Ausgewählter Artikel:

» (14.07.2026) ref.ch

Vorkämpferin für LGBTQ-Rechte: Zwei Frauen im Pfarrhaus? Da winkten die Kirchgemeinden ab

Brigitte Hauser und ihre Partnerin haben als lesbisches Pfarrpaar Ablehnung und Diskriminierung erlebt. Sie haben sich auch für die Rechte von queeren Menschen eingesetzt. Nun geht Hauser in Pension und sagt: "Wir haben beruflich alles erreicht."

Die neusten Meldungen der Presseschau:

14. Juli 2026

» Vorkämpferin für LGBTQ-Rechte: Zwei Frauen im Pfarrhaus? Da winkten die Kirchgemeinden ab

Brigitte Hauser und ihre Partnerin haben als lesbisches Pfarrpaar Ablehnung und Diskriminierung erlebt. Sie haben sich auch für die Rechte von queeren Menschen eingesetzt. Nun geht Hauser in Pension und sagt: "Wir haben beruflich alles erreicht."

» Ein Hammerschlag gegen Toiletten-Überwachung

Wie Corny Littmann die Polizeiüberwachung von Schwulen am 02. Juli 1980 entlarvte und wie die Installation "Hammerschlag" daran erinnert.

» "Queers and Friends" bringt queere und nichtqueere Menschen zusammen

Der neue Frankfurter Verein organisiert Afterwork-Treffen, Wanderungen und Museumsbesuche. Ziel ist es, Vorurteile abzubauen und queeres Leben das ganze Jahr über sichtbar zu machen.

» "Ich war verheiratet und habe 2 Kinder  bin aber schwul"

Über die Hälfte seines Lebens trägt Y. (54) ein Geheimnis mit sich. Der zweifache Vater ist schwul. Heute ist er geoutet und fühlt sich am wohlsten, wenn er als "Femboy" unterwegs ist.

» Klassische Geschlechterrollen überwunden: Mit zwei Medaillen zurück von den Gay Games 2026

Claudia Thomas und Susanne Kundt, Yogalehrerinnen aus Ühlingen-Birkendorf, tanzten gemeinsam und erfolgeich beim internationalen LGBTQ-Sportevent in Valencia.

» Rekordteilnahme beim CSD in Biberach

Rund 500 Menschen haben am dritten Christopher Street Day (CSD) in Biberach am Sonntag ein Zeichen für Vielfalt, Akzeptanz und Gleichberechtigung gesetzt. Die Besucherzahl stieg damit im Vergleich zu 2025 erneut.

» 30 Jahre ART: "Dürfen wir uns diese Hoffnung erlauben?"

Nach der Welt-Aids-Konferenz in Vancouver 1996 erlebte Silke Eggers die lebensrettende Wirkung der HIV-Kombinationstherapie bei Freund*innen

» Votos virales  die HIV-Medikamenten-Krise und die Wahlen in Kolumbien

Analyse der Love Lazers zur Knappheit bei HIV-Medikamenten in Kolumbien vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen 2026

» FAQ: Welche Daten darf die Polizei erfassen und speichern?

Die Polizei darf für Strafverfolgung und Gefahrenabwehr personenbezogene Daten erheben. Die Speicherung ist gesetzlich geregelt. Doch es gibt Kritik.

» Transidentität: Orientierung gebendes Handbuch

Das Thema Transidentität hat in den letzten Jahren viel Raum im psychotherapeutisch-ärztlichen Diskurs eingenommen, unter anderem durch den Paradigmenwechsel von einer pathologischen Betrachtungsweise hin zu einer geschlechtlichen Varietät und einer Selbstbestimmung

» Polizei ermittelt nach LGBTQ-feindlichen Schmierereien

Nach Fällen von schwerer Sachbeschädigung und Verhetzung im Bereich des Bundesrealgymnasiums (BRG) Horn ermittelt die Polizei. Unbekannte Täter hinterließen LGBTQ-feindliche Botschaften und hohen Sachschaden.

» "Große Unternehmen, verschwindet von der LuxPride!"

Mitglieder von déi Jonk Lénk haben am Samstag Flugblätter verteilt und die LuxPride mit einem Banner, das sich gegen große Unternehmen richtete, "bewusst gestört".

» Jahresbericht 2025 in NRW: Ministerin Schäffer  "Jeder Fall von Diskriminierung ist einer zu viel"

Vier neue Anlaufstellen in NRW machen ein niedrigschwelliges Angebot: Anonym können Betroffene und Zeugen dort von Beleidigungen, Anfeindungen und Angriffen berichten. Die ersten Erkenntnisse: Frauen und queere Menschen erleben besonders viel Hass. S.a.: MIQ NRW: 258 queerfeindliche Vorfälle in 2025 (13.07.2026)

» Hass, Hetze und Angst: Luna Möbius warnt zum CSD-Start in Leipzig

Leipzig startet in die CSD-Woche: Die queere Community fordert Sichtbarkeit, Schutz und dauerhaften politischen Rückhalt.

» "Drag saved my life": Die Dragqueen Gaby Tupper im Interview

Gaby Tupper ist Dragqueen, Künstlerin und Stadtführerin. Seit zehn Jahren bietet sie Touren durch Schöneberg an. Im Interview spricht sie über das veränderte politische Klima im Regenbogenkiez am Nollendorfplatz, Drag als Schutzschild gegen Hass und Hetze und darüber, was wir heute von Marlene Dietrich lernen können

» Frankfurter CSD zieht mit Demo durch die Innenstadt und feiert queeres Leben mit großem Programm am Mainufer

Der Christopher Street Day findet vom 16. bis 19. Juli am nördlichen Mainufer statt. Die Demo startet am Samstag um 12 Uhr in der Braubachstraße  angeführt vom Frankfurter Volleyball-Verein.

» Queere Jugendliche in Schleswig-Holstein: Ministerin besteht auf "Deadnames"

In Schleswig-Holstein werden Zeugnisse auf die Namen ausgestellt, queere Jugendliche abgelegt haben. Bundesweit machen zahlreiche Behörden es anders. S.a.: Queeres Jugendnetzwerk: Kein Deadnaming auf Schulzeugnissen (04.07.2026)

» "Queere Community: Appell von Zürichs Golta war symbolträchtig!"

Zürich Stadtpräsident Golta sagte an der Pride, dass die queere Community in Zürichs Herz gehöre. Kolumnistin Verena E. Brunschweiger lobt seinen Auftritt.

13. Juli 2026

» Miteinander statt gegeneinander: "13 Fragen" von ZDF-Unbubble

Dieses Debattenformat bringt Leute mit verschiedenen Meinungen zusammen und zeigt, wie aus Kontroversen ein Dialog entstehen kann

» Mehr als Freundschaft: Nele & Edith verliebten sich trotz Ehe

Als Nele und Edith sich kennenlernten waren sie beide noch mit ihrem jeweiligen Mann verheiratet und hatten je zwei Kinder. Schnell merkten sie, dass das hier aber mehr als Freundschaft werden würde und so stellte die Begegnung ihre Leben ziemlich auf den Kopf.