Ausgewählter Artikel:

» (12.07.2026) buten un binnen

Rund 900 Menschen demonstrieren beim CSD in Bremerhaven

Unter dem Motto "Let's get loud  für Vielfalt und Demokratie!" sollte der Christopher Street Day für gesellschaftlichen Zusammenhalt stehen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

12. Juli 2026

» CSD in Kiel: 5.000 Menschen demonstrieren für queere Rechte

In Kiel hat am Samstag der Christopher Street Day (CSD) stattgefunden. Das Motto lautete diesmal "Sichere Häfen für alle". Damit wollten die Veranstalter ein Zeichen gegen Diskriminierung und rechte Hetze setzen.

» Erster queerer Demozug: "Nie wieder still"  So schön war die CSD-Parade in Wesel

Laut, bunt, friedlich und voller Liebe  so sollte der erste Umzug zum Christopher Street Day in Wesel werden. Wir haben die erste queere Parade der Weseler Stadtgeschichte vom Großen Markt bis zum Berliner Tor begleitet.

» "Ihr gehört dazu"  Erster CSD in Hattingen wird zum emotionalen Signal für Vielfalt

Hattingen hat Geschichte geschrieben  und dabei Herz gezeigt. Beim ersten Christopher Street Day (CSD) der Stadt wurde am Samstag (11. Juli 2026) nicht nur gefeiert, sondern ein kraftvolles Zeichen für Offenheit, Mut und Zusammenhalt gesetzt.

» Rund 900 Menschen demonstrieren beim CSD in Bremerhaven

Unter dem Motto "Let's get loud  für Vielfalt und Demokratie!" sollte der Christopher Street Day für gesellschaftlichen Zusammenhalt stehen.

» Tausende Menschen feiern "Monnem Pride" 2026

Die "Monnem Pride" ist mit rund 8.000 Teilnehmenden das größte Pride-Event der Rhein-Neckar-Region. Auch in diesem Jahr wurde für Vielfalt und Inklusion demonstriert.

11. Juli 2026

» Peter-Maffay-Konzert in Regensburg: Tabaluga bei der Rechten

Peter Maffay gibt sein vorerst letztes Konzert bei den Festspielen von Gloria von Thurn und Taxis. Und die Fans? Beklagen nur die hohen Ticketpreise.

» Forscher: Christliche Fundamentalisten nähern sich rechtem Rand

Drei Fragen an den Theologen Pinsch zu seiner Studie "Rechter Glaube"

» Die neue Lust am zweiten Blick

Die Museen entdecken Homosexualität und queere Ausstellungen als Besuchermagneten. Wird daraus wirklich neue Kunstgeschichte  oder ist es nur ein zeitgemäßes Framing für alte Bilder?

» Streit um Magnus-Hirschfeld-Tag: Gericht gibt Pantisano recht

Ein Streit um die Teilnahme an einer Veranstaltung zum Magnus-Hirschfeld-Tag führte zu einer juristischen Auseinandersetzung zwischen einem Berliner Arzt und dem Queerbeauftragten Alfonso Pantisano. Nun liegt ein Beschluss vor: Pantisano hat rechtmäßig von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht

» Wenn der Regenbogen verschwindet, bleibt die Angst

Heute darf Luxemburg feiern, morgen muss das Land aber liefern, meint Gastautor Roland Herrmann zur Luxembourg Pride.

» "Ich gehe nicht mehr Hand in Hand mit meinem Mann auf der Straße"

Während am Samstag der Equality March durch Luxemburg-Stadt zieht, blickt Jason mit gemischten Gefühlen auf die Pride.

» Meningokokken-Impfung: Kein Kreuzschutz vor Gonorrhö

Gegen Gonorrhö gibt es keinen Impfstoff. Beobachtungsstudien haben aber Hinweise darauf geliefert, dass eine Impfung gegen Meningokokken einen gewissen Kreuzschutz vor Gonorrhö bietet. Dies hat sich nun in einer randomisierten, placebokontrollierten Studie nicht bestätigt.

» Helene Fischer holt Drag-Queen-Double auf die Bühne  die Botschaft berührt alle

Helene Fischer holt Veit Alex auf die Bühne. Vor rund 50.000 Menschen spricht er offen über Mobbing, seine Zeit in der Psychiatrie und macht anderen Betroffenen Mut.

» Pride-Flagge auf Halbmast  Trauer um Opfer

Zum Zeichen der Anteilnahme und der Trauer um diejenigen, die gewaltsame Übergriffe, Verfolgung und Stigmatisierung aufgrund ihrer Genderidentität, ihrer...

» TV-Star sagt kurzfristig zu: Kommen dieses Jahr deutlich mehr Gäste zum CSD Pirna?

Ein TV-Star am DJ-Pult, eine prominente Eröffnungsrede und dazu 25 Grad: Beim queeren Fest in der 40.000-Einwohner-Stadt könnten an diesem Samstag besonders viele Gäste kommen.

» Queere Bücher schaffen Gemeinschaft und machen Vielfalt sichtbar

Seit rund einem Jahr trifft sich in der Duisburger Stadtbibliothek ein queerer Lesezirkel. Im Mittelpunkt stehen Fantasy-Romane, queere Geschichten und die Freude am Lesen. Niemand muss hier seine Identität erklären.

» Pro Familia und Stadt Konstanz eröffnen erste amtliche queere Beratungsstelle im Landkreis

Burga Asol verdrückt sich ihre Tränen, bei der Eröffnung der ersten queeren Beratungsstelle von der Stadt Konstanz im Landkreis am Freitag, 3. Juli. Sie ist Mutter einer Trans-Person und hätte sich eine Anlaufstelle gewünscht, als ihr Kind sich 2025 geoutet hatte.

» CSD-Verein in Stuttgart feiert mit Parade und Kulturwochen 25 Jahre Jubiläum

Schon im vergangenen Jahr kamen mehrere hunderttausend Menschen in die Landeshauptstadt, um das queere Leben zu feiern. Doch auch politische Forderungen gehören zum Event.

» CSD in Sachsen: Veranstaltungen in Leipzig, Pirna und Geithain setzen Zeichen für Vielfalt

Während in Leipzig die CSD-Woche beginnt, steht in Pirna die 15. Ausgabe des Christopher Street Day an. In Geithain findet erstmals ein CSD statt.

» Regenbogenfahne am Rathaus: Mönchengladbach bereitet sich auf CSD-Woche vor

Oberbürgermeister Felix Heinrichs hat die Regenbogenfahne am Rathaus Abteiberg gehisst. Am 18. Juli wird die Innenstadt zum Schauplatz der queeren Bewegung.