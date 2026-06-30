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» (01.07.2026) a3kultur

Was würde Freddie Mercury dazu sagen?

Weltweit steht der Juni für den politisch wichtigen "pride month". Queere Eventreihen wie der "Christopher Street Day" oder "Lovepop" zählen mittlerweile (nicht nur) in Augsburg zu festen Traditionen und Veranstaltungen in diesem Monat, die nichtmehr wegzudenken sind. Die politische Hintergrundgeschichte dieser etablierten Events gerät jedoch immer mehr in Vergessenheit.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

01. Juli 2026

» Queeres Leben: "Wo immer möglich, Bündnisse schließen"

Mit "Die weite Welt. New York bis Kapstadt" bringt der Historiker und queere Aktivist Lutz van Dijk seine Lebenserinnerungen heraus. S.a.: "Wer einen Menschen rettet, rettet die Welt" (16.06.2026)

» Was würde Freddie Mercury dazu sagen?

Weltweit steht der Juni für den politisch wichtigen "pride month". Queere Eventreihen wie der "Christopher Street Day" oder "Lovepop" zählen mittlerweile (nicht nur) in Augsburg zu festen Traditionen und Veranstaltungen in diesem Monat, die nichtmehr wegzudenken sind. Die politische Hintergrundgeschichte dieser etablierten Events gerät jedoch immer mehr in Vergessenheit.

» "Hat mein Leben gerettet": Transfrau wollte schon immer ein Mädchen sein

Christina Borchert hat zwei Suizidversuche hinter sich. Jetzt gründet sie eine Selbsthilfegruppe für Menschen mit Transidentitäten.

» Badi über trans Frauen: "Probleme gibt es selten"

Nachdem es im Marzili in Bern zu einem Eklat kam, weil sich eine trans Frau im FKK-Bereich aufhielt, stellt sich die Frage, wie Fitness-Center, Saunas und Badis FKK-Frauenbereiche regeln. S.a.: Trans Frau aus Frauenbereich im Freibad abgeführt (29.06.2026)

» "Queeres Altern" besondere Herausforderung

Der Juni rückt traditionell als "Pride-Monat" die Rechte der LGBTIQ+-Community in den Vordergrund. Ab Juli geraten diese dann oft in Vergessenheit, kritisieren NGOs jedes Jahr. "Diskurs. Das Wissenschaftsnetz" hat das Monatsende als Anlass genommen, um über aktuelle Herausforderungen zu sprechen. Erstmals gehen in den nächsten Jahren viele offen queere Menschen ins Pensionsalter über. Studien des Instituts für Höhere Studien (IHS) zeigen positive und negative Entwicklungen.

» "Freising steht für Vielfalt": Oberbürgermeisterin äußert sich zu erstem CSD in der Domstadt

Warum sich Oberbürgermeisterin Monika Schwind auf Freisings 1. Christopher Street Day am 11. Juli freut und sie die Schirmherrschaft übernommen hat, erklärt sie im Interview.

» Offenbach bekommt seinen eigenen Christopher Street Day  erster Termin 2026

Der neue Verein CSD Offenbach plant für September den ersten Christopher Street Day in Offenbach. Der Aktionstag geht auf einen Vorfall im Jahr 1969 zurück.

» Aufklärung zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt an Schulen

Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt sind Themen, welche in unsere Gesellschaft immer sichtbarer werden. Trotz dessen gibt es an vielen Schulen noch Unsicherheiten, Wissenslücken sowie Vorurteile. Und genau dort setzt queere Bildungsarbeit an, denn diese informiert, schafft einen Raum für Austausch und möchte zu einem respektvollen miteinander beitragen. Doch wie funktioniert Queere Bildungsarbeit überhaupt? Und in welchen Bereichen fehlt in Schulen noch Aufklärungsarbeit? Genau darüber sprachen wir im Interview mit Lucien, er engagiert sich für das Aufklärungsprojekt Queer und Hier.

