Etherexia Flamer. Heute steht die Kunstfigur auf der Bühne und sagt überzeugt: "Konstanz braucht mich."

» SZ-Podcast "Hey München": Wieso der Christopher Street Day keine reine Spaßveranstaltung ist

In dieser Woche geht es bei "Hey München" um den Christopher Street Day: Woher kommt er und welche Bedeutung hat er heute für die queere Community?

» Fußball und Glaube  deshalb wächst das "Muskel-Christentum" wieder

Zurück zu alten Rollenbildern? Das Wiedererstarken des "Muskel-Christentums" sorgt im Fußball für Debatten. Die Religionswissenschaftlerin Nina-Clara Tiesler erklärt die Entwicklung.

» "Tatort"-Kommissarin schwitzt bei Konzert in Bremen

Am Mittwochabend trat Sängerin Peaches im Kulturzentrum Schlachthof auf  das ließ sich auch "Tatort"-Star Jasna Fritzi Bauer nicht entgehen.

» Gegen Diskriminierung: Rhein-Maas-Berufskolleg in Kempen ist jetzt "Schule der Vielfalt"

Mit einer Plakette und einer kleinen Feier ist das Rhein-Maas-Berufskolleg in Kempen offiziell in das Netzwerk "Schule der Vielfalt" aufgenommen worden. Die Schule setzt damit ein sichtbares Zeichen gegen Diskriminierung und für die Akzeptanz unterschiedlicher Lebensweisen.

» Conchita Wurst vor CSD-Auftritt in München: 'Ich bereue nichts'

Als Conchita Wurst hat Tom Neuwirth große Erfolge feiern können und gilt damit weltweit als Ikone der LGBTQI*-Community. Am Freitag performt der Künstler auf der Hauptbühne des CSD in München. Die AZ hat vorab mit ihm über das bunte Treiben in der Isar-Metropole, queere Sichtbarkeit und Herausforderungen gesprochen.

» "Wer das erste Mal überwunden hat, will meistens direkt wieder": Warum es beim CSD jetzt eine Karaoke-Bühne gibt

DJ Bimän verwandelt den Münchner CSD in eine große Karaoke-Party: Auf der neuen Bühne auf der Ludwigstraße sollen Profis, Schieflieger und Schüchterne gemeinsam singen  als niedrigschwelliger, bunter Ausdruck von Vielfalt, Community und queerer Sichtbarkeit.

» Der Geburtsort des CSD in New York: "Queere Bars sind heilige Orte, die wir um jeden Preis schützen müssen"

Stacy Lentz ist Miteigentümerin des Stonewall Inn. Mit einem Aufstand gegen Polizeigewalt begann dort die queere Emanzipationsbewegung. Warum der diesjährige Pride so politisch ist, wie lange nicht mehr.

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» Sachsenheim: "Queere Menschen sichtbar machen"

Noah aus Sachsenheim will "Kleinstadt Queers" in der Stadt mit Büchertisch und Austauschtreffen sichtbar machen, um ein Angebot für queere Menschen zu schaffen.

» Nach Vandalismus: Tausende setzen bei der CSD in Graz ein Zeichen für Vielfalt

Einen Tag vor der Gemeinderatswahl wird Graz wieder bunt: Tausende Menschen werden am Samstag zur CSD-Parade erwartet. Neben Musik und guter Stimmung geht es auch heuer um ein klares Zeichen für Vielfalt.

» Im Leder-Outfit und mit klarer Botschaft: Neuer "Bavarian Mr. Fetish" will Zeichen auf Münchner CSD setzen

Victor Görgey freut sich auf den CSD in München  als Bavarian Mr. Fetish 2026 steht er im Fokus. Hier erzählt er, wie seine Stärke aus Schmerz wuchs.

» "Sabrina  Total Verhext!"-Star half in den 80er Jahren Menschen mit AIDS

Mit "Sabrina  Total Verhext!" wurde Beth Broderick berühmt. Nun erzählt die Schauspielerin, dass sie schon sehr viel Eindrucksvolleres geleistet hat.

» CSD in Gummersbach startet nach Hasskommentaren im Netz

Beitrag der Lokalzeit Köln

25. Juni 2026

» Debatte über queere Kunst in der DDR: Lesbische Ikonen und der Sozialismus

Ein Podium will dem Leitbild der sozialistischen Ehe entkommen. Daher wurde dort das Schicksal lesbischer Künstlerinnen in der DDR aufgearbeitet.

» Regenbogen-Katari sorgt für WM-Aufsehen

Eine wirklich außergewöhnliche WM-Botschaft! Dr. Nasser Mohamed (38) steht vor dem Chase Center, wo sonst NBA-Gigant Golden State Warriors spielt. Mehrere Hundert Fußball-Fans stehen um ihn herum. Hinter ihm auf der Großleinwand läuft das WM-Spiel zwischen England und Kroatien. Für ihn ist dieser Moment mehr als nur ein Fußballfest. Denn er will ein Zeichen setzen bei der Weltmeisterschaft!

» Queere Rechte: Warum der Kurs der Union so gefährlich ist

Queere Menschen erleben in Deutschland immer häufiger Hass, Hetze und Gewalt. Doch statt klare Solidarität zu zeigen, sendet die Union fragwürdige Signale. Das stärkt einen gefährlichen Kulturkampf von rechts.