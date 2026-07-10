Ausgewählter Artikel:

» (11.07.2026) Welt

Die neue Lust am zweiten Blick

Die Museen entdecken Homosexualität und queere Ausstellungen als Besuchermagneten. Wird daraus wirklich neue Kunstgeschichte  oder ist es nur ein zeitgemäßes Framing für alte Bilder?

Die neusten Meldungen der Presseschau:

11. Juli 2026

» Peter-Maffay-Konzert in Regensburg: Tabaluga bei der Rechten

Peter Maffay gibt sein vorerst letztes Konzert bei den Festspielen von Gloria von Thurn und Taxis. Und die Fans? Beklagen nur die hohen Ticketpreise.

» Forscher: Christliche Fundamentalisten nähern sich rechtem Rand

Drei Fragen an den Theologen Pinsch zu seiner Studie "Rechter Glaube"

» Die neue Lust am zweiten Blick

Die Museen entdecken Homosexualität und queere Ausstellungen als Besuchermagneten. Wird daraus wirklich neue Kunstgeschichte  oder ist es nur ein zeitgemäßes Framing für alte Bilder?

» Streit um Magnus-Hirschfeld-Tag: Gericht gibt Pantisano recht

Ein Streit um die Teilnahme an einer Veranstaltung zum Magnus-Hirschfeld-Tag führte zu einer juristischen Auseinandersetzung zwischen einem Berliner Arzt und dem Queerbeauftragten Alfonso Pantisano. Nun liegt ein Beschluss vor: Pantisano hat rechtmäßig von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht

» Wenn der Regenbogen verschwindet, bleibt die Angst

Heute darf Luxemburg feiern, morgen muss das Land aber liefern, meint Gastautor Roland Herrmann zur Luxembourg Pride.

» "Ich gehe nicht mehr Hand in Hand mit meinem Mann auf der Straße"

Während am Samstag der Equality March durch Luxemburg-Stadt zieht, blickt Jason mit gemischten Gefühlen auf die Pride.

» Meningokokken-Impfung: Kein Kreuzschutz vor Gonorrhö

Gegen Gonorrhö gibt es keinen Impfstoff. Beobachtungsstudien haben aber Hinweise darauf geliefert, dass eine Impfung gegen Meningokokken einen gewissen Kreuzschutz vor Gonorrhö bietet. Dies hat sich nun in einer randomisierten, placebokontrollierten Studie nicht bestätigt.

» Helene Fischer holt Drag-Queen-Double auf die Bühne  die Botschaft berührt alle

Helene Fischer holt Veit Alex auf die Bühne. Vor rund 50.000 Menschen spricht er offen über Mobbing, seine Zeit in der Psychiatrie und macht anderen Betroffenen Mut.

» Pride-Flagge auf Halbmast  Trauer um Opfer

Zum Zeichen der Anteilnahme und der Trauer um diejenigen, die gewaltsame Übergriffe, Verfolgung und Stigmatisierung aufgrund ihrer Genderidentität, ihrer...

» TV-Star sagt kurzfristig zu: Kommen dieses Jahr deutlich mehr Gäste zum CSD Pirna?

Ein TV-Star am DJ-Pult, eine prominente Eröffnungsrede und dazu 25 Grad: Beim queeren Fest in der 40.000-Einwohner-Stadt könnten an diesem Samstag besonders viele Gäste kommen.

» Queere Bücher schaffen Gemeinschaft und machen Vielfalt sichtbar

Seit rund einem Jahr trifft sich in der Duisburger Stadtbibliothek ein queerer Lesezirkel. Im Mittelpunkt stehen Fantasy-Romane, queere Geschichten und die Freude am Lesen. Niemand muss hier seine Identität erklären.

