Ausgewählter Artikel:

» (17.07.2026) Bayern 3

Michi Rako: Outing auf bosnisch

Michi Rako ist bosnischer Katholik, der zuerst Bayerisch statt Hochdeutsch gelernt hat  und auf Männer steht. Er erklärt, warum er der menschgewordene Alice-Weidel-Komplex ist und wie er sich vor seinem Vater geoutet hat  im Stehen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. Juli 2026

» Kelly Heelton und Luca Pfeiffer beim CSD Frankfurt: "Wir sind kein komischer Haufen!"

Den Frankfurter CSD gibt es seit den 1990er Jahren. Dragqueen Kelly Heelton und Transkünstler Luca Pfeiffer erzählen, warum er immer noch wichtig ist und auch Queere auf der Bühne stehen sollten.

» Verliert Heterosexualität ihre Bedeutung?

Eine Langzeitstudie unter Studierenden zeigt: Immer mehr junge Frauen fühlen sich nicht nur zum anderen Geschlecht hingezogen. Junge Männer dagegen folgen meist klassischen Mustern

» Homophobe Attacken: Verabredung mit der Eisenstange

Grindr-Dates können lebensgefährlich werden. Immer häufiger werden Männer über schwule Dating-Apps in eine Falle gelockt, erniedrigt, verprügelt und ausgeraubt.

» Die Geschlechter-Posse von Neonazi Liebich rechtfertigt keine Reform

Der verurteilte Rechtsextremist hat kurz vor Haftantritt seinen Geschlechtseintrag auf weiblich ändern lassen. Das ist eine Provokation. Ein Kommentar.

» Elliot Page als Achilles? Gerücht um Nolans "Odyssee" falsch

Wochen vor dem Start von Christopher Nolans Verfilmung von Homers "Odyssee" gibt es im Netz teils heftige Diskussionen über einen Teil des Schauspieler-Ensembles. Unter anderem wird kritisiert, Elliot Page spiele angeblich im Film den griechischen Helden Achilles. Mit Blick auf eine frühere Besetzung der Figur mit Brad Pitt wird gegen den Transmann und einen vermeintlich "woke[n] Irrsinn" gewettert.

» Herzlichen Glückwunsch, Jens Spahn! Jetzt lasst uns über Leihmutterschaft reden

Jens Spahn ist mithilfe einer Leihmutter Vater geworden. Der Fall wirft Fragen auf, denen sich die Politik nicht länger entziehen kann.

» Porträtiert queere Menschen Ü60: Fotograf Markus Heft

25 queere Menschen hat Markus Heft fotografiert  trans, inter, nonbinär, schwul oder lesbisch. Alle Ü60. Und er hat sich ihre Geschichten angehört.

» Michi Rako: Outing auf bosnisch

Michi Rako ist bosnischer Katholik, der zuerst Bayerisch statt Hochdeutsch gelernt hat  und auf Männer steht. Er erklärt, warum er der menschgewordene Alice-Weidel-Komplex ist und wie er sich vor seinem Vater geoutet hat  im Stehen.

» Kanaren geben Fördergelder für LGBTIQ+-Projekte frei

Die Kanaren haben Fördergelder für LGBTIQ+-Projekte vorläufig vergeben. Die Inseln gelten der Community gegenüber als sehr aufgeschlossen.

» CSD 2026 in Brandenburg an der Havel: So läuft die Demo gegen Queerfeindlichkeit

Regenbogenflaggen, Party und Musik: Der CSD kommt nach Brandenburg an der Havel. Das Organisationsteam befürchtet Störungen von Rechtsextremen und will ein Zeichen für Vielfalt setzen.

» "Hinter dieser Summe steht die queere Öffentlichkeit"

Zwei Kollekten für das Wohnheim für queere Geflüchtete der Johanniter in Hannover: Bei den beiden Gottesdiensten zum Christopher Street Day waren 800 Euro zusammengekommen.

» Auch nach dem CSD: Mehr als nur ein offenes Ohr für die queere Community

Das Projekt Caya ist als neue Anlauf- und Beratungsstelle an den Start gegangen  Schon jetzt eine große Resonanz  Leader fördert das Angebot mit mehr als 134.000 Euro.

» AfD kritisiert Dragqueen-Lesung für Kinder in der Stadtbücherei

Die für den 5. August geplante Lesung mit der Dragqueen Vicky Voyage in der Augs­burger Stadt­bücherei sorgt bereits im Vorfeld für politische Dis­kus­sionen.

» Ausstellung "Inventing Queer Cinema": Mehr schwules als lesbisches Kino

Die Deutschen Kinemathek in Berlin zeigt zum ersten Mal eine Ausstellung zum queeren Kino. Ihr Kern ist das Archiv des queeren Filmverleihs Salzgeber.

16. Juli 2026

» Spahns Vaterglück durch Leihmutterschaft: Für konservative Werte  außer es betrifft ihn selbst

Der CDUler und sein Partner sind mithilfe einer Leihmutterschaft Eltern geworden. Hierzulande ist das verboten  auch wegen seiner Partei.

» "Es gibt zum Glück viele Heteros, die sich für unsere Rechte einsetzen": Der Gründer des Lesbisch-schwulen Stadtfestes über den Kampf für queere Rechte

Gerhard Hoffmann ist ein schwules Berliner Urgestein. Hier spricht er über queere Freiheiten, konservative Unterstützer, das Fest an diesem Wochenende  und über "dumme" Kritik am CSD.

» Queer im Museum: Eine Dragführung durch die Hamburger Kunsthalle

Didine van der Platenvlotbrug und Lena Pickenbrock leiten eine Dragführung in der Hamburger Kunsthalle. Dadurch wird queere Kunst sichtbar.

» Jens Spahn und die Leihmutterschaft: Diese Baby-News werfen politische Fragen auf

Leihmutterschaft bringt ethische Probleme mit sich und ist in Deutschland verboten. Doch Jens Spahn und sein Ehemann haben nun die Dienste einer Leihmutter in den USA genutzt. Das Wichtigste zum Fall.

» Ernie Reinhardt: Wie ich zu Lilo Wanders wurde

Ernie Reinhardt, alias Lilo Wanders erzählt, wie sich der Hamburger Kiez seit den 80ern entwickelt hat und was gerade die schwule Community damit zu tun hat.

» Queere Stadtführung durch Berlin: Schrill, politisch, unbeugsam

"Die Stadt ist meine Bühne", sagt Dragqueen Gaby Tupper und führt durch den ältesten queeren Kiez Europas  und die Geschichte homosexuellen Lebens.