Ausgewählter Artikel:

» (02.07.2026) Biermann Medizin

"Neurology beyond gender"  Präzisionsmedizin muss Geschlecht und Gender stärker berücksichtigen

Welche Rolle spielen Geschlecht und Gender in der Neurologie? Von fehlenden Daten, Versorgungslücken und der Präzisionsmedizin für alle.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

02. Juli 2026

» Nora Eckert: Vom §175 zum SBGG  Fortschritt als Auftrag

Nora Eckert blickt eindringlich auf verdrängte Kontinuitäten in der Ausgrenzung queerer Menschen nach 1945 und zeigt, warum Bildung und Aufklärung sowie Solidarität mit und unter queeren Menschen heute wichtiger sind denn je. Zugleich entwirft Eckert eine klare Vision für die Zukunft der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld: als kraftvolle Stimme für Menschenrechte, Bildung und gesellschaftliche Veränderung  ganz im Sinne ihres Namensgebers.

» Wie bunt ist das deutsche Fernsehen? Max und Edwin auf Spurensuche

Die Joyn-Redakteure Max und Edwin sind sonst eher Streaming-Fans. Aber sie haben sich zum Pride Month die Frage gestellt: "Können die deutschen Öffis eigentlich queer?". So sind sie ins Programm von ARD und ZDF eingetaucht und präsentieren ihre persönlichen Picks!

» Marzili-Rauswurf: SP queer hat Verständnis für verunsicherte Frauen

Dass eine trans Frau aus dem Frauenabteil des Marzili per Polizei abgeführt wurde, liege in der Verantwortung der Stadt, sagt die SP-queer-Co-Präsidentin. S.a.: Trans Frau aus Frauenbereich im Freibad abgeführt (29.06.2026)

» Ärger um CSD in Lünen: Sparkasse sagt Sponsoring ab

In zweieinhalb Wochen findet in Lünen der erste Christopher Street Day statt. Die Sparkasse sagt nun das Sponsoring dafür ab.

» "Neurology beyond gender"  Präzisionsmedizin muss Geschlecht und Gender stärker berücksichtigen

Welche Rolle spielen Geschlecht und Gender in der Neurologie? Von fehlenden Daten, Versorgungslücken und der Präzisionsmedizin für alle.

» Alwa Alibi: Magische Hände und Schraubenzieher

Die Berner Rapperin erfindet sich laufend neu. Aktuell vergnügt sie sich damit, Männlichkeit zu spielen. Ironie, Provokation oder Begehren?

» Pride-Marketing 2026: Haltung schlägt Regenbogenlogos

Eine aktuelle YouGov-Studie zeigt, dass Pride-Kommunikation nur dann wirkt, wenn sie auf echtem, langfristigem Engagement basiert. Symbolische Gesten allein überzeugen kaum  Authentizität ist der entscheidende Faktor.

» Aus Richard Wagner wird Dragqueen: Schild sorgt für Wirbel

Aus Richard Wagner wurde über Nacht eine Ikone der LGBTQ-Bewegung. Unbekannte haben in Luzern ein Strassenschild umgestaltet.

» Zehn Jahre Überzeugungsarbeit

Die Monaliesa macht einen Lila-Archiv-Schatz zugänglich  und bittet um Erinnerungsobjekte zur queeren DDR-Geschichte

01. Juli 2026

» Kölsche Band setzt ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt

Die Klüngelköpp haben mit dem Shantychor der StattGarde einen neuen Song aufgenommen, der passend zum Sommer veröffentlicht wird. "Räänboge" ist ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt.

» Queeres Leben: "Wo immer möglich, Bündnisse schließen"

Mit "Die weite Welt. New York bis Kapstadt" bringt der Historiker und queere Aktivist Lutz van Dijk seine Lebenserinnerungen heraus. S.a.: "Wer einen Menschen rettet, rettet die Welt" (16.06.2026)

» Was würde Freddie Mercury dazu sagen?

Weltweit steht der Juni für den politisch wichtigen "pride month". Queere Eventreihen wie der "Christopher Street Day" oder "Lovepop" zählen mittlerweile (nicht nur) in Augsburg zu festen Traditionen und Veranstaltungen in diesem Monat, die nichtmehr wegzudenken sind. Die politische Hintergrundgeschichte dieser etablierten Events gerät jedoch immer mehr in Vergessenheit.

» "Hat mein Leben gerettet": Transfrau wollte schon immer ein Mädchen sein

Christina Borchert hat zwei Suizidversuche hinter sich. Jetzt gründet sie eine Selbsthilfegruppe für Menschen mit Transidentitäten.

» Badi über trans Frauen: "Probleme gibt es selten"

Nachdem es im Marzili in Bern zu einem Eklat kam, weil sich eine trans Frau im FKK-Bereich aufhielt, stellt sich die Frage, wie Fitness-Center, Saunas und Badis FKK-Frauenbereiche regeln. S.a.: Trans Frau aus Frauenbereich im Freibad abgeführt (29.06.2026)

» "Queeres Altern" besondere Herausforderung

Der Juni rückt traditionell als "Pride-Monat" die Rechte der LGBTIQ+-Community in den Vordergrund. Ab Juli geraten diese dann oft in Vergessenheit, kritisieren NGOs jedes Jahr. "Diskurs. Das Wissenschaftsnetz" hat das Monatsende als Anlass genommen, um über aktuelle Herausforderungen zu sprechen. Erstmals gehen in den nächsten Jahren viele offen queere Menschen ins Pensionsalter über. Studien des Instituts für Höhere Studien (IHS) zeigen positive und negative Entwicklungen.

» "Freising steht für Vielfalt": Oberbürgermeisterin äußert sich zu erstem CSD in der Domstadt

Warum sich Oberbürgermeisterin Monika Schwind auf Freisings 1. Christopher Street Day am 11. Juli freut und sie die Schirmherrschaft übernommen hat, erklärt sie im Interview.

» Offenbach bekommt seinen eigenen Christopher Street Day  erster Termin 2026

Der neue Verein CSD Offenbach plant für September den ersten Christopher Street Day in Offenbach. Der Aktionstag geht auf einen Vorfall im Jahr 1969 zurück.

» Aufklärung zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt an Schulen

Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt sind Themen, welche in unsere Gesellschaft immer sichtbarer werden. Trotz dessen gibt es an vielen Schulen noch Unsicherheiten, Wissenslücken sowie Vorurteile. Und genau dort setzt queere Bildungsarbeit an, denn diese informiert, schafft einen Raum für Austausch und möchte zu einem respektvollen miteinander beitragen. Doch wie funktioniert Queere Bildungsarbeit überhaupt? Und in welchen Bereichen fehlt in Schulen noch Aufklärungsarbeit? Genau darüber sprachen wir im Interview mit Lucien, er engagiert sich für das Aufklärungsprojekt Queer und Hier.

30. Juni 2026

» Homosexuelle im Iran: Die staatliche Ermordung der Unsichtbaren

Die Verfolgung und Ermordung Homosexueller ist kein Randaspekt des Teheraner Regimes, sondern zentraler Bestandteil der Ideologie der Islamischen Republik Iran.

» Gewista verteidigt queerfeindliche Plakate: "Muss möglich sein", Pride Month abzulehnen

Die religiösen Extremisten der Gesellschaft für Tradition, Familie und Privateigentum hatten für den "Herz-Jesu-Monat" geworben