» Pro Familia und Stadt Konstanz eröffnen erste amtliche queere Beratungsstelle im Landkreis

Burga Asol verdrückt sich ihre Tränen, bei der Eröffnung der ersten queeren Beratungsstelle von der Stadt Konstanz im Landkreis am Freitag, 3. Juli. Sie ist Mutter einer Trans-Person und hätte sich eine Anlaufstelle gewünscht, als ihr Kind sich 2025 geoutet hatte.

» CSD-Verein in Stuttgart feiert mit Parade und Kulturwochen 25 Jahre Jubiläum

Schon im vergangenen Jahr kamen mehrere hunderttausend Menschen in die Landeshauptstadt, um das queere Leben zu feiern. Doch auch politische Forderungen gehören zum Event.

» CSD in Sachsen: Veranstaltungen in Leipzig, Pirna und Geithain setzen Zeichen für Vielfalt

Während in Leipzig die CSD-Woche beginnt, steht in Pirna die 15. Ausgabe des Christopher Street Day an. In Geithain findet erstmals ein CSD statt.

» Regenbogenfahne am Rathaus: Mönchengladbach bereitet sich auf CSD-Woche vor

Oberbürgermeister Felix Heinrichs hat die Regenbogenfahne am Rathaus Abteiberg gehisst. Am 18. Juli wird die Innenstadt zum Schauplatz der queeren Bewegung.

10. Juli 2026

» Debatte im Gemeinderat: Neudörfl erhält Regenbogen-Schutzweg

Vor gut einem Jahr ließ die Gemeinde Neudörfl vom Kuratorium für Verkehrssicherheit ein Gutachten erstellen, das die Möglichkeit beziehungsweise Notwendigkeit von zwei Schutzwegen untersuchen sollte. Dieses kam zu dem Ergebnis, dass das Verkehrsaufkommen auf der Pöttschingerstraße im Bereich des Sportplatzes die Errichtung eines Schutzweges rechtfertigt. Der Gemeinderat beschloss nun mit großer parteiübergreifender Mehrheit von SPÖ, ÖVP und GRÜNEN- bei einer Gegenstimme der FPÖ -, diesen Schutzweg mit Regenbogenfarben zu unterlegen.

» Terror-Pläne gegen Vienna Pride: Prozess in St. Pölten fortgesetzt

Am Landesgericht St. Pölten ist am Donnerstag ein im Zusammenhang mit angeblichen Anschlagsplänen auf die Wiener Regenbogenparade der LGBTIQ+-Community am 17. Juni 2023 stehender Prozess fortgesetzt worden. Einem nicht geständigen Brüderpaar im Alter von 20 und 23 Jahren werden terroristische Vereinigung und kriminelle Organisation angelastet. Mehrere Zeugen sind am Donnerstag befragt worden. Die Verhandlung geht am kommenden Dienstag weiter, dann könnten auch Urteile fallen.

» Homosexualität als Sünde: Nmecha im Netzwerk radikaler Christen?

Vor Milliarden Menschen warb der deutsche Nationalspieler Felix Nmecha bei der WM für seinen christlichen Glauben. Recherchen des ARD-Magazins MONITOR und der Sportschau zeigen, dass dahinter eine Kampagne steckt, die Homosexualität als Sünde begreift, Schwangerschaftsabbrüche als "Satans Plan" verurteilt und Andersgläubige missionieren will.

» Alice Weidel will keine Gleichberechtigung

Alice Weidel beschwert sich über die homofeindlichen Positionen im Wahlprogramm der AfD Sachsen-Anhalt. Wer jedoch denkt, sie strebe eine gerechte Gesellschaft an, täuscht sich. Ihr homosexuelles Selbstverständnis entspricht keiner Realität, außer ihrer eigenen  und das wird sie nicht schützen, schreibt Sibel Schick im Campact-Blog.

» Anzeige gegen "verstörenden" Sexualkunde-Unterricht beschäftigt St. Galler Justiz

Die St. Galler Anklagekammer hat eine Beschwerde gegen die Nichtanhandnahme einer Strafanzeige zum Sexualkundeunterricht teilweise gutgeheissen.