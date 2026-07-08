Ausgewählter Artikel:

» (10.07.2026) Groove

Das WHOLE-Kollektiv über das anstehende Festival: "Queerness ist nicht nur Identität, sondern auch eine Haltung"

Das WHOLE ist das erste große queere Technofestival in Europa. Das Betreiber:innenkollektiv spricht über den Weg dorthin, die Expansion des Formats nach Brasilien  und die diesjährige Ausgabe, die in einer Woche beginnt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

10. Juli 2026

» Debatte im Gemeinderat: Neudörfl erhält Regenbogen-Schutzweg

Vor gut einem Jahr ließ die Gemeinde Neudörfl vom Kuratorium für Verkehrssicherheit ein Gutachten erstellen, das die Möglichkeit beziehungsweise Notwendigkeit von zwei Schutzwegen untersuchen sollte. Dieses kam zu dem Ergebnis, dass das Verkehrsaufkommen auf der Pöttschingerstraße im Bereich des Sportplatzes die Errichtung eines Schutzweges rechtfertigt. Der Gemeinderat beschloss nun mit großer parteiübergreifender Mehrheit von SPÖ, ÖVP und GRÜNEN- bei einer Gegenstimme der FPÖ -, diesen Schutzweg mit Regenbogenfarben zu unterlegen.

» Terror-Pläne gegen Vienna Pride: Prozess in St. Pölten fortgesetzt

Am Landesgericht St. Pölten ist am Donnerstag ein im Zusammenhang mit angeblichen Anschlagsplänen auf die Wiener Regenbogenparade der LGBTIQ+-Community am 17. Juni 2023 stehender Prozess fortgesetzt worden. Einem nicht geständigen Brüderpaar im Alter von 20 und 23 Jahren werden terroristische Vereinigung und kriminelle Organisation angelastet. Mehrere Zeugen sind am Donnerstag befragt worden. Die Verhandlung geht am kommenden Dienstag weiter, dann könnten auch Urteile fallen.

» Homosexualität als Sünde: Nmecha im Netzwerk radikaler Christen?

Vor Milliarden Menschen warb der deutsche Nationalspieler Felix Nmecha bei der WM für seinen christlichen Glauben. Recherchen des ARD-Magazins MONITOR und der Sportschau zeigen, dass dahinter eine Kampagne steckt, die Homosexualität als Sünde begreift, Schwangerschaftsabbrüche als "Satans Plan" verurteilt und Andersgläubige missionieren will.

» Alice Weidel will keine Gleichberechtigung

Alice Weidel beschwert sich über die homofeindlichen Positionen im Wahlprogramm der AfD Sachsen-Anhalt. Wer jedoch denkt, sie strebe eine gerechte Gesellschaft an, täuscht sich. Ihr homosexuelles Selbstverständnis entspricht keiner Realität, außer ihrer eigenen  und das wird sie nicht schützen, schreibt Sibel Schick im Campact-Blog.

» Anzeige gegen "verstörenden" Sexualkunde-Unterricht beschäftigt St. Galler Justiz

Die St. Galler Anklagekammer hat eine Beschwerde gegen die Nichtanhandnahme einer Strafanzeige zum Sexualkundeunterricht teilweise gutgeheissen.

» Das WHOLE-Kollektiv über das anstehende Festival: "Queerness ist nicht nur Identität, sondern auch eine Haltung"

Das WHOLE ist das erste große queere Technofestival in Europa. Das Betreiber:innenkollektiv spricht über den Weg dorthin, die Expansion des Formats nach Brasilien  und die diesjährige Ausgabe, die in einer Woche beginnt.

» Gastbeitrag zum CSD: Freiheit schützen, queere Vielfalt zeigen!

Warum es beim Christopher Street Day nicht einfach nur um Regenbogen-Flaggen geht  sondern um unsere Demokratie. Ein Gastbeitrag von dem hessischen Staatsminister Timon Gremmels.

09. Juli 2026

» Ein Luxemburger führt Touristen durchs queere Berlin

Als Stadtführer macht Jeff Mannes die oft vergessene Geschichte stigmatisierter Menschen sichtbar. Bei einer Tour erzählt er von Queerfeindlichkeit und dem Kampf gegen das Vergessen.

