Ausgewählter Artikel:

» (19.07.2026) ZDF

Spahn ist an sich selbst gescheitert

Jens Spahn hat mit seinem Rückzug weiteres Gezerre von der Partei abgewendet. Dass er gescheitert ist, hat er sich selbst zuzuschreiben. Er hat seine Macht überschätzt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

19. Juli 2026

» Queere Community reagiert auf Rücktritt von Jens Spahn

Der Rücktritt von Unions-Fraktionschef Jens Spahn beschäftigt die Teilnehmer:innen des Lesbisch-schwulen Stadtfests Berlin. Sie finden klare Worte.

» Spahn-Rücktritt: Besser deswegen als gar nicht

Es gibt viele Gründe, wegen derer der Unionsfraktionschef längst nicht mehr hätte im Amt sein dürfen. Doch die störten seine Partei nicht weiter

» Spahn hat der politischen Mitte schweren Schaden zugefügt

Jens Spahn hat lange geschwiegen und sich dem Vorwurf der Doppelmoral ausgesetzt. Mit seinem Handeln hat er der Mitte Schaden zugefügt.

» Spahn ist an sich selbst gescheitert

Jens Spahn hat mit seinem Rückzug weiteres Gezerre von der Partei abgewendet. Dass er gescheitert ist, hat er sich selbst zuzuschreiben. Er hat seine Macht überschätzt.

» Kommentar zu Jens Spahn: Darf man eine Sache sagen und dann etwas anderes machen?

Jens Spahn setzt sich privat über die eigene Politik zur Leihmutterschaft hinweg. Das ist ein Schlag ins Gesicht all derer, die sich das nicht leisten können.

» Kommentar zur Causa Jens Spahn: Leihmutter im Ausland, Moral im Inland

Maskenaffäre überstanden. Schlagzeilen ausgesessen. Politische Angriffe abgewehrt. Erst über seinen Kinderwunsch stolperte Jens Spahn (46, CDU). Ein Kommentar.

» Gloria Viagra: "Gewalt ist keine Lösung  aber manchmal würde ich gern zuschlagen"

Seit Jahrzehnten prägt Gloria Viagra die Berliner Drag-Szene. Im Gespräch mit blue News spricht die 60-Jährige über Selbstbewusstsein, Politik und queeres Leben  erzählt aber auch von Hass, Burnout und warum sie sich trotz allem nicht unterkriegen lässt.

» PrEP: Ein Medikament zum Schutz vor HIV

PrEP als Schutz vor HIV und Aids: Prä-Expositions-Prophylaxe verhindert die Ansteckung mit HI-Viren per Medikament. Es überträgt sich durch Körperflüssigkeiten, speziell beim Sex. Nebenwirkungen sind möglich.

» Homophobie-Eklat an Schule: Schwyzer Alp-Wirt fassungslos

An einer Schwyzer Schule kam es wiederholt zu homophoben Vorfällen. Ein schwuler Alp-Wirt aus Schwyz äussert sich nun zum Thema  und geht damit viral.

» Künstliche Befruchtung: Der IVF-Fonds wird ausgebaut

Der Selbstbehalt sinkt von 30 auf 25 Prozent. Anspruch haben auch gleichgeschlechtliche Paare.

» Älter werden unterm Regenbogen: "Hier muss sich niemand rechtfertigen"

Angebote für ältere Menschen gibt es in Hamburg viele. Angebote für Seniorinnen und Senioren aus der LSBTIQ*-Community dagegen längst nicht genug. Abgesehen von den Treffpunkten innerhalb etablierter Community-Einrichtungen fallen queere ältere Menschen im regulären System oft hintenüber. Um das zu ändern und herkömmliche Seniorentreffs inklusiver und queerfreundlicher zu gestalten, machen sich Hilke Bleeken und Carsten Vitt mit dem 2023 gegründeten Projekt der Aidshilfe "Älter werden unterm Regenbogen" stark. Ein Gespräch über Brückenbauer, sichere Räume und überraschende Erfolge in Stadtteilen

» Queere Jugend: Caya eröffnet Anlaufstelle in Waldbröl

Mit Caya entsteht in Waldbröl eine neue Anlaufstelle, die queeren Jugendlichen Austausch und Unterstützung bietet

» Warum ist der CSD so wichtig? Hier sprechen Teilnehmende

Veröffentlicht am 18.07.26 um 16:44 Uhr

» Buchholz erlebt ruhigen CSD  doch im Vorfeld knirschte es

Unter dem Motto "Keine Rosa Listen, keine Transregister!" zieht der CSD durch Buchholz. Es geht um Sichtbarkeit im ländlichen Raum  und um die Frage, wie viel Rückhalt queere Initiativen vor Ort erfahren.

18. Juli 2026

» Die Kürzungspolitik trifft Queers

Die Bundesregierung streicht dem queeren Jugendnetzwerk Lambda das Geld. Das ist ein Angriff auf gemeinnützige Vereine  und LGBTQI+ in Deutschland.

» "Slay it loud!": Größter CSD in MV  starke Bilder und klare Forderungen

Mehr als 6500 Menschen feierten den CSD in Rostock mit Kundgebung, Demonstrationszug und Hafenfest. Polizei meldete störungsfreien Ablauf.

» Stefan Evers: Mit Homonationalismus ins Rathaus

Homonationalismus instrumentalisiert LGBTQ-Rechte zum Nachteil anderer benachteiligter Gruppen. Der Berliner CDU-Kandidat Evers macht genau das.

» Neonazi Liebich im Männerknast: Jetzt kämpft sogar ein AfD-Politiker für die Transfrau

Ausgerechnet ein AfD-Politiker macht sich für die rechtsextreme Transfrau Marla-Svenja Liebich (55) stark. Die 55-Jährige landete nicht wie erhofft im Frauen-, sondern im Männerknast. Obwohl seine Partei das Selbstbestimmungsgesetz abschaffen will, fordert Lars Hünich (AfD), dass die Justiz Liebich als Frau behandeln soll  und ruft sogar zu Spenden auf.

» Das Blau zwischen uns  Sachsen-Anhalt, die AfD und mein Vater

Nola und ihr Vater haben sich politisch nichts zu sagen. Sie ist queer. Ihr Vater will AfD wählen. Können die beiden trotzdem im Gespräch bleiben? Eine Dokufiktion vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt  in Zeiten der politischen Spaltung.

» "Haltung ist hot"? Möbel Höffner trotz AfD-Spende beim Berliner CSD

Unter den Trucks der diesjährigen Berliner CSD-Demonstration befindet sich auch Möbel Höffner. Anfang des Jahres wurde bekannt, dass der Gründer Kurt Krieger 18.000 Euro an die AfD gespendet hatte. Der CSD-Vorstand wusste von dem Fall  und verteidigt seine Entscheidung, den Truck dennoch zuzulassen