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» (05.07.2026) taz

Feministin über das Gesellschaftssystem: "Wir sollten das Patriarchat auf die Couch schicken"

Das straff organisierte Patriachat ist für feministische Kräfte gefährlich. Dagegen hilft die Suche nach Gemeinsamkeiten, glaubt Katharina Linnepe.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

05. Juli 2026

» Feministin über das Gesellschaftssystem: "Wir sollten das Patriarchat auf die Couch schicken"

Das straff organisierte Patriachat ist für feministische Kräfte gefährlich. Dagegen hilft die Suche nach Gemeinsamkeiten, glaubt Katharina Linnepe.

» Homophobe Werbung: Vermarktung mit Schwulenwitz. Echt jetzt?

Ein Wärmepumpen-Unternehmen geht WM-Kickern und dem Slogan "Nichts für Wärmeduscher" auf KundInnenjagd. Wie geistlos, gestrig und gar nicht witzig.

» Antifaschismus nach vorne denken: Wir können gewinnen

Die AfD war nie stärker, der Antifaschismus selten so bedrängt. Woran liegt das? Wie kann es sich ändern? Und woher Zuversicht nehmen, wenn vieles düster scheint?

» Schwule Liebe in Gefahr

Dank ihrer Liebesrituale sind Hans-Henning Lotze und sein Partner Konrad seit vielen Jahren ein glückliches Paar. Aber die zunehmende Queerfeindlichkeit macht ihnen Angst

» Vom Schutzraum zur Tel-Aviv-Pride: Die selektive Blindheit von "Queers for Palestine"

Wie LGBTQ-Identität als moralischer Ausweis für eine Bewegung benutzt wird, deren dominante Kräfte queeres Leben nicht schützen, sondern zerstören würden.

» "Die Ruhe vor dem Sturm": Gibt es 2026 zum letzten Mal CSDs in Sachsen-Anhalt? Was mit der AfD droht

Die AfD droht in Sachsen-Anhalt bald alleine zu regieren. Queers befürchten deutliche Einschränkungen ihrer Rechte oder gar, tyrannisiert zu werden. Wie weit kann die AfD gehen?

» Kölner Travestie-Star reicht es: "Der CSD verkommt zu einer Fetisch-Parade"

Der CSD hat Köln komplett im Griff. Travestie-Größe Julie Voyage ärgert sich jedoch über die immer größer werdende Gruppe an Gästen, die das Wochenende nutzt, um eigene Fetische auszuleben.

» Christopher Street Day in der AfD-Hochburg

Wie sicher sind queere Menschen in Deutschland?

» Queere Rechte auf dem Rückzug? So ist die Lage in Europa

Beim CSD protestieren Hunderttausende Menschen für queere Rechte, gleichzeitig geraten diese zunehmend unter Druck. Der Europa-Vergleich.

» Rosalía und Cara Delevingne: Queere Beziehungstipps auf der Bühne

Auf ihrer LUX-Tournee in London lud Rosalía Cara Delevingne in ihren Bühnen-Beichtstuhl. Die Schauspielerin sprach über queere Beziehungsmuster  Rosalía antwortete mit klaren Tipps.

» Trans-Frau im Berner Marzilibad: Wir führen die falsche Debatte!

"Eine reife Gesellschaft erkennt an, dass unterschiedliche Bedürfnisse nebeneinander existieren können", schreibt Kolumnistin Chris Oeuvray.

» Erste Pride-Parade in Villach

Am Samstag fand in Villach erstmals eine Pride-Parade statt. Mehr als 100 Menschen zogen durch die Stadt, um ein Zeichen für Vielfalt und gegen Diskriminierung zu setzen. Die Veranstaltung wurde von Franziska Müller und ihrem Verein organisiert.

» CSD in Köln: Kirche ringt um Umgang mit Homosexualität

Zum 36. Mal findet an diesem Wochenende in Köln der Christopher Street Day statt  auch mit katholischer Beteiligung. Für die Kirche ist es immer noch eine ungeklärte Frage, wie mit queeren Menschen umzugehen ist.

» CSD im Ruhrgebiet: So viele Christopher-Street-Days wie nie

Bunte Regenbogenfahnen und laute Parolen: Die Städte Oberhausen, Hattingen und Lünen feiern ihre CSD-Premiere.

04. Juli 2026

» Sorge vor der Zukunft in Deutschland: Kölner CSD-Teilnehmer haben deutliche Forderungen an Merz, Weidel & Co.

Die Politik muss sich ändern! Die CSD-Teilnehmer sind sich schnell einig. Im Gespräch mit DER WESTEN packen sie aus.

» Von wegen nur Glitzer und gute Laune  Kölner Ehepaar enthüllt: "Hatten vor zwei Jahren Angst, zum CSD zu gehen"

Es ist wieder CSD in Köln  und dafür reisen auch etliche Menschen aus nah und fern an. Doch nicht bei jedem herrscht unbeschwerte Stimmung.

» In Thüringen scheitert die AfD damit, die Gleichstellungspolitik zu torpedieren

Die AfD-Fraktion in Thüringen hat einen Gesetzentwurf eingebracht, der Kommunen und Hochschulen von der Pflicht befreien soll, Gleichstellungsbeauftragte zu beschäftigen. In Sachsen-Anhalt fordert Spitzenkandidat Siegmund zudem die Abschaffung von Frauenquoten in Betrieben.

» FPÖ-Aktion: "Blau-Gelb statt Regenbogen"

Nur einen Tag lang wehte sie im St. Pöltner Landhaus  dann war die Regenbogenfahne wieder weg. Die Neos hatten sie aufgehängt, auf Intervention der FPÖ wurde sie prompt wieder entfernt.

» "Hier fühle ich mich safe": Drag Queen Pam Pengco zeigt ihre Lieblingsorte in der City

Drag Queen Pam Pengco ist ein Aushängeschild für die queere Community in Köln. Ihr Geld verdient sie als Comedy-Künstlerin und Moderatorin des Bitchy Bingo.

» Bettina Maria Böttinger  Fast ein Selbstportrait

Die Journalistin, Produzentin und ehemalige WDR-Moderatorin Bettina Böttinger feiert am 4. Juli 2026 ihren 70. Geburtstag. Sie gehört zu den beliebtesten und erfolgreichsten Persönlichkeiten im deutschen Fernsehen.