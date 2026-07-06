Ausgewählter Artikel:

» (07.07.2026) Süddeutsche Zeitung

Jodeln gegen die AfD: Tjo tjo iri, tjo tjo iri, tjo tjo ri ridi ho e tjo iri

Nein, das ist kein versehentlich gedruckter Blindtext, sondern der "Sterzinger Andachtsjodler". Vor einem Jahr sabotierten Aktivisten mit der Melodie das Sommerinterview von Alice Weidel. Über das Jodeln als Protestform.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. Juli 2026

» Justiz-Knall in NRW: Teenager (16) beschimpft schwules Paar im Netz  das kostet ihn jetzt 1.600 Euro

Hetze im Netz? Für ein homosexuelles Pärchen aus NRW beinahe Alltag. Nun gehen sie rechtlich vor und verraten einen wichtigen Tipp.

» Jodeln gegen die AfD: Tjo tjo iri, tjo tjo iri, tjo tjo ri ridi ho e tjo iri

Nein, das ist kein versehentlich gedruckter Blindtext, sondern der "Sterzinger Andachtsjodler". Vor einem Jahr sabotierten Aktivisten mit der Melodie das Sommerinterview von Alice Weidel. Über das Jodeln als Protestform.

» Bautzen und Buenos Aires: Warum wir queer-antifaschistische Solidarität brauchen

CSD-Veranstaltungen wurden zuletzt immer wieder von extrem Rechten angegriffen. Nicht nur darum passen antifaschistischer Widerstand und queeres Engagement gut zusammen.

» Skurrile Minderheit BSW von CSD-Parade ausgeschlossen

Berliner CSD-Verein lässt die von der Partei angemeldete Fußgruppe nicht zu. Landesvorsitzender Alexander King spricht von mangelnder Vielfalt.

» Trans*skript einer Debatte

Während die Politik über angeblich zu niedrige Hürden für trans Menschen diskutiert, erlebt unsere Kolumnistin, wie hoch die Hürden wirklich sind.

» Hass gegen queeres Leben: Viele kommentieren unter Klarnamen

Knapp 1.000 Hasskommentare prasselten auf den LSVD Berlin-Brandenburg ein. Bei der Auswertung mit der Polizei fiel ein Detail auf, das kaum jemand erwartet hätte.

» Widerliche Hasswelle nach CSD in Köln: Morgen trifft es vielleicht dich

Der CSD ist vorbei und die Hasswelle im Netz schwappt über. Ganz ehrlich: Was ist los mit euch? Euch droht DAMIT sogar Haft. Ein Kommentar.

» 11.000 Glasflaschen gesammelt: Kaum Müll in den Straßen nach CSD

Die CSD-Demonstration hat die Innenstadt ordentlich hinterlassen. Die AWB war für die Aufräumarbeiten zuständig.

» ART: 30 Jahre HIV-Therapie

1996 hatte die ART ihren Durchbruch  auf der Welt-Aids-Konferenz in Vancouver im Juli und dann bald auch in den reichen Länder der Welt.

» Grüne entdecken den starken Mann - Manifest gegen linken "Beschämungsdiskurs"

Die Grünen wollen sich wieder stärker den Männern widmen: 13 Politiker unterzeichneten ein Manifest für ein positiveres Männerbild. Auch wegen der AfD.

06. Juli 2026

» "Wir sind keine Schublade, wir sind eine ganze Kommode"

Schauspieler Sandro utalo alias Dragqueen Miss Sara Jevo verhandelt am Nationaltheater Mannheim in der Inszenierung "Miss Sara Jevo" queer-migrantische Identität. Mit einer auf der Bühne inszenierten Reise auf den Balkan dokumentiert er Drag als widerständige und politische Kunstform. Ein persönliches Statement über Drag, Migration und sein Alter Ego Miss Sara Jevo.

» Angriffe auf Schwule über Dating-Apps: Online in die Falle gelockt

Über Apps wie "Grindr" werden Schwule zu vermeintlichen Dates animiert - und dann beraubt, angegriffen, gedemütigt. Auch Sänger Leopold wurde Opfer. S.a.: Leopold nach Grindr-Attacke: "Die Scham muss die Seite wechseln" (30.05.2026)

» "Zwischen Pride-Partys und Alltagsangst": Queeres Leben in Traunstein

Am Tag vor dem großen Christopher Street Day (CSD) in München beleuchtete eine Veranstaltung der Grünen im "Hofbräustüberl" in Traunstein die ungeschönte Realität der lokalen queeren Community. Die Überschrift lautete: "Queeres Leben in Traunstein  Zwischen Pride-Partys und Allltagsangst". Die Berichte der Betroffenen zeigten deutlich: Es fehlt an Akzeptanz im Alltag  und vor allem an Schutzräumen.

» "Liebe ist kein Trend": CSD in oberbayerischer Stadt gefeiert  Drag-Queen aus München angereist

Bunt und ausgelassen ging es am Samstag in Schongau zu. Rund 300 Menschen demonstrierten beim 6. Christopher-Street-Day für Vielfalt und Akzeptanz. Unter dem Motto "Liebe ist kein Trend" waren dabei auch nachdenkliche Töne zu vernehmen.

» FC-Schlachtrufe auf dem Wagen: Beim CSD spielt Köln schon Champions League

Der 1. FC Köln hat am Sonntag mit einem eigenen Wagen an der CSD-Parade in Köln teilgenommen. Der FC-Tross hatte sichtlich Spaß. Zwei Profis waren auch dabei.

» "The Sound of Pride": Köln, wie es schwingt und klatscht

Das WDR-Funkhausorchester feiert "The Sound of Pride" anlässlich des Christopher Street Day in Köln.

» Pride im Ukraine-Krieg: Kölner CSD schickt Hoffnung ins Krisengebiet

Hunderttausende feiern beim Christopher Street Day in Köln die Vielfalt. Gäste aus der Ukraine senden eine besondere Botschaft.

» Warum eine Regenbogenflagge Bad Hersfeld spaltet und vereint

Ein vermeintlicher Formfehler löst eine Welle des Protests aus. Am Freitag zeigten Bad Hersfelder Bürgerinnen und Bürger lautstark Flagge gegen Bürokratie und für Vielfalt. Doch hinter den Kulissen schwelt ein tieferer Konflikt...

» Vielfaltspicknick rollt 40-Quadratmeter-Regenbogenfahne aus

Das Aktionsbündnis "Lich steht auf" hat zum ersten Vielfaltspicknick in den Bürgerpark eingeladen. Die Regenbogenfahne war einen Tag zuvor noch beim AfD-Parteitag in Erfurt im Einsatz.

» #100 Ronja von Rönne über Querness, Eifersucht und Beziehungen  an einem Tisch mit Alinas Ex

Für unsere 100. Folge haben wir uns etwas ganz Besonderes für euch überlegt! Wir haben nämlich Alinas Ex-Freundin (und die erste Frau, mit der sie jemals etwas hatte) in unseren Podcast eingeladen. Und das ist niemand Gerinigeres als Bestseller-Autorin und Moderatorin Ronja von Rönne. Gemeinsam sprechen wir über ihre ersten Erfahrungen mit Queerness, Eifersucht Beziehungen, und noch so vieles mehr. Es wird spicy