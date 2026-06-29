Ausgewählter Artikel:

» (30.06.2026) Merkur

Regenbogenfahne am Rathaus abhängen: AfD-Antrag löst Empörung aus  "populistische Symbolpolitik"

Die AfD-Fraktion beantragt, künftig auf das Hissen der Regenbogenfahne am Rathaus zu verzichten. Zwei Stadträte reagieren vor der Sitzung empört.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

30. Juni 2026

» Homosexuelle im Iran: Die staatliche Ermordung der Unsichtbaren

Die Verfolgung und Ermordung Homosexueller ist kein Randaspekt des Teheraner Regimes, sondern zentraler Bestandteil der Ideologie der Islamischen Republik Iran.

» Gewista verteidigt queerfeindliche Plakate: "Muss möglich sein", Pride Month abzulehnen

Die religiösen Extremisten der Gesellschaft für Tradition, Familie und Privateigentum hatten für den "Herz-Jesu-Monat" geworben

» Video von Kind, das Regenbogenflagge in den Müll wirft, ist KI-generiert

Ein Video zeigt ein Kind, das eine Regenbogenfahne in den Müll wirft. In den Kommentaren wird es gelobt, obwohl das Video nicht echt ist.

» Regenbogenfahne am Rathaus abhängen: AfD-Antrag löst Empörung aus  "populistische Symbolpolitik"

Die AfD-Fraktion beantragt, künftig auf das Hissen der Regenbogenfahne am Rathaus zu verzichten. Zwei Stadträte reagieren vor der Sitzung empört.

» Warum ist Pinkwashing auch politisch?

Cremes, Taschen oder sogar Sandwichs: Im Pride-Monat Juni nutzen auch Unternehmen die Regenbogenfarben zu Marketing-Zwecken, selbst wenn sie sich sonst gar nicht für die Rechte der LGBTQIA+-Gemeinschaft einsetzen. Dieses sogenannte Pinkwashing gibt es auch auf politischer Ebene. Beispielsweise in Israel. Eine Strategie, die die LGBTQIA+-Gemeinschaft weltweit regelmäßig kritisiert.

» Auf Zürcher Friedhof entsteht Denkmal für queere Gemeinschaft

Erinnerungsort: Mit dem "Queer Memorial" entsteht auf dem Zürcher Friedhof Sihlfeld ein Denkmal für die queere Gemeinschaft.

» Daten als Asiatin, Latina oder Schwarzer - Sexualisiert und exotisiert

"Als Schwarzer bist du sicher gut im Bett und hast ein grosses Geschlechtsteil." Solche Sprüche beim Dating sind keine Komplimente, sondern purer Rassismus. "rec."-Reporterin Sofika Yogarasa spricht mit Betroffenen über Exotisierung und Sexualisierung aufgrund ihrer Herkunft.

» Queeres Leben in München: Ein Buzzcut, der alles veränderte

Ein Safe-Space beim Haarschnitt  Luxus oder Notwendigkeit? Alex Al Zaabi, 27, hat Münchens ersten queeren Friseursalon eröffnet und zeigt, was heteronormative Friseursalons nicht können.

» Stonewall-Proteste im Zeichen von Faschisierung und Repression

Rund um den 57. Jahrestag der Stonewall-Aufstände fanden auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Protestaktionen statt. Im Fokus lag die weltweit wachsende Faschisierung und damit verbundene steigende Angriffe auf LGBTI-Personen. Teilnehmer:innen betonten antifaschistischen Selbstschutz statt des Vertrauens auf bürgerliche Institutionen.

» Pride-Month: Klosterneuburgs Grüne formen Regenbogen im Gemeinderat

Im Pride-Monat Juni setzte die Fraktion ein farbenfrohes Zeichen für Vielfalt.

» Stadt Radevormwald setzt ein Zeichen: Rathaus leuchtete in den Regenbogenfarben

Zum ersten Christopher Street Day im Oberbergischen Kreis bekannte sich die Verwaltung mit einer Lichtinstallation zu Vielfalt, Toleranz und Respekt.

» Neues Meldetool: Städte bündeln ihre Kräfte gegen Sexismus und Queerfeindlichkeit

Bern, Zürich und Luzern lancieren gemeinsam "wirschauenhin.ch". Betroffene können dort sexistische und queerfeindliche Vorfälle anonym melden.

» "Thronfolge"-Star Karin Bearpark über Homophobie: "Die Wut macht mich fassungslos"

Mit dem Juni endet der Pride Month, der im Zeichen der LGBTQ-Gemeinschaft steht. Was die Aktivistinnen und Aktivisten antreibt: Ein Grossteil der queeren Menschen in der Schweiz erlebt Homophobie. So wie Podcast-Star Karin Bearpark.

» Kirche und CSD: Erster Jugendgottesdienst im Münchner Dom

Der Christopher Street Day (CSD) wird in der Regel mit bunten Kostümen und lauter Musik gefeiert. Im Münchner Liebfrauendom hingegen wurde beim ersten CSD-Jugendgottesdienst sehr leise, aber deutlich Respekt für queere Menschen eingefordert.

29. Juni 2026

» Die Anfänge der Mannschaft: "Wir sollten ein Magazin gründen!"

Als wir 2010 die erste Ausgabe von Mannschaft veröffentlichten, waren queere Lebensrealitäten im Mainstream noch kaum sichtbar. Was mit einem Telefongespräch zwischen zwei Freunden in Buenos Aires begann, endet 125 Ausgaben später in einer Medienwelt, die sich radikal verändert hat. Warum wir aufhören.

» Die japanische Drag-Ikone Akihiro Miwa ist tot: Studio Ghibli-Fans kannten sie aus mehreren Rollen

Japan hat hat eine echte Unterhaltungsikone verloren: die für ihre leuchtend gelben Haare bekannte Dragqueen Miwa aka Akihiro Maruyama. Unter anderem hatte der schillernde Star Sprechrollen in Studio Ghibli-Animes.

» Nach 49 Jahren Kampf: Spanien wird Vorreiter der LGBTIQ+-Integration, so war die erste Demo

Im Jahr 1977, zwei Jahre nach Francos Tod, setzte eine Gruppe von Aktivist:innen auf den Ramblas von Barcelona nach Jahren im Verborgenen ein Zeichen für Spaniens LGTBIQ+-Bewegung.

» Vom Welthit zur queeren Ikone: So kämpfte sich 80er-Star Jimmy Somerville aus der Alkoholsucht zurück

Mit "Smalltown Boy" und seiner unverwechselbaren Falsettstimme wurde er in den 1980ern zur Stilikone und zum offenen Sprachrohr der Schwulenbewegung: Jimmy Somerville hat immer noch viel zu sagen.

» Hürden für Regenbogenfamilien: Wenn Familie mehr als Vater, Mutter, Kind ist

Regenbogenfamilien werden Familien genannt, in denen mindestens ein Elternteil queer ist. Zwei Beispiele zeigen, wie Vielfalt gelebt werden kann.

» Queeres Leben in China: Schweizer Dragqueen trifft auf chinesische Repression

In China werden Freiräume für queere Subkulturen immer kleiner. Das erlebte ein Zürcher Drag-Künstler auf seiner Tour.