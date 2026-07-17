Ausgewählter Artikel:

» (18.07.2026) TAG24

Neonazi Liebich im Männerknast: Jetzt kämpft sogar ein AfD-Politiker für die Transfrau

Ausgerechnet ein AfD-Politiker macht sich für die rechtsextreme Transfrau Marla-Svenja Liebich (55) stark. Die 55-Jährige landete nicht wie erhofft im Frauen-, sondern im Männerknast. Obwohl seine Partei das Selbstbestimmungsgesetz abschaffen will, fordert Lars Hünich (AfD), dass die Justiz Liebich als Frau behandeln soll  und ruft sogar zu Spenden auf.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

18. Juli 2026

» Stefan Evers: Mit Homonationalismus ins Rathaus

Homonationalismus instrumentalisiert LGBTQ-Rechte zum Nachteil anderer benachteiligter Gruppen. Der Berliner CDU-Kandidat Evers macht genau das.

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Ausgerechnet ein AfD-Politiker macht sich für die rechtsextreme Transfrau Marla-Svenja Liebich (55) stark. Die 55-Jährige landete nicht wie erhofft im Frauen-, sondern im Männerknast. Obwohl seine Partei das Selbstbestimmungsgesetz abschaffen will, fordert Lars Hünich (AfD), dass die Justiz Liebich als Frau behandeln soll  und ruft sogar zu Spenden auf.

» Das Blau zwischen uns  Sachsen-Anhalt, die AfD und mein Vater

Nola und ihr Vater haben sich politisch nichts zu sagen. Sie ist queer. Ihr Vater will AfD wählen. Können die beiden trotzdem im Gespräch bleiben? Eine Dokufiktion vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt  in Zeiten der politischen Spaltung.

» "Haltung ist hot"? Möbel Höffner trotz AfD-Spende beim Berliner CSD

Unter den Trucks der diesjährigen Berliner CSD-Demonstration befindet sich auch Möbel Höffner. Anfang des Jahres wurde bekannt, dass der Gründer Kurt Krieger 18.000 Euro an die AfD gespendet hatte. Der CSD-Vorstand wusste von dem Fall  und verteidigt seine Entscheidung, den Truck dennoch zuzulassen

» Hella von Sinnen: "Ich war eine dicke, lesbische Frau, die offensichtlich guten Sex hatte"

Hella von Sinnen im Interview: Ist Gottschalk sexistisch? Muss Dieter Nuhr nach dem Femizid-Witz seine ARD-Sendung verlieren? Die Komikerin antwortet.

» Jens Spahn: Nicht das Baby empört mich  sondern die Doppelmoral seines Vaters

Jens Spahn ist Vater geworden. Für mich ist das nicht das Problem  sondern das, was diese Familiengründung über Politik und Privilegien verrät.

» Leihmutter-Debatte: Hamburger Senatorin wirft Jens Spahn Doppelmoral vor

Nach der Geburt seines Sohnes durch eine Leihmutter in den USA wächst die Kritik an CDU-Fraktionschef Jens Spahn. Jetzt hat sich auch Hamburgs Wissenschafts- und Gleichstellungssenatorin Maryam Blumenthal (Grüne) geäußert  mit teils drastischen Worten.

» Kerstin Ott schießt nach Baby-Glück heftig gegen Jens Spahn: "absolute Katastrophe!"

Nachdem Jens Spahn mit seinem Mann ein Kind in den USA per Leihmutter bekommen hat, wird der Politiker von Kerstin Ott heftig kritisiert.

» Zuhören, da sein, aushalten  Queere Seelsorge für queere Menschen startet in Köln

Queere Menschen, die in Krisen Begleitung suchen, finden ab August ein neues Angebot bei der Queeren Kirche Köln: eine kostenlose Peer-to-Peer-Seelsorge, die von queeren Menschen für queere Menschen gestaltet wird  offen für alle, unabhängig von Herkunft, Alter oder Religionszugehörigkeit. Dr. Dorothea Ugi ist evangelische Pfarrerin und Theologin und eine der Initiatorinnen dieses Angebots. Im Interview erzählt Dr. Dorothea Ugi, wie die Idee zur Queeren Seelsorge entstanden ist, an wen sie sich richtet und was Menschen erwartet, die sich melden.

