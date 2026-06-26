Ausgewählter Artikel:

» (27.06.2026) Brigitte

Stars, die mit ihren Looks gesellschaftliche Konventionen herausgefordert haben

Mode ist viel mehr als kurzlebige Trends. Sie kann Ausdruck der Seele sein, Zugehörigkeit schaffen oder eine Form des Protest sein. Stars wie Marlene Dietrich, Grace Jones oder Prince haben mit ihrem Stil Mode-Konventionen aufgebrochen und gelten bis heute als Wegbereiter für queere Menschen. Welche Fashion-Momente bis heute Geschichte schreiben, erfährst du hier.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. Juni 2026

» Selbstbestimmungsgesetz braucht keine Verschärfung  keine alten Wunden wieder aufreißen!

Soll sich das Saarland einer Initiative von drei anderen Ländern anschließen, das Selbstbestimmungsrecht zu verschärfen? Unsere Autorin findet nicht. Es sei überflüssig und ein Einknicken vor rechten Manipulationsversuchen, schreibt sie.

» Beschluss des LG Frankfurt verklärt und missverstanden: Ist Mis­gen­dern doch erlaubt?

Das LG Frankfurt am Main untersagt einem Verein das Misgendern in etlichen Fällen. Ein Medienbericht deutet die Entscheidung aber als Erfolg für die Meinungsfreiheit.

» Warum queere Aktivisten plötzlich wie Konservative reden

LGBTIQ-Aktivisten waren in den letzten Jahren sehr erfolgreich. Jetzt kommen sie in eine neue Lage: die Defensive. Ein Meinungsbeitrag.

Bezahltes Probeabo nötig

» Bei LGBTQ-Konferenz: Kardinal fordert Kirche ohne Ausgrenzung

Eine Konferenz zur queeren Seelsorgearbeit wurde im Vorfeld von ranghohen Kirchenvertretern unterstützt. Einer der Kardinäle predigte zum Auftakt  und machte Hoffnung auf Entwicklungen unter dem amtierenden Papst.

» Regenbogenflaggen spalten die Gemüter

Die Anfeindungen gegenüber queeren Menschen nehmen zu  aber hilft dagegen das Hissen von Fahnen an Rathäusern?

» "Nicht jede Gewalt ist laut": Illustratorin Laura Sistig über queeren Alltag zwischen Sichtbarkeit und Vorsicht

Illustratorin Laura Sistig zum Pride Month 2026 über queeres Leben im Alltag, unterschwellige Gewalt und Hass, Sichtbarkeit und Community

» Stars, die mit ihren Looks gesellschaftliche Konventionen herausgefordert haben

Mode ist viel mehr als kurzlebige Trends. Sie kann Ausdruck der Seele sein, Zugehörigkeit schaffen oder eine Form des Protest sein. Stars wie Marlene Dietrich, Grace Jones oder Prince haben mit ihrem Stil Mode-Konventionen aufgebrochen und gelten bis heute als Wegbereiter für queere Menschen. Welche Fashion-Momente bis heute Geschichte schreiben, erfährst du hier.

» Drag-Szene: "Linz braucht immer etwas länger"

Während Drag-Shows in Wien, Graz oder Salzburg seit Jahren fixer Bestandteil des Nachtlebens sind, hat sich in Linz erst vergleichsweise spät eine eigene Szene etabliert. Lange fehlten geeignete Bühnen und regelmäßige Veranstaltungen  inzwischen wächst die Community stetig.

» 360 Reportage  Zuflucht in den Anden, Kolumbiens indigene Transfrauen

Am Tag arbeiten sie hart wie Männer. Am Abend verwandeln sie sich in das, als was sie sich fühlen: in Frauen. In ihren Gemeinden wurden sie verachtet. Erst in 1.600 Meter Höhe, auf den Kaffeeplantagen der kolumbianischen Anden, haben sie ein Refugium gefunden, in dem sie sie selbst sein können. Dennoch muss die Gemeinschaft von Transfrauen bis heute um ihre Anerkennung kämpfen.