30. Juni 2026

» Homosexuelle im Iran: Die staatliche Ermordung der Unsichtbaren

Die Verfolgung und Ermordung Homosexueller ist kein Randaspekt des Teheraner Regimes, sondern zentraler Bestandteil der Ideologie der Islamischen Republik Iran.

» Gewista verteidigt queerfeindliche Plakate: "Muss möglich sein", Pride Month abzulehnen

Die religiösen Extremisten der Gesellschaft für Tradition, Familie und Privateigentum hatten für den "Herz-Jesu-Monat" geworben

» Video von Kind, das Regenbogenflagge in den Müll wirft, ist KI-generiert

Ein Video zeigt ein Kind, das eine Regenbogenfahne in den Müll wirft. In den Kommentaren wird es gelobt, obwohl das Video nicht echt ist.

» Regenbogenfahne am Rathaus abhängen: AfD-Antrag löst Empörung aus  "populistische Symbolpolitik"

Die AfD-Fraktion beantragt, künftig auf das Hissen der Regenbogenfahne am Rathaus zu verzichten. Zwei Stadträte reagieren vor der Sitzung empört.

» Warum ist Pinkwashing auch politisch?

Cremes, Taschen oder sogar Sandwichs: Im Pride-Monat Juni nutzen auch Unternehmen die Regenbogenfarben zu Marketing-Zwecken, selbst wenn sie sich sonst gar nicht für die Rechte der LGBTQIA+-Gemeinschaft einsetzen. Dieses sogenannte Pinkwashing gibt es auch auf politischer Ebene. Beispielsweise in Israel. Eine Strategie, die die LGBTQIA+-Gemeinschaft weltweit regelmäßig kritisiert.

» Auf Zürcher Friedhof entsteht Denkmal für queere Gemeinschaft

Erinnerungsort: Mit dem "Queer Memorial" entsteht auf dem Zürcher Friedhof Sihlfeld ein Denkmal für die queere Gemeinschaft.

» Daten als Asiatin, Latina oder Schwarzer - Sexualisiert und exotisiert

"Als Schwarzer bist du sicher gut im Bett und hast ein grosses Geschlechtsteil." Solche Sprüche beim Dating sind keine Komplimente, sondern purer Rassismus. "rec."-Reporterin Sofika Yogarasa spricht mit Betroffenen über Exotisierung und Sexualisierung aufgrund ihrer Herkunft.

» Queeres Leben in München: Ein Buzzcut, der alles veränderte

Ein Safe-Space beim Haarschnitt  Luxus oder Notwendigkeit? Alex Al Zaabi, 27, hat Münchens ersten queeren Friseursalon eröffnet und zeigt, was heteronormative Friseursalons nicht können.

» Stonewall-Proteste im Zeichen von Faschisierung und Repression

Rund um den 57. Jahrestag der Stonewall-Aufstände fanden auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Protestaktionen statt. Im Fokus lag die weltweit wachsende Faschisierung und damit verbundene steigende Angriffe auf LGBTI-Personen. Teilnehmer:innen betonten antifaschistischen Selbstschutz statt des Vertrauens auf bürgerliche Institutionen.

» Pride-Month: Klosterneuburgs Grüne formen Regenbogen im Gemeinderat

Im Pride-Monat Juni setzte die Fraktion ein farbenfrohes Zeichen für Vielfalt.

» Stadt Radevormwald setzt ein Zeichen: Rathaus leuchtete in den Regenbogenfarben

Zum ersten Christopher Street Day im Oberbergischen Kreis bekannte sich die Verwaltung mit einer Lichtinstallation zu Vielfalt, Toleranz und Respekt.

» Neues Meldetool: Städte bündeln ihre Kräfte gegen Sexismus und Queerfeindlichkeit

Bern, Zürich und Luzern lancieren gemeinsam "wirschauenhin.ch". Betroffene können dort sexistische und queerfeindliche Vorfälle anonym melden.