Ausgewählter Artikel:

» (13.07.2026) derStandard.at

Miteinander statt gegeneinander: "13 Fragen" von ZDF-Unbubble

Dieses Debattenformat bringt Leute mit verschiedenen Meinungen zusammen und zeigt, wie aus Kontroversen ein Dialog entstehen kann

Die neusten Meldungen der Presseschau:

13. Juli 2026

» Miteinander statt gegeneinander: "13 Fragen" von ZDF-Unbubble

Dieses Debattenformat bringt Leute mit verschiedenen Meinungen zusammen und zeigt, wie aus Kontroversen ein Dialog entstehen kann

» Mehr als Freundschaft: Nele & Edith verliebten sich trotz Ehe

Als Nele und Edith sich kennenlernten waren sie beide noch mit ihrem jeweiligen Mann verheiratet und hatten je zwei Kinder. Schnell merkten sie, dass das hier aber mehr als Freundschaft werden würde und so stellte die Begegnung ihre Leben ziemlich auf den Kopf.

» PR-Aktion kurz vor der Wahl: Wegners Wagen auf dem CSD  Winken statt Wirken

Zum Berliner CSD leistet sich der Regierende Bürgermeister erstmals einen eigenen Truck. Die Senatskanzlei lässt sich den Spaß allerhand kosten. S.a.: Kritik am CSD-Engagement in Berlin: "Selbstprofilierung zwei Monate vor der Wahl"? (10.07.2026)

» Slowakei: Gleichgeschlechtliche Ehen unerwünscht

In der Slowakei existieren nach einer Verfassungsreform nur noch zwei Geschlechter: Mann und Frau. Gleichgeschlechtliche Ehen sind unerwünscht, die Regierung spricht von einem Kampf gegen die "LGBTI-Ideologie". Premier Robert Fico vergleicht die Ehe für alle mit einer Ehe zwischen "Hund und Katze". Obwohl europäische Gerichte die Anerkennung solcher Ehen verlangen, verweigert die Slowakei sie weiterhin.

» Was dagegen? Marchas de Orgullo und Gegenbewegungen

"Die Contramarcha ist nicht nur ein Alternativ-CSD, sondern eine Erinnerung daran, dass Stolz entweder politisch ist oder gar nicht existiert."

» "Glitzer ist politisch": Zweiter CSD steigt in Wolfratshausen  Veranstalter rechnen mit Großevent

Am Samstag, 1. August, findet in Wolfratshausen zum zweiten Mal eine Parade zum Christopher Street Day statt. Die Veranstalter erwarten mehr als die 150 bis 350 Teilnehmer vom Vorjahr.

» "Kein Ort zu klein für Menschenrechte": Über 600 Menschen beim ersten CSD in Hattingen

Bunte Fahnen, gute Laune, klare Botschaft: Hattingen hat seinen ersten CSD gefeiert  und auch den ersten im Ennepe-Ruhr-Kreis.

» Erster Christopher Street Day in Freising setzt überwältigendes Zeichen der Vielfalt

Unzählige Menschen sind beim ersten CSD in Freising für Toleranz und Vielfalt auf die Straße gegangen. Freising hat damit Stadtgeschichte geschrieben. Ein Priester entschuldigte sich bei der Community.

» Christopher Street Day in Winterthur: 450 Personen ziehen friedlich durch Winterthur

Der CSD verlief am Samstag ohne Zwischenfälle. Rund 450 Personen nahmen an der bewilligten Demonstration teil.

12. Juli 2026

» CSD in Kiel: 5.000 Menschen demonstrieren für queere Rechte

In Kiel hat am Samstag der Christopher Street Day (CSD) stattgefunden. Das Motto lautete diesmal "Sichere Häfen für alle". Damit wollten die Veranstalter ein Zeichen gegen Diskriminierung und rechte Hetze setzen.

» Erster queerer Demozug: "Nie wieder still"  So schön war die CSD-Parade in Wesel

Laut, bunt, friedlich und voller Liebe  so sollte der erste Umzug zum Christopher Street Day in Wesel werden. Wir haben die erste queere Parade der Weseler Stadtgeschichte vom Großen Markt bis zum Berliner Tor begleitet.

» "Ihr gehört dazu"  Erster CSD in Hattingen wird zum emotionalen Signal für Vielfalt

Hattingen hat Geschichte geschrieben  und dabei Herz gezeigt. Beim ersten Christopher Street Day (CSD) der Stadt wurde am Samstag (11. Juli 2026) nicht nur gefeiert, sondern ein kraftvolles Zeichen für Offenheit, Mut und Zusammenhalt gesetzt.

» Rund 900 Menschen demonstrieren beim CSD in Bremerhaven

Unter dem Motto "Let's get loud  für Vielfalt und Demokratie!" sollte der Christopher Street Day für gesellschaftlichen Zusammenhalt stehen.

» Tausende Menschen feiern "Monnem Pride" 2026

Die "Monnem Pride" ist mit rund 8.000 Teilnehmenden das größte Pride-Event der Rhein-Neckar-Region. Auch in diesem Jahr wurde für Vielfalt und Inklusion demonstriert.

11. Juli 2026

» Peter-Maffay-Konzert in Regensburg: Tabaluga bei der Rechten

Peter Maffay gibt sein vorerst letztes Konzert bei den Festspielen von Gloria von Thurn und Taxis. Und die Fans? Beklagen nur die hohen Ticketpreise.

» Forscher: Christliche Fundamentalisten nähern sich rechtem Rand

Drei Fragen an den Theologen Pinsch zu seiner Studie "Rechter Glaube"

» Die neue Lust am zweiten Blick

Die Museen entdecken Homosexualität und queere Ausstellungen als Besuchermagneten. Wird daraus wirklich neue Kunstgeschichte  oder ist es nur ein zeitgemäßes Framing für alte Bilder?

» Streit um Magnus-Hirschfeld-Tag: Gericht gibt Pantisano recht

Ein Streit um die Teilnahme an einer Veranstaltung zum Magnus-Hirschfeld-Tag führte zu einer juristischen Auseinandersetzung zwischen einem Berliner Arzt und dem Queerbeauftragten Alfonso Pantisano. Nun liegt ein Beschluss vor: Pantisano hat rechtmäßig von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht

» Wenn der Regenbogen verschwindet, bleibt die Angst

Heute darf Luxemburg feiern, morgen muss das Land aber liefern, meint Gastautor Roland Herrmann zur Luxembourg Pride.

» "Ich gehe nicht mehr Hand in Hand mit meinem Mann auf der Straße"

Während am Samstag der Equality March durch Luxemburg-Stadt zieht, blickt Jason mit gemischten Gefühlen auf die Pride.