» Fast jeder zweite junge Mann hält Gewalt manchmal für nötig

Eine Schweizer Studie zeigt: Toxische Männlichkeit ist bei jungen Männern sehr verbreitet und hängt stark mit Gewaltbereitschaft zusammen.

» Kämpfen wie "echte Männer"

Vorbei mit weiblich, woke, transgender: Donald Trump arbeitet an der Schaffung einer "männlichen" US-Armee, wie es sie angeblich in der guten alten Zeit gab. Ein Denken, das in die Niederlage führt.

» Vor Graz-Wahl: Grosz als "schwuler Jude" beschimpft

Vor der Graz-Wahl kochen nicht nur die politischen Emotionen über, es kommt auch zu derben Angriffen.

» Second Hand & Queer: Mit einer Drag Show feierte Humana den Pride Month im 4. Bezirk

Im Secondhand-Geschäft auf der Wiedner Hauptstraße 72-74 fand eine Drag Show statt. Humana feierte damit den Pride Month. WIEN/WIEDEN. Humana Österreich feierte den Pride Month jüngst mit einer besonderen Aktion.

» Diese drei queeren Initiativen machen München bunter  und stärken die Community

Queere Geschichte sammeln, das Coming-out erleichtern oder die queere Seite Münchens entdecken  so können Sie dieses Jahr die LGBTQIA+-Community unterstützen.

26. Juni 2026

» Pride Month  Was können wir aus queeren Filmen lernen?

Was macht einen Film zu einem queeren Film? Welche Meilensteine haben das Kino geprägt? Und welche Filme lohnen sich sogar für den Gemeindeabend? Ein Gespräch darüber, warum Liebe, Verlust und Akzeptanz uns alle angehen.

» "Queere Geschichte ist Menschheitsgeschichte"  Bisi Alimi über Wikipedia und die Bedeutung von Sichtbarkeit

Bisi Alimi ist Aktivist, Redner und eine führende Stimme für LGBTQIA+-Rechte in Afrika und darüber hinaus. Anlässlich des Pride-Monats, in dem die Vielfalt, die Widerstandsfähigkeit und die Beiträge der LGBTQIA+-Community gefeiert werden, sprachen wir mit Bisi über die Bedeutung von Sichtbarkeit und Bewahrung queerer Geschichten. Seit 2025 ist er der erste Geschäftsführer von Wikimedia LGBT+ und setzt sich dafür ein, queere Geschichten und Persönlichkeiten auf der weltweit größten Plattform für freies Wissen sichtbarer zu machen.

» Zuneigung als queere Menschen in der Öffentlichkeit zeigen  traut man sich das im aktuellen politischen Klima?

Küssen, Händchenhalten, verliebte Blicke  was für viele Paare in der Öffentlichkeit normal ist, ist für queere Menschen mit Risikoabwägung verbunden. Denn die Gewalt gegen gleichgeschlechtliche Paare nimmt auch in Deutschland zu. Wir haben uns die Ergebnisse des LGBTQIA+ D.A.T.E. Report von Hinge genauer angesehen und Couples nach ihren persönlichen Erfahrungen gefragt. Traut man sich im aktuellen politischen Klima noch, Zuneigung in der Öffentlichkeit zu zeigen?

» Frankfurt hat bundesweit die höchste HIV-Diagnoserate

Laut Barmer-Daten aus 2023 liegt Frankfurt bei HIV- und Aids-Diagnosen vor Berlin und Köln. Die Aidshilfe warnt aber vor vorschnellen Schlüssen  und fordert mehr Tests statt weniger.

» Vom Schwarzen Meer an den bunten Bodensee: Eine Dragqueen sorgt in Konstanz für Furore

Lange war das Internet der einzige Rückzugsort für Etherexia Flamer. Heute steht die Kunstfigur auf der Bühne und sagt überzeugt: "Konstanz braucht mich."

» SZ-Podcast "Hey München": Wieso der Christopher Street Day keine reine Spaßveranstaltung ist

In dieser Woche geht es bei "Hey München" um den Christopher Street Day: Woher kommt er und welche Bedeutung hat er heute für die queere Community?