Ausgewählter Artikel:

» (03.07.2026) watson

Türkisch, lesbisch, gläubig: Sezens Coming-out verlief anders als gedacht

Sezen Bahadir ist gläubige Muslima und lesbisch. Weil sie dazu offen auf Social Media steht, bekommt sie viele Hasskommentare und Anfeindungen ab. Doch entmutigen lassen will sich die 23-Jährige davon nicht.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

03. Juli 2026

» Skandal und Startschuss: "Nicht der Homosexuelle ist pervers ..."

Am 3.7.1971 feiert Praunheims Film auf der Berlinale Premiere und löst einen Medienskandal aus. Er wird zum Startschuss für die Schwulen- und Lesbenbewegung.

» Türkisch, lesbisch, gläubig: Sezens Coming-out verlief anders als gedacht

Sezen Bahadir ist gläubige Muslima und lesbisch. Weil sie dazu offen auf Social Media steht, bekommt sie viele Hasskommentare und Anfeindungen ab. Doch entmutigen lassen will sich die 23-Jährige davon nicht.

» Ein sicherer Ort im Alter: Frankreichs Haus der Diversität

In Lyon hat das erste "Haus der Diversität" Frankreichs eröffnet. Das Wohnprojekt richtet sich an queere Menschen über 55  und bietet neben einem Dach über dem Kopf auch Schutz vor Einsamkeit und Ausgrenzung im Alter.

» "Wir müssen sichtbar werden."

Wie Kirche aus queeren Lebensgeschichten lernen kann. Abschlussgespräch der Tagung "Unverzichtbare Vielfalt  gestern, heute, morgen"

» Hohe Ehrung für Nürnberger Promi-Friseur

Marcel Schneider bekommt das Bundesverdienstkreuz. Der Nürnberger Promi-Friseur wird für jahrelange Benefizarbeit und sein Ehrenamt ausgezeichnet.

» Rechts-außen-Portal "Nius": Reichelts Empörungsmaschine

Als Chefredakteur von bild.de startete er 2015 eine Refugees-welcome-Kampagne. Heute hetzt Julian Reichelt mit "Nius" gegen Migranten. Trotzdem gewinnt das Portal an Einfluss  sogar in der politischen Mitte.

» "Die Entscheidung ist getroffen"  ESC-Direktor Martin Green äußert sich zu Israels Teilnahme 2027 und gibt Einblicke in die Zukunft

Das letzte Wort zur israelischen Teilnahme am Eurovision Song Contest ist gesprochen. So kann man die Worte von ESC-Direktor Martin Green gegenüber dem Magazin Variety verstehen. KAN, der israelische Sender, wird weiterhin einen Act zum Eurovision Song Contest und damit auch zum Wettbewerb 2027 in Bulgarien schicken.

» "Musste so weit kommen": Trans Frauen zum Badi-Zoff

Eine trans Frau wurde mit einem Polizeiaufgebot aus dem Berner Marzili-Bad geschmissen. Der Vorfall wirft national hohe Wellen. Drei trans Frauen erzählen, was die Debatte in ihnen auslöst.

» Trans Frau in Frauenbadi: So reagieren Besucherinnen

Ob trans Frauen in einem FKK-Frauenbad sein dürfen, ist aktuell hoch umstritten. 20 Minuten hat mit Besucherinnen von Frauenbädern gesprochen, was sie davon halten.

» Vandalenakte: Homo-Hass auf 120 m² an Gymnasium

Wirre Botschaften und Aktionen gegen Homosexuelle  und das innerhalb von zwei Wochen bereits zum zweiten Mal! Das Gymnasium Horn sagte daraufhin eine Übernachtung in der Schule ab. Die Tat scheint von langer Hand geplant worden zu sein. Aber: Die riesige Botschaft kann man vom Boden aus nur schwer lesen.

» Grüne kritisieren Gewista für queerfeindliche Botschaften im öffentlichen Raum

Die Grünen verlangen vom Werbeanbieter Gewista, nach der Plakatkampagne eines Vereins, der Homo- und Bisexualität als "Sünde" bezeichnet, klare ethische Standards für Werbeinhalte festzulegen

» Pride Run 2026: Luxemburg läuft für Vielfalt und Respekt

Der Luxembourg Pride Run vereint Menschen in Luxemburg für Vielfalt, Respekt und Gleichberechtigung  ein sportliches Zeichen für Solidarität mit der LGBTQIA+-Community.

» "Kinky Boots" kommt nach Frankfurt: Dragqueen rettet Schuhfabrik

Das English Theatre Frankfurt bringt ab 21. November eines der wildesten Musicals der vergangenen Jahre auf die Bühne. In London läuft bereits das Casting für die aufwendige Produktion.

» Unken Pride 2026: Mit Lederhose und Regenbogenflagge im Pinzgau unterwegs

Stolz, Gemeinschaft und Freude  Die Unken Pride verbindet Lederhosen und Tradition mit Regenbogenflaggen und Queerness und das mit Erfolg. Bereits zum fünften Mal veranstaltet der Verein "Heublumen" die Pride Parade in Unken im Pinzgau.

» Öko-Luftartistik im Lenbachhaus-Garten: Wenn das Mikrobiom Salti schlägt

Der "post-anthropozentrische Zirkus" besucht München  was von der mikrobiotischen Ode im Lenbachhaus-Garten zu erwarten ist.

» Zweiter CSD im Würmtal: Dragshow und Laufkundgebung in Gauting

Am Samstag, 11. Juli, findet ab 14 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Gauting der zweite Christopher-Street-Day im Würmtal statt. Organisiert wird die Kundgebung von jungen queeren und solidarischen Menschen ehrenamtlich.

02. Juli 2026

» Regenbogenfahne bleibt hängen: Stadtrat lehnt AfD-Antrag ab  ganz ohne Diskussion

Der Stadtrat hat den ersten Antrag der AfD-Fraktion kommentarlos abgelehnt. Sogar ein AfD-Mitglied stimmte dagegen, ein CSU-Stadtrat war dafür.

» Nora Eckert: Vom §175 zum SBGG  Fortschritt als Auftrag

Nora Eckert blickt eindringlich auf verdrängte Kontinuitäten in der Ausgrenzung queerer Menschen nach 1945 und zeigt, warum Bildung und Aufklärung sowie Solidarität mit und unter queeren Menschen heute wichtiger sind denn je. Zugleich entwirft Eckert eine klare Vision für die Zukunft der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld: als kraftvolle Stimme für Menschenrechte, Bildung und gesellschaftliche Veränderung  ganz im Sinne ihres Namensgebers.

» Wie bunt ist das deutsche Fernsehen? Max und Edwin auf Spurensuche

Die Joyn-Redakteure Max und Edwin sind sonst eher Streaming-Fans. Aber sie haben sich zum Pride Month die Frage gestellt: "Können die deutschen Öffis eigentlich queer?". So sind sie ins Programm von ARD und ZDF eingetaucht und präsentieren ihre persönlichen Picks!

» Marzili-Rauswurf: SP queer hat Verständnis für verunsicherte Frauen

Dass eine trans Frau aus dem Frauenabteil des Marzili per Polizei abgeführt wurde, liege in der Verantwortung der Stadt, sagt die SP-queer-Co-Präsidentin. S.a.: Trans Frau aus Frauenbereich im Freibad abgeführt (29.06.2026)