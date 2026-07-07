Ausgewählter Artikel:

» (09.07.2026) nd

Regisseurin Leyla Bouzid: "Das Ungesagte ist allgegenwärtig"

Regisseurin Leyla Bouzid begleitet in ihrem Film "Mit leiser Stimme" die junge queere Lilia in ihr Heimatland Tunesien. S.a.: Der schwule tote Onkel und die lesbische Nichte (08.07.2026)

Die neusten Meldungen der Presseschau:

09. Juli 2026

» CSD greife lesbische Sichtbarkeit "dreist" an: Berliner Dyke*March findet wieder statt  mit neuen Konflikten

Der Dyke*March Berlin kann in diesem Jahr doch auf die Straße gehen. Es gibt erneut Querelen: mit dem großen CSD, aber auch Palästina und Israel drohen die lesbische Community wieder zu spalten.

» Unsichtbare Krise HIV/Aids

HIV/Aids und das Ende verlässlicher Hilfe: Gery Keszler und Jürgen Pettinger im Gespräch mit Andreas Jungwirth

» Dringlichkeitsantrag für Regenbogenfahne vor dem Rathaus abgelehnt

Der Dringlichkeitsantrag der Grünen, das Rumer Rathaus im Rahmen des Pride-Monats mit der Regenbogenfahne zu beflaggen, fand in der jüngsten Gemeinderatssitzung keine Mehrheit.

» Freiburg: Aktivist wehrt sich vor Gericht gegen Repressionen bei Stonewall-Demonstration

Am Dienstag fand in Freiburg ein Gerichtsprozess statt: Einem Aktivisten wurde vorgeworfen, bei einer Stonewall-Demonstration gegen das Versammlungsgesetz verstoßen zu haben. Sowohl der Angeklagte als auch die solidarische Prozessbegleitung nutzten den Prozess, um für den LGBTI+ Befreiungskampf einzustehen.

» Colognepride 2026: CSD ist keine Anstandsschau  und schon gar keine Bühne für Ausgrenzung

Warum das Interview von Ken Reise alias Julie Voyage nicht nur enttäuschend, sondern politisch gefährlich ist Der Christopher Street Day war nie dafür da, dass sich queere Menschen möglichst harmlos, angepasst und mehrheitsfähig präsentieren.

» Regisseurin Leyla Bouzid: "Das Ungesagte ist allgegenwärtig"

Regisseurin Leyla Bouzid begleitet in ihrem Film "Mit leiser Stimme" die junge queere Lilia in ihr Heimatland Tunesien. S.a.: Der schwule tote Onkel und die lesbische Nichte (08.07.2026)

» Queere Bücher: Romane und Krimis mit queeren Hauptfiguren  Buchtipps

Die Zeiten, in denen queere und diverse Figuren allenfalls eine Nebenrolle in Büchern einnehmen konnten, sind zum Glück vorbei.

» Christopher Street Day in St. Tönis: Was der dritte CSD im Kreis Viersen bietet

Mehr als 20 Organisationen, Künstler und Freiwillige haben den CSD in Tönisvorst monatelang vorbereitet. Was am Samstag nach außen wie ein Fest wirkt, steckt voller politischer Botschaften. Was die Besucher erwartet.

» Ein politischer Pride-Monat

Während in der Türkei einer queeren Kreuzfahrt das Anlegen durch die Behörden verweigert wird, erlebt Deutschland einen Pride-Monat, der so politisch ist wie schon lange nicht mehr. Gut so, findet unser Autor Wolfgang Schürger.

08. Juli 2026

» Erstmals Christopher Street Day in Freising: "Queere Sichtbarkeit ist wichtig"

In Freising findet am Samstag der erste CSD statt. Veranstalter Michael Firlus hofft, dass dieser zu einer festen Einrichtung wird.

» Farbe bekennen: Warum Pride mehr ist als ein Fest

Pride fördert Sichtbarkeit, Gleichberechtigung und Respekt für LGBTQIA+-Menschen, erinnert an Widerstand und fordert gesellschaftlichen Fortschritt gegen Diskriminierung und für eine offene, vielfältige Gesellschaft.

» Angriffe auf queere Menschen im Regenbogenkiez

Auch im Regenbogenkiez in Berlin gibt es zunehmend Übergriffe auf queere Menschen. Ein Galerist aus Schöneberg erzählt von Attacken und Zensur in sozialen Medien.

» Man wird nicht als Mann geboren, man wird dazu gemacht

Jungen lernen früh, ihre Gefühle wegzudrücken und Härte zu zeigen. Das ist gefährlich für sie selbst und für andere. Der Leitartikel.

» Ein Tag im Leben von Dela

Dela studiert im vierten Semester Politikwissenschaften an der Universität Bremen und nimmt up2date. für einen Tag mit

» Segen für homosexuelles Paar? Kardinal Radcliffe klärt Rolle bei Messe

Ein homosexuelles Paar feierte einen Dankgottesdienst  und ließ sich an dessen Schluss segnen. Der britische Kardinal Timothy Radcliffe war selbst bei dem Gottesdienst dabei und ging nun auf Kritik daran ein.

» Queer-migrantische Räume: Eine tanzende Gemeinde

In einem Berliner Kulturzentrum schafft ein kurdischer Tanzworkshop einen Raum, in dem sich Herkunft, Kultur und Queerness treffen - ohne Angst.

07. Juli 2026

» Justiz-Knall in NRW: Teenager (16) beschimpft schwules Paar im Netz  das kostet ihn jetzt 1.600 Euro

Hetze im Netz? Für ein homosexuelles Pärchen aus NRW beinahe Alltag. Nun gehen sie rechtlich vor und verraten einen wichtigen Tipp.

» Jodeln gegen die AfD: Tjo tjo iri, tjo tjo iri, tjo tjo ri ridi ho e tjo iri

Nein, das ist kein versehentlich gedruckter Blindtext, sondern der "Sterzinger Andachtsjodler". Vor einem Jahr sabotierten Aktivisten mit der Melodie das Sommerinterview von Alice Weidel. Über das Jodeln als Protestform.

» Bautzen und Buenos Aires: Warum wir queer-antifaschistische Solidarität brauchen

CSD-Veranstaltungen wurden zuletzt immer wieder von extrem Rechten angegriffen. Nicht nur darum passen antifaschistischer Widerstand und queeres Engagement gut zusammen.

» Skurrile Minderheit BSW von CSD-Parade ausgeschlossen

Berliner CSD-Verein lässt die von der Partei angemeldete Fußgruppe nicht zu. Landesvorsitzender Alexander King spricht von mangelnder Vielfalt.