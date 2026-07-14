Ausgewählter Artikel:

» (16.07.2026) Thüringer Allgemeine

CSD in der AfD-Hochburg: Auch in Sonneberg wird die Vielfalt gefeiert

Trotz Gegenprotesten und politischer Brisanz setzt der CSD Sonneberg ein Zeichen für Vielfalt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

16. Juli 2026

» Queer im Museum: Eine Dragführung durch die Hamburger Kunsthalle

Didine van der Platenvlotbrug und Lena Pickenbrock leiten eine Dragführung in der Hamburger Kunsthalle. Dadurch wird queere Kunst sichtbar.

» Jens Spahn und die Leihmutterschaft: Diese Baby-News werfen politische Fragen auf

Leihmutterschaft bringt ethische Probleme mit sich und ist in Deutschland verboten. Doch Jens Spahn und sein Ehemann haben nun die Dienste einer Leihmutter in den USA genutzt. Das Wichtigste zum Fall.

» Ernie Reinhardt: Wie ich zu Lilo Wanders wurde

Ernie Reinhardt, alias Lilo Wanders erzählt, wie sich der Hamburger Kiez seit den 80ern entwickelt hat und was gerade die schwule Community damit zu tun hat.

» Queere Stadtführung durch Berlin: Schrill, politisch, unbeugsam

"Die Stadt ist meine Bühne", sagt Dragqueen Gaby Tupper und führt durch den ältesten queeren Kiez Europas  und die Geschichte homosexuellen Lebens.

» CSD in der AfD-Hochburg: Auch in Sonneberg wird die Vielfalt gefeiert

Trotz Gegenprotesten und politischer Brisanz setzt der CSD Sonneberg ein Zeichen für Vielfalt.

» Berichte über Belästigungen: FLINTA-Bereich auf der Donauinsel gefordert

Ein eigener Bereich nur für FLINTA-Personen auf der Donauinsel? Genau das fordert eine neue Petition in Wien. Hintergrund sind Berichte über Belästigungen und heimliche Foto- und Videoaufnahmen.

» Make Metal Gay Again: CSD Stuttgart mit Metal-Fußgruppe

Unter dem Motto "Make Heavy Metal Gay Again" nimmt eine Gruppe aus Heavy Metal-Fans am Christopher Street Day 2026 in Stuttgart teil.

» Evangelischer Truck rollt beim CSD in Frankfurt

"Glaube.Liebe.Laut" steht als Motto auf dem Truck der evangelischen Kirche beim CSD in Frankfurt. Die Protestanten sind mit einem breiten Bündnis dabei.

15. Juli 2026

» LGBTQ-Community hält die Fahne hoch: Erster Christopher Street Day steigt in der Großen Kreisstadt

Sich nicht verstecken, sondern den Mut haben, sich zu zeigen, auch im ländlichen Raum  das wollen queere Menschen am Hochrhein beim CSD am Sonntag, 19. Juli.

» São Paulo und Rio de Janeiro gehören zu den besten queeren Orten der Welt

Time Out hat São Paulo und Rio de Janeiro in seine Auswahl der besten Queer-Locations weltweit aufgenommen, die anlässlich des Pride-Monats zusammengestellt wurde.

» Foucault und die Faschisierung

Michel Foucault setzte sich intensiv mit dem Deutschen Herbst auseinander. Sein Denkweg kann helfen, die aktuelle Faschismusdebatte offener zu führen.

» Ungarn nach Orbán: Hoffnung für queere Menschen wächst

Unter der Regierung von Viktor Orbán wurden queere Menschen in Ungarn entrechtet. Nach dem Machtwechsel besteht Hoffnung auf mehr Gleichberechtigung.

» Veranstaltung zum CSD an der Rupert-Neudeck-Gesamtschule: "Wenn Freunde ein Problem mit dir haben, sind es wohl keine Freunde"

Vereinsmitglieder des Kreis Queersen sprachen vor Schülern der RNG Tönisvorst über Homophobie, HIV und Suizid  unzensiert und direkt. Schulleiter Andreas Kaiser spricht von einem "hochemotionalen Erlebnis".

» Pride in Wiener Neustadt mit Licht und Schatten

Gut besucht präsentierte sich die 4. Wiener Neustadt Pride. Die NEOS brachen ihre Teilnahme jedoch vorzeitig ab und kritisierten den Fokus der Veranstaltung.

» LGBTQ+-Pop-up-Theater in ehemaliger Kirche in Sydney droht das Aus

Eine entweihte Kirche in Sydney, die kürzlich in einen LGBTQ+-Veranstaltungsort umgewandelt wurde, hat ihre geplanten Aufführungen absagen müssen.

» Stadt Luzern tritt Netzwerk für LGBTQ-Rechte bei

Als sechste Schweizer Stadt tritt Luzern dem internationalen "Rainbow Cities Network" bei.

14. Juli 2026

» Vorkämpferin für LGBTQ-Rechte: Zwei Frauen im Pfarrhaus? Da winkten die Kirchgemeinden ab

Brigitte Hauser und ihre Partnerin haben als lesbisches Pfarrpaar Ablehnung und Diskriminierung erlebt. Sie haben sich auch für die Rechte von queeren Menschen eingesetzt. Nun geht Hauser in Pension und sagt: "Wir haben beruflich alles erreicht."

» Ein Hammerschlag gegen Toiletten-Überwachung

Wie Corny Littmann die Polizeiüberwachung von Schwulen am 02. Juli 1980 entlarvte und wie die Installation "Hammerschlag" daran erinnert.

» "Queers and Friends" bringt queere und nichtqueere Menschen zusammen

Der neue Frankfurter Verein organisiert Afterwork-Treffen, Wanderungen und Museumsbesuche. Ziel ist es, Vorurteile abzubauen und queeres Leben das ganze Jahr über sichtbar zu machen.

» "Ich war verheiratet und habe 2 Kinder  bin aber schwul"

Über die Hälfte seines Lebens trägt Y. (54) ein Geheimnis mit sich. Der zweifache Vater ist schwul. Heute ist er geoutet und fühlt sich am wohlsten, wenn er als "Femboy" unterwegs ist.