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» (06.07.2026) WDR

Pride im Ukraine-Krieg: Kölner CSD schickt Hoffnung ins Krisengebiet

Hunderttausende feiern beim Christopher Street Day in Köln die Vielfalt. Gäste aus der Ukraine senden eine besondere Botschaft.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

06. Juli 2026

» "Wir sind keine Schublade, wir sind eine ganze Kommode"

Schauspieler Sandro utalo alias Dragqueen Miss Sara Jevo verhandelt am Nationaltheater Mannheim in der Inszenierung "Miss Sara Jevo" queer-migrantische Identität. Mit einer auf der Bühne inszenierten Reise auf den Balkan dokumentiert er Drag als widerständige und politische Kunstform. Ein persönliches Statement über Drag, Migration und sein Alter Ego Miss Sara Jevo.

» Angriffe auf Schwule über Dating-Apps: Online in die Falle gelockt

Über Apps wie "Grindr" werden Schwule zu vermeintlichen Dates animiert - und dann beraubt, angegriffen, gedemütigt. Auch Sänger Leopold wurde Opfer. S.a.: Leopold nach Grindr-Attacke: "Die Scham muss die Seite wechseln" (30.05.2026)

» "Zwischen Pride-Partys und Alltagsangst": Queeres Leben in Traunstein

Am Tag vor dem großen Christopher Street Day (CSD) in München beleuchtete eine Veranstaltung der Grünen im "Hofbräustüberl" in Traunstein die ungeschönte Realität der lokalen queeren Community. Die Überschrift lautete: "Queeres Leben in Traunstein  Zwischen Pride-Partys und Allltagsangst". Die Berichte der Betroffenen zeigten deutlich: Es fehlt an Akzeptanz im Alltag  und vor allem an Schutzräumen.

» "Liebe ist kein Trend": CSD in oberbayerischer Stadt gefeiert  Drag-Queen aus München angereist

Bunt und ausgelassen ging es am Samstag in Schongau zu. Rund 300 Menschen demonstrierten beim 6. Christopher-Street-Day für Vielfalt und Akzeptanz. Unter dem Motto "Liebe ist kein Trend" waren dabei auch nachdenkliche Töne zu vernehmen.

» FC-Schlachtrufe auf dem Wagen: Beim CSD spielt Köln schon Champions League

Der 1. FC Köln hat am Sonntag mit einem eigenen Wagen an der CSD-Parade in Köln teilgenommen. Der FC-Tross hatte sichtlich Spaß. Zwei Profis waren auch dabei.

» "The Sound of Pride": Köln, wie es schwingt und klatscht

Das WDR-Funkhausorchester feiert "The Sound of Pride" anlässlich des Christopher Street Day in Köln.

» Pride im Ukraine-Krieg: Kölner CSD schickt Hoffnung ins Krisengebiet

Hunderttausende feiern beim Christopher Street Day in Köln die Vielfalt. Gäste aus der Ukraine senden eine besondere Botschaft.

» Warum eine Regenbogenflagge Bad Hersfeld spaltet und vereint

Ein vermeintlicher Formfehler löst eine Welle des Protests aus. Am Freitag zeigten Bad Hersfelder Bürgerinnen und Bürger lautstark Flagge gegen Bürokratie und für Vielfalt. Doch hinter den Kulissen schwelt ein tieferer Konflikt...

» Vielfaltspicknick rollt 40-Quadratmeter-Regenbogenfahne aus

Das Aktionsbündnis "Lich steht auf" hat zum ersten Vielfaltspicknick in den Bürgerpark eingeladen. Die Regenbogenfahne war einen Tag zuvor noch beim AfD-Parteitag in Erfurt im Einsatz.

» #100 Ronja von Rönne über Querness, Eifersucht und Beziehungen  an einem Tisch mit Alinas Ex

Für unsere 100. Folge haben wir uns etwas ganz Besonderes für euch überlegt! Wir haben nämlich Alinas Ex-Freundin (und die erste Frau, mit der sie jemals etwas hatte) in unseren Podcast eingeladen. Und das ist niemand Gerinigeres als Bestseller-Autorin und Moderatorin Ronja von Rönne. Gemeinsam sprechen wir über ihre ersten Erfahrungen mit Queerness, Eifersucht Beziehungen, und noch so vieles mehr. Es wird spicy

» Wiener Theologe widerspricht kirchlicher Genderkritik

In kirchlichen Kreisen ist oft von "Gender-Ideologie" die Rede. Auch der Vatikan warnte 2024 vor einem Verlust der Geschlechterdifferenz. Der Theologe und Ethiker Gerhard Marschütz widerspricht dieser Sicht.

» Kleinabaoho über Liebe, Musik und queere Sichtbarkeit

Kleinabaoho spricht über Emotionen nach dem Auftritt, queere Sichtbarkeit, Romantik und warum ihre Musik Menschen Mut geben soll.

05. Juli 2026

» Feministin über das Gesellschaftssystem: "Wir sollten das Patriarchat auf die Couch schicken"

Das straff organisierte Patriachat ist für feministische Kräfte gefährlich. Dagegen hilft die Suche nach Gemeinsamkeiten, glaubt Katharina Linnepe.

» Homophobe Werbung: Vermarktung mit Schwulenwitz. Echt jetzt?

Ein Wärmepumpen-Unternehmen geht WM-Kickern und dem Slogan "Nichts für Wärmeduscher" auf KundInnenjagd. Wie geistlos, gestrig und gar nicht witzig.

» Antifaschismus nach vorne denken: Wir können gewinnen

Die AfD war nie stärker, der Antifaschismus selten so bedrängt. Woran liegt das? Wie kann es sich ändern? Und woher Zuversicht nehmen, wenn vieles düster scheint?

» Schwule Liebe in Gefahr

Dank ihrer Liebesrituale sind Hans-Henning Lotze und sein Partner Konrad seit vielen Jahren ein glückliches Paar. Aber die zunehmende Queerfeindlichkeit macht ihnen Angst

» Vom Schutzraum zur Tel-Aviv-Pride: Die selektive Blindheit von "Queers for Palestine"

Wie LGBTQ-Identität als moralischer Ausweis für eine Bewegung benutzt wird, deren dominante Kräfte queeres Leben nicht schützen, sondern zerstören würden.

» "Die Ruhe vor dem Sturm": Gibt es 2026 zum letzten Mal CSDs in Sachsen-Anhalt? Was mit der AfD droht

Die AfD droht in Sachsen-Anhalt bald alleine zu regieren. Queers befürchten deutliche Einschränkungen ihrer Rechte oder gar, tyrannisiert zu werden. Wie weit kann die AfD gehen?

» Kölner Travestie-Star reicht es: "Der CSD verkommt zu einer Fetisch-Parade"

Der CSD hat Köln komplett im Griff. Travestie-Größe Julie Voyage ärgert sich jedoch über die immer größer werdende Gruppe an Gästen, die das Wochenende nutzt, um eigene Fetische auszuleben.

» Christopher Street Day in der AfD-Hochburg

Wie sicher sind queere Menschen in Deutschland?