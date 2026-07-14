Ausgewählter Artikel:

» (15.07.2026) NÖN

Pride in Wiener Neustadt mit Licht und Schatten

Gut besucht präsentierte sich die 4. Wiener Neustadt Pride. Die NEOS brachen ihre Teilnahme jedoch vorzeitig ab und kritisierten den Fokus der Veranstaltung.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

15. Juli 2026

» Ungarn nach Orbán: Hoffnung für queere Menschen wächst

Unter der Regierung von Viktor Orbán wurden queere Menschen in Ungarn entrechtet. Nach dem Machtwechsel besteht Hoffnung auf mehr Gleichberechtigung.

» Veranstaltung zum CSD an der Rupert-Neudeck-Gesamtschule: "Wenn Freunde ein Problem mit dir haben, sind es wohl keine Freunde"

Vereinsmitglieder des Kreis Queersen sprachen vor Schülern der RNG Tönisvorst über Homophobie, HIV und Suizid  unzensiert und direkt. Schulleiter Andreas Kaiser spricht von einem "hochemotionalen Erlebnis".

» Pride in Wiener Neustadt mit Licht und Schatten

Gut besucht präsentierte sich die 4. Wiener Neustadt Pride. Die NEOS brachen ihre Teilnahme jedoch vorzeitig ab und kritisierten den Fokus der Veranstaltung.

» LGBTQ+-Pop-up-Theater in ehemaliger Kirche in Sydney droht das Aus

Eine entweihte Kirche in Sydney, die kürzlich in einen LGBTQ+-Veranstaltungsort umgewandelt wurde, hat ihre geplanten Aufführungen absagen müssen.

» Stadt Luzern tritt Netzwerk für LGBTQ-Rechte bei

Als sechste Schweizer Stadt tritt Luzern dem internationalen "Rainbow Cities Network" bei.

14. Juli 2026

» Vorkämpferin für LGBTQ-Rechte: Zwei Frauen im Pfarrhaus? Da winkten die Kirchgemeinden ab

Brigitte Hauser und ihre Partnerin haben als lesbisches Pfarrpaar Ablehnung und Diskriminierung erlebt. Sie haben sich auch für die Rechte von queeren Menschen eingesetzt. Nun geht Hauser in Pension und sagt: "Wir haben beruflich alles erreicht."

» Ein Hammerschlag gegen Toiletten-Überwachung

Wie Corny Littmann die Polizeiüberwachung von Schwulen am 02. Juli 1980 entlarvte und wie die Installation "Hammerschlag" daran erinnert.

» "Queers and Friends" bringt queere und nichtqueere Menschen zusammen

Der neue Frankfurter Verein organisiert Afterwork-Treffen, Wanderungen und Museumsbesuche. Ziel ist es, Vorurteile abzubauen und queeres Leben das ganze Jahr über sichtbar zu machen.

» "Ich war verheiratet und habe 2 Kinder  bin aber schwul"

Über die Hälfte seines Lebens trägt Y. (54) ein Geheimnis mit sich. Der zweifache Vater ist schwul. Heute ist er geoutet und fühlt sich am wohlsten, wenn er als "Femboy" unterwegs ist.

» Klassische Geschlechterrollen überwunden: Mit zwei Medaillen zurück von den Gay Games 2026

Claudia Thomas und Susanne Kundt, Yogalehrerinnen aus Ühlingen-Birkendorf, tanzten gemeinsam und erfolgeich beim internationalen LGBTQ-Sportevent in Valencia.

» Rekordteilnahme beim CSD in Biberach

Rund 500 Menschen haben am dritten Christopher Street Day (CSD) in Biberach am Sonntag ein Zeichen für Vielfalt, Akzeptanz und Gleichberechtigung gesetzt. Die Besucherzahl stieg damit im Vergleich zu 2025 erneut.

» 30 Jahre ART: "Dürfen wir uns diese Hoffnung erlauben?"

Nach der Welt-Aids-Konferenz in Vancouver 1996 erlebte Silke Eggers die lebensrettende Wirkung der HIV-Kombinationstherapie bei Freund*innen

» Votos virales  die HIV-Medikamenten-Krise und die Wahlen in Kolumbien

Analyse der Love Lazers zur Knappheit bei HIV-Medikamenten in Kolumbien vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen 2026

» FAQ: Welche Daten darf die Polizei erfassen und speichern?

Die Polizei darf für Strafverfolgung und Gefahrenabwehr personenbezogene Daten erheben. Die Speicherung ist gesetzlich geregelt. Doch es gibt Kritik.

» Transidentität: Orientierung gebendes Handbuch

Das Thema Transidentität hat in den letzten Jahren viel Raum im psychotherapeutisch-ärztlichen Diskurs eingenommen, unter anderem durch den Paradigmenwechsel von einer pathologischen Betrachtungsweise hin zu einer geschlechtlichen Varietät und einer Selbstbestimmung

» Polizei ermittelt nach LGBTQ-feindlichen Schmierereien

Nach Fällen von schwerer Sachbeschädigung und Verhetzung im Bereich des Bundesrealgymnasiums (BRG) Horn ermittelt die Polizei. Unbekannte Täter hinterließen LGBTQ-feindliche Botschaften und hohen Sachschaden.

» "Große Unternehmen, verschwindet von der LuxPride!"

Mitglieder von déi Jonk Lénk haben am Samstag Flugblätter verteilt und die LuxPride mit einem Banner, das sich gegen große Unternehmen richtete, "bewusst gestört".

» Jahresbericht 2025 in NRW: Ministerin Schäffer  "Jeder Fall von Diskriminierung ist einer zu viel"

Vier neue Anlaufstellen in NRW machen ein niedrigschwelliges Angebot: Anonym können Betroffene und Zeugen dort von Beleidigungen, Anfeindungen und Angriffen berichten. Die ersten Erkenntnisse: Frauen und queere Menschen erleben besonders viel Hass. S.a.: MIQ NRW: 258 queerfeindliche Vorfälle in 2025 (13.07.2026)

» Hass, Hetze und Angst: Luna Möbius warnt zum CSD-Start in Leipzig

Leipzig startet in die CSD-Woche: Die queere Community fordert Sichtbarkeit, Schutz und dauerhaften politischen Rückhalt.

» "Drag saved my life": Die Dragqueen Gaby Tupper im Interview

Gaby Tupper ist Dragqueen, Künstlerin und Stadtführerin. Seit zehn Jahren bietet sie Touren durch Schöneberg an. Im Interview spricht sie über das veränderte politische Klima im Regenbogenkiez am Nollendorfplatz, Drag als Schutzschild gegen Hass und Hetze und darüber, was wir heute von Marlene Dietrich lernen können