» Marcel Rohrlack zu "SchwuZ on the Road"

Letzten November hat das SchwuZ in Neukölln seine Tore dicht gemacht. Der älteste Queer-Club Berlins musste Insolvenz anmelden und seinen Standort in der ehemaligen Kindl-Brauerei im Schillerkiez räumen. Doch unterkriegen lassen sich die Betreiber nicht: seit Mai 2026 gibt es die monatliche Eventreihe "SchwuZ on the Road" mit Parties an verschiedenen Standorten.

» "Neue Akzente setzen": Queeres Netzwerk fordert Wandel bei Hessens Polizei

Die Zahl homophober Übergriffe steigt, also fordert Hessens queeres Netzwerk für Polizei, Justiz und Zoll: Es ist Zeit, mehr Regenbogen zu wagen.

» Schwuler Newcomer Omed will Rapper werden und wird in der Schule gemobbt

Die Geschichte des jungen Rap-Newcomers Omed berührt gerade tausende von Menschen. Der Westdeutsche Rundfunk hat eine Kurzreportage über den Newcomer gedreht, der nicht nur als schwuler Schüler und Ausländer in Bonn-Tannenbusch klarkommen muss, sondern auch als Rapper berühmt werden will. Für seine Mitschüler macht er sich damit angreifbar.

17. Juli 2026

» Kelly Heelton und Luca Pfeiffer beim CSD Frankfurt: "Wir sind kein komischer Haufen!"

Den Frankfurter CSD gibt es seit den 1990er Jahren. Dragqueen Kelly Heelton und Transkünstler Luca Pfeiffer erzählen, warum er immer noch wichtig ist und auch Queere auf der Bühne stehen sollten.

» Verliert Heterosexualität ihre Bedeutung?

Eine Langzeitstudie unter Studierenden zeigt: Immer mehr junge Frauen fühlen sich nicht nur zum anderen Geschlecht hingezogen. Junge Männer dagegen folgen meist klassischen Mustern

» Homophobe Attacken: Verabredung mit der Eisenstange

Grindr-Dates können lebensgefährlich werden. Immer häufiger werden Männer über schwule Dating-Apps in eine Falle gelockt, erniedrigt, verprügelt und ausgeraubt.

» Die Geschlechter-Posse von Neonazi Liebich rechtfertigt keine Reform

Der verurteilte Rechtsextremist hat kurz vor Haftantritt seinen Geschlechtseintrag auf weiblich ändern lassen. Das ist eine Provokation. Ein Kommentar.

» Elliot Page als Achilles? Gerücht um Nolans "Odyssee" falsch

Wochen vor dem Start von Christopher Nolans Verfilmung von Homers "Odyssee" gibt es im Netz teils heftige Diskussionen über einen Teil des Schauspieler-Ensembles. Unter anderem wird kritisiert, Elliot Page spiele angeblich im Film den griechischen Helden Achilles. Mit Blick auf eine frühere Besetzung der Figur mit Brad Pitt wird gegen den Transmann und einen vermeintlich "woke[n] Irrsinn" gewettert.

» Herzlichen Glückwunsch, Jens Spahn! Jetzt lasst uns über Leihmutterschaft reden

Jens Spahn ist mithilfe einer Leihmutter Vater geworden. Der Fall wirft Fragen auf, denen sich die Politik nicht länger entziehen kann.

» Porträtiert queere Menschen Ü60: Fotograf Markus Heft

25 queere Menschen hat Markus Heft fotografiert  trans, inter, nonbinär, schwul oder lesbisch. Alle Ü60. Und er hat sich ihre Geschichten angehört.

» Michi Rako: Outing auf bosnisch

Michi Rako ist bosnischer Katholik, der zuerst Bayerisch statt Hochdeutsch gelernt hat  und auf Männer steht. Er erklärt, warum er der menschgewordene Alice-Weidel-Komplex ist und wie er sich vor seinem Vater geoutet hat  im Stehen.