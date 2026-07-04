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» (05.07.2026) watson

"Die Ruhe vor dem Sturm": Gibt es 2026 zum letzten Mal CSDs in Sachsen-Anhalt? Was mit der AfD droht

Die AfD droht in Sachsen-Anhalt bald alleine zu regieren. Queers befürchten deutliche Einschränkungen ihrer Rechte oder gar, tyrannisiert zu werden. Wie weit kann die AfD gehen?

Die neusten Meldungen der Presseschau:

05. Juli 2026

» Feministin über das Gesellschaftssystem: "Wir sollten das Patriarchat auf die Couch schicken"

Das straff organisierte Patriachat ist für feministische Kräfte gefährlich. Dagegen hilft die Suche nach Gemeinsamkeiten, glaubt Katharina Linnepe.

» Homophobe Werbung: Vermarktung mit Schwulenwitz. Echt jetzt?

Ein Wärmepumpen-Unternehmen geht WM-Kickern und dem Slogan "Nichts für Wärmeduscher" auf KundInnenjagd. Wie geistlos, gestrig und gar nicht witzig.

» Antifaschismus nach vorne denken: Wir können gewinnen

Die AfD war nie stärker, der Antifaschismus selten so bedrängt. Woran liegt das? Wie kann es sich ändern? Und woher Zuversicht nehmen, wenn vieles düster scheint?

» Schwule Liebe in Gefahr

Dank ihrer Liebesrituale sind Hans-Henning Lotze und sein Partner Konrad seit vielen Jahren ein glückliches Paar. Aber die zunehmende Queerfeindlichkeit macht ihnen Angst

» Vom Schutzraum zur Tel-Aviv-Pride: Die selektive Blindheit von "Queers for Palestine"

Wie LGBTQ-Identität als moralischer Ausweis für eine Bewegung benutzt wird, deren dominante Kräfte queeres Leben nicht schützen, sondern zerstören würden.

» "Die Ruhe vor dem Sturm": Gibt es 2026 zum letzten Mal CSDs in Sachsen-Anhalt? Was mit der AfD droht

Die AfD droht in Sachsen-Anhalt bald alleine zu regieren. Queers befürchten deutliche Einschränkungen ihrer Rechte oder gar, tyrannisiert zu werden. Wie weit kann die AfD gehen?

» Kölner Travestie-Star reicht es: "Der CSD verkommt zu einer Fetisch-Parade"

Der CSD hat Köln komplett im Griff. Travestie-Größe Julie Voyage ärgert sich jedoch über die immer größer werdende Gruppe an Gästen, die das Wochenende nutzt, um eigene Fetische auszuleben.

» Christopher Street Day in der AfD-Hochburg

Wie sicher sind queere Menschen in Deutschland?

» Queere Rechte auf dem Rückzug? So ist die Lage in Europa

Beim CSD protestieren Hunderttausende Menschen für queere Rechte, gleichzeitig geraten diese zunehmend unter Druck. Der Europa-Vergleich.

» Rosalía und Cara Delevingne: Queere Beziehungstipps auf der Bühne

Auf ihrer LUX-Tournee in London lud Rosalía Cara Delevingne in ihren Bühnen-Beichtstuhl. Die Schauspielerin sprach über queere Beziehungsmuster  Rosalía antwortete mit klaren Tipps.

» Trans-Frau im Berner Marzilibad: Wir führen die falsche Debatte!

"Eine reife Gesellschaft erkennt an, dass unterschiedliche Bedürfnisse nebeneinander existieren können", schreibt Kolumnistin Chris Oeuvray.

» Erste Pride-Parade in Villach

Am Samstag fand in Villach erstmals eine Pride-Parade statt. Mehr als 100 Menschen zogen durch die Stadt, um ein Zeichen für Vielfalt und gegen Diskriminierung zu setzen. Die Veranstaltung wurde von Franziska Müller und ihrem Verein organisiert.

» CSD in Köln: Kirche ringt um Umgang mit Homosexualität

Zum 36. Mal findet an diesem Wochenende in Köln der Christopher Street Day statt  auch mit katholischer Beteiligung. Für die Kirche ist es immer noch eine ungeklärte Frage, wie mit queeren Menschen umzugehen ist.

» CSD im Ruhrgebiet: So viele Christopher-Street-Days wie nie

Bunte Regenbogenfahnen und laute Parolen: Die Städte Oberhausen, Hattingen und Lünen feiern ihre CSD-Premiere.

04. Juli 2026

» Sorge vor der Zukunft in Deutschland: Kölner CSD-Teilnehmer haben deutliche Forderungen an Merz, Weidel & Co.

Die Politik muss sich ändern! Die CSD-Teilnehmer sind sich schnell einig. Im Gespräch mit DER WESTEN packen sie aus.

» Von wegen nur Glitzer und gute Laune  Kölner Ehepaar enthüllt: "Hatten vor zwei Jahren Angst, zum CSD zu gehen"

Es ist wieder CSD in Köln  und dafür reisen auch etliche Menschen aus nah und fern an. Doch nicht bei jedem herrscht unbeschwerte Stimmung.

» In Thüringen scheitert die AfD damit, die Gleichstellungspolitik zu torpedieren

Die AfD-Fraktion in Thüringen hat einen Gesetzentwurf eingebracht, der Kommunen und Hochschulen von der Pflicht befreien soll, Gleichstellungsbeauftragte zu beschäftigen. In Sachsen-Anhalt fordert Spitzenkandidat Siegmund zudem die Abschaffung von Frauenquoten in Betrieben.

» FPÖ-Aktion: "Blau-Gelb statt Regenbogen"

Nur einen Tag lang wehte sie im St. Pöltner Landhaus  dann war die Regenbogenfahne wieder weg. Die Neos hatten sie aufgehängt, auf Intervention der FPÖ wurde sie prompt wieder entfernt.

» "Hier fühle ich mich safe": Drag Queen Pam Pengco zeigt ihre Lieblingsorte in der City

Drag Queen Pam Pengco ist ein Aushängeschild für die queere Community in Köln. Ihr Geld verdient sie als Comedy-Künstlerin und Moderatorin des Bitchy Bingo.

» Bettina Maria Böttinger  Fast ein Selbstportrait

Die Journalistin, Produzentin und ehemalige WDR-Moderatorin Bettina Böttinger feiert am 4. Juli 2026 ihren 70. Geburtstag. Sie gehört zu den beliebtesten und erfolgreichsten Persönlichkeiten im deutschen Fernsehen.