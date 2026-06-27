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» (28.06.2026) web.de

Homosexualität: Das Paradox des Männerfußballs

Der moderne Fußball präsentiert sich gerne als offen, vielfältig und tolerant. Doch der Streit um ein geplantes "Pride Match" rund um das WM-Spiel zwischen Iran und Ägypten am 27. Juni in Seattle zeigt, dass diese Selbstverständlichkeit längst nicht überall geteilt wird.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

28. Juni 2026

» Neues Event mit viel nackter Haut: "Es wird Leute geben, denen es nicht gefällt"

Regenbogenflaggen, gewagte Kostüme, viel nackte Haut: Das ist der Christopher Street Day (CSD). Tuttlingen plant nun einen eigenen.

» Homosexualität: Das Paradox des Männerfußballs

Der moderne Fußball präsentiert sich gerne als offen, vielfältig und tolerant. Doch der Streit um ein geplantes "Pride Match" rund um das WM-Spiel zwischen Iran und Ägypten am 27. Juni in Seattle zeigt, dass diese Selbstverständlichkeit längst nicht überall geteilt wird.

» Das Geschlecht ist nicht (ganz) egal  warum das Selbstbestimmungsgesetz verschärft werden muss 💩

Drei Bundesländer fordern im Bundesrat eine Verschärfung des Selbstbestimmungsgesetzes zur Änderung des Geschlechtseintrags. Das Saarland solle sich der Initiative anschließen, meint unser Autor. Der Missbrauch sei zu leicht.

» LGBTI+ Befreiung heißt Kapitalismus abschaffen!

Gesellschaftlicher Fortschritt braucht organisierten Widerstand. Die Geschichte der Kämpfe um LGBTI+ Rechte ist einer von vielen Beweisen dafür. Wirklich sicher sind diese Menschen aber erst in einem grundsätzlich anderen System. Ein Kommentar von Nadia Schuhmann.

» CSDs kämpfen gegen Rückschritte bei Gleichberechtigung

Der Juni ist traditionell als Pride Month bekannt. Weltweit gehen Schwule, Lesben und andere Queers auf die Straßen, um für gleiche Rechte zu protestieren. Das gefällt nicht allen. Auch jetzt liegt noch ein langer Weg vor der LGBTQIA+-Community.

» CSD in Sachsen-Anhalt: "Wir sind froh, wenn heute niemand verprügelt wird"

Eine Handvoll queerer Menschen wollte in Sangerhausen in Sachsen-Anhalt den ersten CSD organisieren, trotz Naziprotesten. Dann tauchte am Tag vorher eine ekelhafte Schmiererei auf.

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» Podcast-Star Karin Bearpark: "Der Sex mit Männern war immer schmerzhaft"

Karin Bearpark, Host des Erfolgspodcasts "Die Thronfolge", ist erstmals mit einer Frau liiert. In "intim&laut" erzählt sie unter anderem, warum der Sex mit ihrer Liebsten besser ist als der mit Männern.

» Die ''Regenbogen Buddies'': Gegen Einsamkeit im Alter

Die "Regenbogen Buddies"' sind ein Projekt der Aids-Hilfe Frankfurt. Ältere queere Menschen sollen damit auch vor Einsamkeit und Ausgrenzung geschützt werden.

» Drag Queen attackiert Musiker Kollegen: Bill Kaulitz von Tokio Hotel schwer beleidigt

Hinter der Berliner Drag Queen Miss Candy Rush steht Michael Heberer, der in den letzten Monaten auch als Stimme und Gesicht des Projektes BILLY WANTS MORE von sich reden gemacht hat.

» All-Gender-Toiletten im Blick: Marburg startet Gleichberechtigungsoffensive

Von Queer-Szene bis Frauen mit niedriger Rente: Weil mehrere Personengruppen Probleme haben, ist in Marburg ein Projektbündel erarbeitet worden, das konkrete Bedürfnisse erfüllen soll.

27. Juni 2026

» Selbstbestimmungsgesetz braucht keine Verschärfung  keine alten Wunden wieder aufreißen!

Soll sich das Saarland einer Initiative von drei anderen Ländern anschließen, das Selbstbestimmungsrecht zu verschärfen? Unsere Autorin findet nicht. Es sei überflüssig und ein Einknicken vor rechten Manipulationsversuchen, schreibt sie.

» Beschluss des LG Frankfurt verklärt und missverstanden: Ist Mis­gen­dern doch erlaubt?

Das LG Frankfurt am Main untersagt einem Verein das Misgendern in etlichen Fällen. Ein Medienbericht deutet die Entscheidung aber als Erfolg für die Meinungsfreiheit.

» Warum queere Aktivisten plötzlich wie Konservative reden

LGBTIQ-Aktivisten waren in den letzten Jahren sehr erfolgreich. Jetzt kommen sie in eine neue Lage: die Defensive. Ein Meinungsbeitrag.

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» Bei LGBTQ-Konferenz: Kardinal fordert Kirche ohne Ausgrenzung

Eine Konferenz zur queeren Seelsorgearbeit wurde im Vorfeld von ranghohen Kirchenvertretern unterstützt. Einer der Kardinäle predigte zum Auftakt  und machte Hoffnung auf Entwicklungen unter dem amtierenden Papst.

» Regenbogenflaggen spalten die Gemüter

Die Anfeindungen gegenüber queeren Menschen nehmen zu  aber hilft dagegen das Hissen von Fahnen an Rathäusern?

» "Nicht jede Gewalt ist laut": Illustratorin Laura Sistig über queeren Alltag zwischen Sichtbarkeit und Vorsicht

Illustratorin Laura Sistig zum Pride Month 2026 über queeres Leben im Alltag, unterschwellige Gewalt und Hass, Sichtbarkeit und Community

» Stars, die mit ihren Looks gesellschaftliche Konventionen herausgefordert haben

Mode ist viel mehr als kurzlebige Trends. Sie kann Ausdruck der Seele sein, Zugehörigkeit schaffen oder eine Form des Protest sein. Stars wie Marlene Dietrich, Grace Jones oder Prince haben mit ihrem Stil Mode-Konventionen aufgebrochen und gelten bis heute als Wegbereiter für queere Menschen. Welche Fashion-Momente bis heute Geschichte schreiben, erfährst du hier.

» Drag-Szene: "Linz braucht immer etwas länger"

Während Drag-Shows in Wien, Graz oder Salzburg seit Jahren fixer Bestandteil des Nachtlebens sind, hat sich in Linz erst vergleichsweise spät eine eigene Szene etabliert. Lange fehlten geeignete Bühnen und regelmäßige Veranstaltungen  inzwischen wächst die Community stetig.

» 360 Reportage  Zuflucht in den Anden, Kolumbiens indigene Transfrauen

Am Tag arbeiten sie hart wie Männer. Am Abend verwandeln sie sich in das, als was sie sich fühlen: in Frauen. In ihren Gemeinden wurden sie verachtet. Erst in 1.600 Meter Höhe, auf den Kaffeeplantagen der kolumbianischen Anden, haben sie ein Refugium gefunden, in dem sie sie selbst sein können. Dennoch muss die Gemeinschaft von Transfrauen bis heute um ihre Anerkennung kämpfen.

» Fast jeder zweite junge Mann hält Gewalt manchmal für nötig

Eine Schweizer Studie zeigt: Toxische Männlichkeit ist bei jungen Männern sehr verbreitet und hängt stark mit Gewaltbereitschaft zusammen.