» Maik Brückner: Den Vielen zugewandt

Inspiriert von Hirschfelds historischem Institut für Sexualwissenschaft skizziert Maik Brückner seine Vision eines offenen Community-Zentrums, das den Ansprüchen der queeren Communitys heute gerecht wird. Wo er in seiner Vision die BMH verortet, erfahren Sie ebenso, wie seine konkrete Perspektive für die BMH der Zukunft: Als eine Impulsgeberin und Vernetzerin, die Debatten nicht top-down, sondern mit allen für alle queeren Menschen führt.

» CSD greife lesbische Sichtbarkeit "dreist" an: Berliner Dyke*March findet wieder statt  mit neuen Konflikten

Der Dyke*March Berlin kann in diesem Jahr doch auf die Straße gehen. Es gibt erneut Querelen: mit dem großen CSD, aber auch Palästina und Israel drohen die lesbische Community wieder zu spalten.

» Unsichtbare Krise HIV/Aids

HIV/Aids und das Ende verlässlicher Hilfe: Gery Keszler und Jürgen Pettinger im Gespräch mit Andreas Jungwirth

» Dringlichkeitsantrag für Regenbogenfahne vor dem Rathaus abgelehnt

Der Dringlichkeitsantrag der Grünen, das Rumer Rathaus im Rahmen des Pride-Monats mit der Regenbogenfahne zu beflaggen, fand in der jüngsten Gemeinderatssitzung keine Mehrheit.

» Freiburg: Aktivist wehrt sich vor Gericht gegen Repressionen bei Stonewall-Demonstration

Am Dienstag fand in Freiburg ein Gerichtsprozess statt: Einem Aktivisten wurde vorgeworfen, bei einer Stonewall-Demonstration gegen das Versammlungsgesetz verstoßen zu haben. Sowohl der Angeklagte als auch die solidarische Prozessbegleitung nutzten den Prozess, um für den LGBTI+ Befreiungskampf einzustehen.

» Colognepride 2026: CSD ist keine Anstandsschau  und schon gar keine Bühne für Ausgrenzung

Warum das Interview von Ken Reise alias Julie Voyage nicht nur enttäuschend, sondern politisch gefährlich ist Der Christopher Street Day war nie dafür da, dass sich queere Menschen möglichst harmlos, angepasst und mehrheitsfähig präsentieren.

» Regisseurin Leyla Bouzid: "Das Ungesagte ist allgegenwärtig"

Regisseurin Leyla Bouzid begleitet in ihrem Film "Mit leiser Stimme" die junge queere Lilia in ihr Heimatland Tunesien. S.a.: Der schwule tote Onkel und die lesbische Nichte (08.07.2026)

» Queere Bücher: Romane und Krimis mit queeren Hauptfiguren  Buchtipps

Die Zeiten, in denen queere und diverse Figuren allenfalls eine Nebenrolle in Büchern einnehmen konnten, sind zum Glück vorbei.

» Christopher Street Day in St. Tönis: Was der dritte CSD im Kreis Viersen bietet

Mehr als 20 Organisationen, Künstler und Freiwillige haben den CSD in Tönisvorst monatelang vorbereitet. Was am Samstag nach außen wie ein Fest wirkt, steckt voller politischer Botschaften. Was die Besucher erwartet.

» Ein politischer Pride-Monat

Während in der Türkei einer queeren Kreuzfahrt das Anlegen durch die Behörden verweigert wird, erlebt Deutschland einen Pride-Monat, der so politisch ist wie schon lange nicht mehr. Gut so, findet unser Autor Wolfgang Schürger.

08. Juli 2026

» Erstmals Christopher Street Day in Freising: "Queere Sichtbarkeit ist wichtig"

In Freising findet am Samstag der erste CSD statt. Veranstalter Michael Firlus hofft, dass dieser zu einer festen Einrichtung wird.

» Farbe bekennen: Warum Pride mehr ist als ein Fest

Pride fördert Sichtbarkeit, Gleichberechtigung und Respekt für LGBTQIA+-Menschen, erinnert an Widerstand und fordert gesellschaftlichen Fortschritt gegen Diskriminierung und für eine offene, vielfältige Gesellschaft.