Ausgewählter Artikel:

» (29.06.2026) Stuttgarter Zeitung

Critical Pride Demo in Stuttgart: "Ohne uns kein Wir"  Mehr Schutz und Sichtbarkeit für queere Menschen gefordert

In Stuttgart haben am Sonntag zahlreiche Menschen bei der Critical Pride für mehr Schutz und Sichtbarkeit von queeren Menschen demonstriert. Eindrücke gibt es in unserer Bildergalerie.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

29. Juni 2026

» Die Anfänge der Mannschaft: "Wir sollten ein Magazin gründen!"

Als wir 2010 die erste Ausgabe von Mannschaft veröffentlichten, waren queere Lebensrealitäten im Mainstream noch kaum sichtbar. Was mit einem Telefongespräch zwischen zwei Freunden in Buenos Aires begann, endet 125 Ausgaben später in einer Medienwelt, die sich radikal verändert hat. Warum wir aufhören.

» Die japanische Drag-Ikone Akihiro Miwa ist tot: Studio Ghibli-Fans kannten sie aus mehreren Rollen

Japan hat hat eine echte Unterhaltungsikone verloren: die für ihre leuchtend gelben Haare bekannte Dragqueen Miwa aka Akihiro Maruyama. Unter anderem hatte der schillernde Star Sprechrollen in Studio Ghibli-Animes.

» Nach 49 Jahren Kampf: Spanien wird Vorreiter der LGBTIQ+-Integration, so war die erste Demo

Im Jahr 1977, zwei Jahre nach Francos Tod, setzte eine Gruppe von Aktivist:innen auf den Ramblas von Barcelona nach Jahren im Verborgenen ein Zeichen für Spaniens LGTBIQ+-Bewegung.

» Vom Welthit zur queeren Ikone: So kämpfte sich 80er-Star Jimmy Somerville aus der Alkoholsucht zurück

Mit "Smalltown Boy" und seiner unverwechselbaren Falsettstimme wurde er in den 1980ern zur Stilikone und zum offenen Sprachrohr der Schwulenbewegung: Jimmy Somerville hat immer noch viel zu sagen.

» Hürden für Regenbogenfamilien: Wenn Familie mehr als Vater, Mutter, Kind ist

Regenbogenfamilien werden Familien genannt, in denen mindestens ein Elternteil queer ist. Zwei Beispiele zeigen, wie Vielfalt gelebt werden kann.

» Queeres Leben in China: Schweizer Dragqueen trifft auf chinesische Repression

In China werden Freiräume für queere Subkulturen immer kleiner. Das erlebte ein Zürcher Drag-Künstler auf seiner Tour.

» CSD Freising feiert Premiere: "Wir zeigen, dass Freising bunt ist"

Am 11. Juli findet der erste Christopher Street Day in Freising statt. Der neu gegründete Verein zählt bereits 40 Mitglieder und will das queere Fest dauerhaft etablieren.

» Critical Pride Demo in Stuttgart: "Ohne uns kein Wir"  Mehr Schutz und Sichtbarkeit für queere Menschen gefordert

In Stuttgart haben am Sonntag zahlreiche Menschen bei der Critical Pride für mehr Schutz und Sichtbarkeit von queeren Menschen demonstriert. Eindrücke gibt es in unserer Bildergalerie.

» Demo und Party: Rund 500 Menschen feiern den ersten oberbergischen CSD

Die große Hitze hat die vor allem jungen Demonstranten nicht von der Teilnahme abgehalten. Viele sind "Nicht queer, trotzdem hier".

» Was alte Akten über das queere Leben in Luzern verraten

Verhörprotokolle, Liebesbriefe und eine unveröffentlichte Novelle: Historiker haben Quellen ausgegraben, die zeigen, wie queere Menschen in Luzern vor Jahrhunderten lebten, liebten und verfolgt wurden.

28. Juni 2026

» CSD in Sachsen-Anhalt: Wo Queers ständig im Feuer stehen

In der Kleinstadt Sangerhausen fand zum ersten Mal ein CSD statt. 200 Menschen feierten ein Fest der Liebe  auch wenn der Hass im Ort präsent war.

» Forscher über Political Gender Gap: "Junge Männer vertreten mehr autoritäre Einstellungen"

Junge Männer orientieren sich eher rechts, junge Frauen links. Das liegt auch an Männlichkeitsbildern, sagt Nico Mokros.

» Was wir von Madonna gelernt haben: Sie ist ein heller Lichtstrahl

Am 3. Juli erscheint das erste neue Album von US-Superstar Madonna seit 2019. Ein guter Anlass, um die Verdienste der Queen of Pop herauszustellen.

» Brasilien: Land, Leben, LGBTQI*

In der größten Volksbewegung Lateinamerikas MST gehen queere Themen Hand in Hand mit dem Kampf um Land

» Neues Event mit viel nackter Haut: "Es wird Leute geben, denen es nicht gefällt"

Regenbogenflaggen, gewagte Kostüme, viel nackte Haut: Das ist der Christopher Street Day (CSD). Tuttlingen plant nun einen eigenen.

» Homosexualität: Das Paradox des Männerfußballs

Der moderne Fußball präsentiert sich gerne als offen, vielfältig und tolerant. Doch der Streit um ein geplantes "Pride Match" rund um das WM-Spiel zwischen Iran und Ägypten am 27. Juni in Seattle zeigt, dass diese Selbstverständlichkeit längst nicht überall geteilt wird.

» Das Geschlecht ist nicht (ganz) egal  warum das Selbstbestimmungsgesetz verschärft werden muss 💩

Drei Bundesländer fordern im Bundesrat eine Verschärfung des Selbstbestimmungsgesetzes zur Änderung des Geschlechtseintrags. Das Saarland solle sich der Initiative anschließen, meint unser Autor. Der Missbrauch sei zu leicht.

» LGBTI+ Befreiung heißt Kapitalismus abschaffen!

Gesellschaftlicher Fortschritt braucht organisierten Widerstand. Die Geschichte der Kämpfe um LGBTI+ Rechte ist einer von vielen Beweisen dafür. Wirklich sicher sind diese Menschen aber erst in einem grundsätzlich anderen System. Ein Kommentar von Nadia Schuhmann.

» CSDs kämpfen gegen Rückschritte bei Gleichberechtigung

Der Juni ist traditionell als Pride Month bekannt. Weltweit gehen Schwule, Lesben und andere Queers auf die Straßen, um für gleiche Rechte zu protestieren. Das gefällt nicht allen. Auch jetzt liegt noch ein langer Weg vor der LGBTQIA+-Community.

» CSD in Sachsen-Anhalt: "Wir sind froh, wenn heute niemand verprügelt wird"

Eine Handvoll queerer Menschen wollte in Sangerhausen in Sachsen-Anhalt den ersten CSD organisieren, trotz Naziprotesten. Dann tauchte am Tag vorher eine ekelhafte Schmiererei auf.

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