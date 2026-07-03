Ausgewählter Artikel:

» (04.07.2026) Frankfurter Rundschau

In Thüringen scheitert die AfD damit, die Gleichstellungspolitik zu torpedieren

Die AfD-Fraktion in Thüringen hat einen Gesetzentwurf eingebracht, der Kommunen und Hochschulen von der Pflicht befreien soll, Gleichstellungsbeauftragte zu beschäftigen. In Sachsen-Anhalt fordert Spitzenkandidat Siegmund zudem die Abschaffung von Frauenquoten in Betrieben.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

04. Juli 2026

» Sorge vor der Zukunft in Deutschland: Kölner CSD-Teilnehmer haben deutliche Forderungen an Merz, Weidel & Co.

Die Politik muss sich ändern! Die CSD-Teilnehmer sind sich schnell einig. Im Gespräch mit DER WESTEN packen sie aus.

» Von wegen nur Glitzer und gute Laune  Kölner Ehepaar enthüllt: "Hatten vor zwei Jahren Angst, zum CSD zu gehen"

Es ist wieder CSD in Köln  und dafür reisen auch etliche Menschen aus nah und fern an. Doch nicht bei jedem herrscht unbeschwerte Stimmung.

» In Thüringen scheitert die AfD damit, die Gleichstellungspolitik zu torpedieren

Die AfD-Fraktion in Thüringen hat einen Gesetzentwurf eingebracht, der Kommunen und Hochschulen von der Pflicht befreien soll, Gleichstellungsbeauftragte zu beschäftigen. In Sachsen-Anhalt fordert Spitzenkandidat Siegmund zudem die Abschaffung von Frauenquoten in Betrieben.

» FPÖ-Aktion: "Blau-Gelb statt Regenbogen"

Nur einen Tag lang wehte sie im St. Pöltner Landhaus  dann war die Regenbogenfahne wieder weg. Die Neos hatten sie aufgehängt, auf Intervention der FPÖ wurde sie prompt wieder entfernt.

» "Hier fühle ich mich safe": Drag Queen Pam Pengco zeigt ihre Lieblingsorte in der City

Drag Queen Pam Pengco ist ein Aushängeschild für die queere Community in Köln. Ihr Geld verdient sie als Comedy-Künstlerin und Moderatorin des Bitchy Bingo.

» Bettina Maria Böttinger  Fast ein Selbstportrait

Die Journalistin, Produzentin und ehemalige WDR-Moderatorin Bettina Böttinger feiert am 4. Juli 2026 ihren 70. Geburtstag. Sie gehört zu den beliebtesten und erfolgreichsten Persönlichkeiten im deutschen Fernsehen.

» Auf Pumps übers Kopfsteinpflaster: High-Heel-Sprint in Madrid

Die Pride Week in der spanischen Hauptstadt ist eine der größten LGBTQI -Veranstaltungen weltweit und versteht sich als Feier der queeren Kultur. Das Rennen in Schuhen mit hohen Absätzen hat sich in den vergangenen Jahren als fester Bestandteil der Feierlichkeiten etabliert.

» Badi, Sauna, WC: Das gilt für trans Personen im Ausland

Vom Sauna-Leitfaden bis zum Grundsatzurteil: Die Debatte um Frauenräume und trans Rechte wird weltweit unterschiedlich geführt.

» Neue Wendung im Marzili-Streit: Stadträtin präsentiert eigene Umfrage

Nach dem Marzili-Eklat legt FDP-Stadträtin Chantal Perriard eine eigene Umfrage vor  und fordert nun neue Zutrittsregeln fürs "Paradiesli".

03. Juli 2026

» Skandal und Startschuss: "Nicht der Homosexuelle ist pervers ..."

Am 3.7.1971 feiert Praunheims Film auf der Berlinale Premiere und löst einen Medienskandal aus. Er wird zum Startschuss für die Schwulen- und Lesbenbewegung.

» Türkisch, lesbisch, gläubig: Sezens Coming-out verlief anders als gedacht

Sezen Bahadir ist gläubige Muslima und lesbisch. Weil sie dazu offen auf Social Media steht, bekommt sie viele Hasskommentare und Anfeindungen ab. Doch entmutigen lassen will sich die 23-Jährige davon nicht.

» Ein sicherer Ort im Alter: Frankreichs Haus der Diversität

In Lyon hat das erste "Haus der Diversität" Frankreichs eröffnet. Das Wohnprojekt richtet sich an queere Menschen über 55  und bietet neben einem Dach über dem Kopf auch Schutz vor Einsamkeit und Ausgrenzung im Alter.

» "Wir müssen sichtbar werden."

Wie Kirche aus queeren Lebensgeschichten lernen kann. Abschlussgespräch der Tagung "Unverzichtbare Vielfalt  gestern, heute, morgen"

» Hohe Ehrung für Nürnberger Promi-Friseur

Marcel Schneider bekommt das Bundesverdienstkreuz. Der Nürnberger Promi-Friseur wird für jahrelange Benefizarbeit und sein Ehrenamt ausgezeichnet.

» Rechts-außen-Portal "Nius": Reichelts Empörungsmaschine

Als Chefredakteur von bild.de startete er 2015 eine Refugees-welcome-Kampagne. Heute hetzt Julian Reichelt mit "Nius" gegen Migranten. Trotzdem gewinnt das Portal an Einfluss  sogar in der politischen Mitte.

» "Die Entscheidung ist getroffen"  ESC-Direktor Martin Green äußert sich zu Israels Teilnahme 2027 und gibt Einblicke in die Zukunft

Das letzte Wort zur israelischen Teilnahme am Eurovision Song Contest ist gesprochen. So kann man die Worte von ESC-Direktor Martin Green gegenüber dem Magazin Variety verstehen. KAN, der israelische Sender, wird weiterhin einen Act zum Eurovision Song Contest und damit auch zum Wettbewerb 2027 in Bulgarien schicken.

» "Musste so weit kommen": Trans Frauen zum Badi-Zoff

Eine trans Frau wurde mit einem Polizeiaufgebot aus dem Berner Marzili-Bad geschmissen. Der Vorfall wirft national hohe Wellen. Drei trans Frauen erzählen, was die Debatte in ihnen auslöst.

» Trans Frau in Frauenbadi: So reagieren Besucherinnen

Ob trans Frauen in einem FKK-Frauenbad sein dürfen, ist aktuell hoch umstritten. 20 Minuten hat mit Besucherinnen von Frauenbädern gesprochen, was sie davon halten.

» Vandalenakte: Homo-Hass auf 120 m² an Gymnasium

Wirre Botschaften und Aktionen gegen Homosexuelle  und das innerhalb von zwei Wochen bereits zum zweiten Mal! Das Gymnasium Horn sagte daraufhin eine Übernachtung in der Schule ab. Die Tat scheint von langer Hand geplant worden zu sein. Aber: Die riesige Botschaft kann man vom Boden aus nur schwer lesen.

» Grüne kritisieren Gewista für queerfeindliche Botschaften im öffentlichen Raum

Die Grünen verlangen vom Werbeanbieter Gewista, nach der Plakatkampagne eines Vereins, der Homo- und Bisexualität als "Sünde" bezeichnet, klare ethische Standards für Werbeinhalte festzulegen